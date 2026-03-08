Hình ảnh bầu cử sớm ở đặc khu Trường Sa

TPO - Sáng 8/3, tại 20 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, sớm hơn 1 tuần so với thời điểm bầu cử chính thức của cả nước.

Riêng khu vực bỏ phiếu trên đảo Trường Sa sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 15/3/2026 cùng với cả nước và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Sinh Tồn tham dự bầu cử.

Tại khu vực bỏ phiếu trên đảo Sinh Tồn, tham dự có Đại tá Bùi Quang Thuyên – Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; đại diện các cơ quan Vùng 4, Lữ đoàn 146 cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Trung tá Nguyễn Huy Tưởng – Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Trung tá Nguyễn Huy Tưởng – Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, Tổ trưởng Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 7 (đặc khu Trường Sa) nhấn mạnh: Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đây cũng là ngày hội của toàn dân, khi mỗi cử tri thực hiện quyền và trách nhiệm của mình, lựa chọn những đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Cử tri tham gia bỏ phiếu.

Đặc khu Trường Sa là địa bàn xa đất liền, điều kiện địa lý cách trở, chịu tác động trực tiếp của thời tiết và khí hậu khắc nghiệt. Lực lượng cử tri gồm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân sinh sống trên các đảo và ngư dân đang khai thác hải sản trong khu vực. Việc tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm tiến độ chung của cả nước, đồng thời phù hợp với điều kiện công tác, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cử tri bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp.

Mỗi lá phiếu nơi tiền tiêu Tổ quốc không chỉ là sự lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, mà còn thể hiện niềm tin của cử tri đối với sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước. Dù còn nhiều khó khăn, xa đất liền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo vẫn cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước khi được tham gia đầy đủ vào các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa biển đảo với đất liền, giữa tiền tiêu Tổ quốc với hậu phương lớn.