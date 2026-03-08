Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sập trần nhà kho ở TP.HCM, 4 người rơi từ độ cao 10m

Bốn thợ lắp máy lạnh rơi từ độ cao hơn 10m khi trần thạch cao nhà kho của công ty sập. Vụ việc khiến một người tử vong tại chỗ.

nha-kho.jpg
Lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

Tối 7/3, Công an TP.HCM phối hợp cùng các ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn lao động làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/3 nhóm thợ được thuê đến để lắp hệ thống máy lạnh trên trần nhà kho của công ty Schenker trong khu công nghiệp Sóng Thần, phường Dĩ An, TP.HCM.

Đến khoảng 16h30, khi 4 người đàn ông đang đứng trên trần nhà, bất ngờ trần thạch cao bị sập làm cả 4 người rơi xuống đất ở độ cao hơn 10m.

Hậu quả làm anh N.T.Q.T (31 tuổi, ngụ TP.HCM) tử vong tại chỗ, 3 nạn nhân khác bị thương được xe cứu thương đến đưa vào bệnh viện.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đến lấy lời khai, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân.

Link gốc: https://baoxaydung.vn/sap-tran-thach-cao-nha-kho-cong-ty-o-tphcm-lam-4-nguoi-roi-tu-do-cao-10m-1-nguoi-tu-vong-192260308085729253.htm

Theo Mai Huyên/Báo Xây dựng
#Tai nạn lao động tại nhà kho #Sập trần thạch cao #Chết người do tai nạn #Điều tra vụ tai nạn công nghiệp #An toàn lao động trong xây dựng #Phối hợp khám nghiệm hiện trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục