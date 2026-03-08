Sập trần nhà kho ở TP.HCM, 4 người rơi từ độ cao 10m

Bốn thợ lắp máy lạnh rơi từ độ cao hơn 10m khi trần thạch cao nhà kho của công ty sập. Vụ việc khiến một người tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

Tối 7/3, Công an TP.HCM phối hợp cùng các ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn lao động làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/3 nhóm thợ được thuê đến để lắp hệ thống máy lạnh trên trần nhà kho của công ty Schenker trong khu công nghiệp Sóng Thần, phường Dĩ An, TP.HCM.

Đến khoảng 16h30, khi 4 người đàn ông đang đứng trên trần nhà, bất ngờ trần thạch cao bị sập làm cả 4 người rơi xuống đất ở độ cao hơn 10m.

Hậu quả làm anh N.T.Q.T (31 tuổi, ngụ TP.HCM) tử vong tại chỗ, 3 nạn nhân khác bị thương được xe cứu thương đến đưa vào bệnh viện.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đến lấy lời khai, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân.

Link gốc: https://baoxaydung.vn/sap-tran-thach-cao-nha-kho-cong-ty-o-tphcm-lam-4-nguoi-roi-tu-do-cao-10m-1-nguoi-tu-vong-192260308085729253.htm