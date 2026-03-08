Cháy kho nệm mút gần 1.000m² ở Đồng Nai, khói đen cuồn cuộn bốc cao

Kho nệm mút rộng gần 1.000m2 ở Đồng Nai bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chỉ trong khoảng 30 phút, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ nhà kho rộng gần 1.000m2.

Hiện trường vụ cháy.

Đến hơn 9h ngày 8/3, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy tại một nhà xưởng chứa nệm mút nằm ven sông Đồng Nai, trên địa bàn phường Biên Hòa. Do khu xưởng nằm gần khu dân cư nên nhiều người dân lo sợ cháy lan, phải di dời đồ đạc.

Theo người dân sống gần khu vực, khoảng 6h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ kho chứa nệm mút. Thời điểm xảy ra cháy là Chủ Nhật, nhà xưởng không có công nhân làm việc nên đám cháy không được phát hiện kịp thời.

Chỉ trong khoảng 30 phút, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ nhà xưởng rộng gần 1.000m2.

Bên trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nệm mút, khiến lửa bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng trăm mét, có thể nhìn thấy từ xa. Sức nóng của đám cháy khiến toàn bộ mái tôn của nhà kho đổ sập.

Cảnh sát chữa cháy khống chế đám cháy.

Lo ngại cháy lan, nhiều hộ dân sinh sống cạnh hiện trường đã nhanh chóng di dời đồ đạc ra bên ngoài để đảm bảo an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Nhiều xe chữa cháy được huy động.

Một xe cẩu cũng được huy động để tháo dỡ một số bức tường của nhà xưởng, tạo lối cho lực lượng chữa cháy tiếp cận sâu bên trong, phun nước khống chế đám cháy.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Link gốc: https://baoxaydung.vn/chay-lon-kho-nem-gan-1000-m-sat-khu-dan-cu-ben-song-dong-nai-192260308093922223.htm