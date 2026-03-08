Nữ cử tri mong có trường, lớp giáo dục đặc biệt cho trẻ tự kỷ

TPO - Cử tri Nguyễn Thị Thảo (xã Phú Túc, Gia Lai) mong muốn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI quan tâm, xem xét nguyện vọng sớm xây dựng các trường, lớp giáo dục đặc biệt công lập cho các em chậm phát triển, tự kỷ trên địa bàn.

Đại biểu hứa làm đến cùng, không để cử tri thất vọng

Ngày 8/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 ở hai xã Phú Túc, Ia Dreh.

Ông Siu Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai quán triệt nội dung hội nghị, đồng thời giới thiệu về tiểu sử, quá trình công tác của 5 người ứng cử.

Theo đó, 5 ứng cử viên gồm: Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Uỷ viên ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; ông Phạm Ngọc Lâm - Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Siu Hương - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; ông Nay Chip - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã Uar; bà Rơ Lan H’Ti - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 6 (bàn bên trái).

Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên bày tỏ sự vinh dự được tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri để thực hiện quyền vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI theo quy định.

Ông Nay Chip cho biết, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XVI, bản thân sẽ nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện thường xuyên, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Đồng thời phản ánh trung thực, đầy đủ đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

Ông Phạm Ngọc Lâm - Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội báo cáo chương trình hành động.

Tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy bày tỏ rất vinh dự, vui mừng khi được đại diện cho thế hệ trẻ, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 của tỉnh Gia Lai. Anh Huy chia sẻ, bản thân là người con của Gia Lai nên có tình cảm đặc biệt với mảnh đất, con người nơi đây.

“Nếu được tín nhiệm, tôi hứa sẽ đem hết năng lực, tâm huyết để gửi gắm, giữ mối liên hệ chặt chẽ, dành thời gian nắm bắt thực tiễn, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh tới Quốc hội, cơ quan liên quan, theo đến cùng các kiến nghị. Qua đó tham gia tích cực, đầy đủ, khoa học về các kỳ họp, chương trình giám sát của Quốc hội”, anh Huy nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, anh Huy chia sẻ, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bản thân sẽ chú trọng đến các vấn đề bảo vệ môi trường, xoá đói giảm nghèo, bảo tồn văn hoá dân tộc, bình đẳng giới. Đặc biệt là các chính sách lớn về dân tộc, tôn giáo, để bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá vùng miền. Từ đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của bà con nơi đây.

Anh Huy bày tỏ sẽ quan tâm, đề xuất, kiến nghị về lĩnh vực học tập, nâng cao sức khoẻ, thể chất, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế, đổi mới sáng tạo. Anh Bùi Quang Huy cam kết sẽ làm tròn trách nhiệm, "hứa sẽ làm đến cùng", không để cử tri thất vọng.

Anh Bùi Quang Huy cam kết "hứa sẽ làm đến cùng", đồng hành với những tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Theo anh Bùi Quang Huy, bản thân sẽ thực hiện đúng đắn, có hiệu quả các kiến nghị theo đúng quy định. Để làm được điều này, anh Huy khẳng định, bản thân sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, gần dân, sát dân, luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con để làm cầu nối với Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành nhằm góp phần phát triển địa phương, xem đó là trách nhiệm đối với địa phương.

Quan tâm chính sách tiền lương, phụ cấp

Cũng tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Lâm bày tỏ, ý thức rằng, đại biểu Quốc hội là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Bởi vậy, ông Lâm cam kết thực hiện nghiêm túc, thường xuyên liên hệ, ghi nhận ý kiến cử tri, từ đó truyền tải đến Quốc hội, cơ quan chức năng. Với kiến thức chuyên môn, qua nhiều vị trí khác nhau, ông Lâm cho biết, sẽ phát huy sở trường về kinh doanh, đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn, hỗ trợ bà con nhân dân.

Cử tri Rơ Ô Phước (trưởng thôn buôn Blang, xã Phú Túc) chia sẻ tâm tư, nguyện vọng.

Cử tri Rơ Ô Phước (trưởng thôn buôn Blang, xã Phú Túc) gửi gắm ý kiến, mong muốn các ứng cử viên quan tâm, nâng cấp hệ thống giao thông, thuỷ lợi, nước sạch, môi trường, trung tâm giáo dục, y tế để chăm sóc sức khoẻ của nhân dân. Đặc biệt, hỗ trợ thêm về nông nghiệp để tiếp cận khoa học kỹ thuật, tạo thêm việc làm cho nông thôn, mở các lớp đào tạo, nâng cao thu nhập.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Thị Thảo (trú tổ dân phố 4, xã Phú Túc) chia sẻ, hiện nay địa bàn xã có nhiều trẻ em khó khăn trong phát triển, tự kỷ, rối loạn trí tuệ. Thế nhưng, hiện địa phương chưa có lớp giáo dục đặc biệt cho các đối tượng này. Điều này dẫn tới để có môi trường học tập, điều trị các em phải đưa đến nơi xa khác. Đáng nói, có không ít trường hợp hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không đi học được như các bạn cùng trang lứa. Bởi vậy, những em nhỏ thiệt thòi này cần một trường, lớp học đặc biệt, phù hợp với trí tuệ, sự phát triển của bản thân.

Cử tri Nguyễn Thị Thảo chia sẻ.

“Cần xem xét, có hỗ trợ từng bước. Điều này sẽ giúp các em học tập tốt, đỡ gánh nặng cho gia đình”, cử tri Thảo bày tỏ.

Đại diện cho đoàn viên thanh niên, em Trần Đức Hà (Phó Bí thư đoàn Trường THPT Chu Văn An, xã Phú Túc) đặt nhiều kỳ vọng vào các ứng cử viên. Theo em Hà, lực lượng thanh niên xã mong muốn được học tập, rèn luyện, cống hiến, kỳ vọng các đại biểu quan tâm chính sách thiết thực cho đoàn viên, thanh niên về việc làm, chuyển đổi số, tạo điều kiện để phát huy sức trẻ.

“Tôi mong các ứng cử viên luôn giữ mối liên hệ gần gũi với nhân dân, để phản ánh các ý kiến tới Quốc hội, từ đó hoàn thiện mọi thứ trong Kỷ nguyên vươn mình. Mong các ứng cử viên sẽ là người có tâm, có tầm, đại diện cho ý chí của bà con, giới trẻ”, em Hà chia sẻ.

Trong khi đó, cử tri Ksor Nhe (trú xã Phú Túc) mong muốn thời gian tới các ứng cử viên trúng cử sẽ có tiếng nói về chính sách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức theo vị trí việc làm. Cùng với đó quan tâm, có chính sách phát triển vùng đồng bào, dân tộc để có điều kiện phát triển kinh tế. Ông cũng mong muốn các đại biểu quan tâm, có tiếng nói trong việc xây dựng nông thôn mới, đầu tư đường ra khu sản xuất để thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hoá, nông sản, giảm chi phí.