Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn động viên, chia sẻ khó khăn cùng bà con, học sinh nghèo Gia Lai

TPO - Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã trao nhiều phần quà, học bổng ý nghĩa, thiết thực để động viên, chia sẻ phần nào khó khăn với bà con, học sinh nghèo vượt khó ở xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
Chư Pưh có địa hình đồi núi và bản sắc văn hóa Jrai đặc trưng. Cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, vất vả.
Các phần quà nhằm hỗ trợ, chia sẻ phần nào khó khăn với các hộ dân. Trong ảnh, lãnh đạo xã Chư Pưh (ảnh trái) và đại diện Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (ảnh phải) tặng quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn.
Cũng tại xã Chư Pưh, anh Bùi Quang Huy tới thăm, động viên 300 bà con nhân dân trong xã tới khám sức khoẻ. Chương trình này do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội thầy thuốc trẻ, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức, qua đó tặng quà, cấp thuốc cho 300 hộ dân.
Từ ngày 3-7/3, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn phối hợp với Đoàn cơ sở và chính quyền địa phương tại nhiều xã như Ia Dreh, Uar, Ia Rbol, Ia Tul, Kông Chro, Sró, Đak Song...(26 xã thuộc tỉnh Gia Lai) tổ chức các hoạt động, chương trình tuyên truyền chuyên đề "Nhận diện tin giả, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng".
Tại 26 xã phía Tây của tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã trao khoảng 1.250 suất quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất), cùng khoảng 1.250 suất học bổng cho học sinh (1 triệu đồng/suất) hoàn cảnh khó khăn, quyết tâm vượt khó.
Ngoài ra, tại mỗi địa phương, đoàn công tác còn trao tặng 1 tủ sách Kim Đồng trị giá 26 triệu đồng và 1 dàn máy vi tính trị giá 12 triệu đồng, góp phần hỗ trợ học tập và tiếp cận tri thức cho học sinh địa phương; công trình "Thắp sáng đường quê" tại một số địa phương, tổng kinh phí 40 triệu đồng/công trình.