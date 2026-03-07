Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn động viên, chia sẻ khó khăn cùng bà con, học sinh nghèo Gia Lai

Tiền Lê

TPO - Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã trao nhiều phần quà, học bổng ý nghĩa, thiết thực để động viên, chia sẻ phần nào khó khăn với bà con, học sinh nghèo vượt khó ở xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

4.jpg
Trong khuôn khổ Tháng Thanh niên, các hoạt động chào mừng﻿ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 7/3, Đoàn xã Chư Pưh﻿ tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng ngừa hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
24.jpg
Tại đây, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng 60 suất học bổng﻿ cho học sinh (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng).
tien-phong.jpg
Những suất học bổng là sự động viên﻿, chia sẻ phần nào vất vả, khó khăn với gia đình các em học sinh nghèo vượt khó của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.
3-1577.jpg
16.jpg
17.jpg
Chư Pưh có địa hình đồi núi và bản sắc văn hóa Jrai đặc trưng. Cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, vất vả.
21-3498.jpg
Anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn trao học bổng cho các em học sinh.
6.jpg
7.jpg
Những suất học bổng, động viên kịp thời của Trung ương Đoàn có ý nghĩa vô cùng lớn với các em học sinh người Jrai.
9.jpg
Dịp này, Trung ương Đoàn cũng trao tặng 60 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) trên địa bàn xã Chư Pưh.
10.jpg
Anh Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn gửi tặng quà cho các hộ dân hoàn cảnh khó khăn ở Chư Pưh.
22.jpg
23.jpg
Các phần quà nhằm hỗ trợ, chia sẻ phần nào khó khăn với các hộ dân. Trong ảnh, lãnh đạo xã Chư Pưh (ảnh trái) và đại diện Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (ảnh phải) tặng quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn.
12.jpg
Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai gửi tặng quà của Trung ương Đoàn tới các hộ dân khó khăn.
25.jpg
11.jpg
Anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn và lãnh đạo xã Chư Pưh hỗ trợ các hộ dân mang quà về.
tien-phong-9962.jpg
Đặc biệt, anh Bùi Quang Huy còn trao tặng 1 tủ sách Kim Đồng, 1 dàn máy vi tính (tổng trị giá 40 triệu đồng) cho Đoàn xã Chư Pưh và công trình thanh niên thắp sáng đường quê (trị giá 50 triệu đồng) cho lực lượng Công an xã Chư Pưh.
﻿19.jpg﻿
20.jpg
﻿t1.jpg﻿
Cũng tại xã Chư Pưh, anh Bùi Quang Huy tới thăm, động viên 300 bà con nhân dân trong xã tới khám sức khoẻ. Chương trình này do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội thầy thuốc trẻ, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức, qua đó tặng quà, cấp thuốc cho 300 hộ dân.

Từ ngày 3-7/3, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn phối hợp với Đoàn cơ sở và chính quyền địa phương tại nhiều xã như Ia Dreh, Uar, Ia Rbol, Ia Tul, Kông Chro, Sró, Đak Song...(26 xã thuộc tỉnh Gia Lai) tổ chức các hoạt động, chương trình tuyên truyền chuyên đề "Nhận diện tin giả, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng".

Tại 26 xã phía Tây của tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã trao khoảng 1.250 suất quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất), cùng khoảng 1.250 suất học bổng cho học sinh (1 triệu đồng/suất) hoàn cảnh khó khăn, quyết tâm vượt khó.

Ngoài ra, tại mỗi địa phương, đoàn công tác còn trao tặng 1 tủ sách Kim Đồng trị giá 26 triệu đồng và 1 dàn máy vi tính trị giá 12 triệu đồng, góp phần hỗ trợ học tập và tiếp cận tri thức cho học sinh địa phương; công trình "Thắp sáng đường quê" tại một số địa phương, tổng kinh phí 40 triệu đồng/công trình.

Tiền Lê
