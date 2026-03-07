Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn động viên, chia sẻ khó khăn cùng bà con, học sinh nghèo Gia Lai

Từ ngày 3-7/3, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn phối hợp với Đoàn cơ sở và chính quyền địa phương tại nhiều xã như Ia Dreh, Uar, Ia Rbol, Ia Tul, Kông Chro, Sró, Đak Song...(26 xã thuộc tỉnh Gia Lai) tổ chức các hoạt động, chương trình tuyên truyền chuyên đề "Nhận diện tin giả, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng".

Tại 26 xã phía Tây của tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã trao khoảng 1.250 suất quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất), cùng khoảng 1.250 suất học bổng cho học sinh (1 triệu đồng/suất) hoàn cảnh khó khăn, quyết tâm vượt khó.

Ngoài ra, tại mỗi địa phương, đoàn công tác còn trao tặng 1 tủ sách Kim Đồng trị giá 26 triệu đồng và 1 dàn máy vi tính trị giá 12 triệu đồng, góp phần hỗ trợ học tập và tiếp cận tri thức cho học sinh địa phương; công trình "Thắp sáng đường quê" tại một số địa phương, tổng kinh phí 40 triệu đồng/công trình.