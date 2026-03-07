Lý do Khoai Lang Thang bị công kích

TPO - Khoai Thang Thang một lần nữa trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Lời khuyên của anh dành cho bạn trẻ đang gặp khúc mắc về cuộc đời trở thành chủ đề tranh cãi. Người khen anh tử tế, nhưng một bộ phận lại cho rằng nam YouTuber “làm màu”.

Ngày 5/3, mạng xã hội xôn xao trước động thái mới của Khoai Lang Thang. Dù chỉ là một tương tác nhỏ, nam YouTuber nổi tiếng vẫn gây ra cuộc tranh cãi khá gay gắt.

Chia sẻ gây tranh cãi của Khoai Lang Thang.

Mọi chuyện bắt đầu khi mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại khoảnh khắc nam shipper công nghệ ngồi một mình giữa đêm tối, trông cô đơn và mệt mỏi. Chủ bài đăng để lại câu hỏi bỏ ngỏ: “Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?”.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với hoàn cảnh của nam thanh niên trong video. Họ không chỉ để lại lời động viên, cổ vũ, mà còn chia sẻ câu chuyện riêng của bản thân.

Cuộc thảo luận càng rôm rả hơn khi tài khoản gắn tick xanh của Khoai Lang Thang để lại bình luận bên dưới. YouTuber triệu sub viết: “Em! Anh biết ngàn lời khuyên 'không rực rỡ cũng không sao' đã được gửi đến em, anh hiểu những lời khuyên đó rất khó tiếp nhận. Nếu em đang mệt, đang rối, đang chưa biết mình muốn gì, không sao cả. Cuộc đời này, không phải mình muốn là sẽ có. Hãy cứ đi chậm thôi! Miễn là em còn cố gắng, em sẽ tốt hơn em ngày hôm qua, một ngày nào đó đủ trải nghiệm cuộc đời này, em sẽ tự hiểu mình có cần rực rỡ như hoa kia không, hay mình sẽ cần mạnh mẽ lặng lẽ như bách như tùng”.

Lời khuyên của Khoai Lang Thang cũng nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, với hàng trăm nghìn lượt xem và hàng chục nghìn lượt trả lời.

Nhiều người khen Khoai Lang Thang tử tế, chân thành, sống tình cảm. Bên cạnh đồng tình với quan điểm, cư dân mạng cho biết cảm thấy được an ủi và chữa lành qua thông điệp mà nam YouTuber gửi gắm.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ Khoai Lang Thang. Một số người cho rằng anh “làm màu”, thích nói đạo lý và đưa ra lời khuyên sáo rỗng, không có gì đặc biệt.

Chưa dừng lại ở đó, một tài khoản TikTok có 22.000 người theo dõi làm cả đoạn video tố toàn bộ câu chuyện là do Khoai Lang Thang và ê kíp “dàn dựng”, “tính toán” để lấy thiện cảm từ người khác, cũng như xây dựng hình ảnh hoàn hảo. Người này thậm chí chỉ trích Khoai Lang Thang khiến người trẻ mất đi can đảm sống, dễ dàng thoái lui trước áp lực.

Khoai Lang Thang bị chỉ trích "làm màu".

Khoai Lang Thang không lên tiếng về ồn ào. Tuy nhiên, không ít người lên tiếng bênh vực anh. Họ tin rằng quan tâm đến người đang gặp khó khăn là hành động tử tế, cần được phát huy thay vì bị công kích, hạ bệ. Một số còn nghi ngờ những người “tấn công” Khoai Lang Thang muốn lợi dụng danh tiếng của anh để tạo sự chú ý.

Cư dân mạng bình luận: “Cái này gọi là ở hiền gặp phiền”, “Nhiều người có tư tưởng độc hại, luôn nghĩ xấu cho người khác dù không liên quan đến mình”, “Khoai nói chuyện dễ thương mà, không hiểu sao có thể ác ý như vậy luôn”, “Cố tình gây sự để lôi kéo sự chú ý đây mà. Người có nhận thức bình thường không thể như thế được”, “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, “Anh ấy chỉ truyền động lực cho bạn kia lúc khó khăn thôi mà, vậy mà bị nói là lè nhè. Không biết sống sao mới vừa lòng?”, "Mỗi người có một cách nhìn nhận riêng về cuộc đời. Đó là ý kiến của Khoai, có thể không phù hợp với nhiều người, nhưng không phải vì thế mà hoài nghi lòng tốt"….

Cuối năm 2025, Khoai Lang Thang cũng thành tâm điểm khi bị một TikToker (chị H.) ví von là “hoa hồng đen phiên bản nam”.

Người này cho rằng vì yêu cầu công việc, Khoai Lang Thang lúc nào cũng phải tỏ ra tỏa nắng. Tuy nhiên, khi tiếp xúc gần, nam YouTuber không phải dạng người dễ gần gũi, chỉ diễn nét dễ gần gũi, giấu kín nội tâm và không dễ chia sẻ cho người khác.

Đáp lại, Khoai Lang Thang đăng tâm thư khá dài trên trang cá nhân, khẳng định không xây dựng hình ảnh 100% hiền lành trên mạng xã hội.

“Khoai bình luận nói là không phải, trên mạng Khoai nhiều lúc cũng dữ lắm, hay đi bình luận dạo lắm. Mấy bình luận dạo của Khoai nhiều lúc cũng trời ơi đất hỡi, cũng tranh luận, cũng ích kỷ để bảo vệ bản thân mình chứ không có 100% hiền như bạn phân tích”, anh viết.

TikToker kể trên sau đó chia sẻ lại bài đăng của Khoai Lang Thang, kèm dòng phản hồi: “H. cảm ơn bạn Khoai vì sự công tâm và tử tế. Một chàng trai quá ư là ngọt ngào”.