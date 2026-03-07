Đà Nẵng: Hơn 150 start-up được ươm tạo, gọi vốn trên 50 triệu USD

TPO - Sau một thập kỷ hoạt động, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng đã ươm tạo hơn 150 dự án khởi nghiệp, hỗ trợ start-up gọi vốn trên 50 triệu USD và mở rộng mạng lưới hợp tác với nhiều tổ chức khởi nghiệp, công nghệ quốc tế.

Chiều 6/3, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập với chủ đề “Tầm vóc mới – Khởi nguồn thịnh vượng”.

UBND TP. Đà Nẵng tặng cờ cho Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES). Ảnh: Giang Thanh

Sau 10 năm hình thành và phát triển, DNES không chỉ đóng vai trò là một đơn vị ươm tạo kết hợp mô hình công tư đầu tiên tại Việt Nam, mà còn là một trong những hạt nhân quan trọng góp phần định hình và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại miền Trung.

DNES đã trở thành đối tác chiến lược của Swiss EP, Google, UNICEF, UNDP, các chương trình chuyên gia từ Úc, Israel, Thụy Sĩ…; đóng góp đáng kể của DNES là góp phần đưa Đà Nẵng lên bản đồ khởi nghiệp thế giới của StartupBlink.

Theo ông Võ Duy Khương - Chủ tịch Hội đồng thành viên DNES, với nền tảng FINC+ tích hợp AI, DNES đã chuyển mình từ ươm tạo truyền thống sang mô hình ươm tạo số, phá vỡ rào cản không gian vật lý trong hoạt động ươm tạo.

Trao bằng khen của UBND TP. Đà Nẵng cho các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong hoạt động ươm tạo khởi nghiệp.

“Chiến lược phát triển những năm 2026 – 2030 là đưa DNES trở thành "Innovation Hub by the Sea", chuyển dịch mạnh mẽ từ một vườn ươm truyền thống sang nền tảng xây dựng và đầu tư khởi nghiệp (Startup Builder and Investment Platform), điểm đến hội tụ trí tuệ và dòng vốn toàn cầu”, ông Khương nói.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đánh giá cao những đóng góp tích cực của DNES trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương. Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp của Đà Nẵng đã đạt được những giải thưởng và ghi dấu ấn trên thị trường trong nước và quốc tế.

“DNES đã ươm tạo hơn 150 dự án khởi nghiệp, hỗ trợ start-up gọi vốn trên 50 triệu USD. Không chỉ dừng lại ở hoạt động ươm tạo, DNES còn tích cực mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, góp phần đưa Đà Nẵng từng bước xuất hiện trên bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ mới như: AI, Blockchain, Web3, vi mạch bán dẫn…”, ông Bửu cho hay.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đánh giá cao đóng góp của DNES trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương.

Tại buổi lễ, UBND TP. Đà Nẵng đã trao cờ ghi nhận những đóng góp của DNES đối với sự phát triển chung của hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương trong 10 năm qua, tặng bằng khen cho 12 tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật.

Dịp này, DNES cũng giới thiệu định hướng phát triển các dự án và chương trình của vườn ươm trong thập kỷ mới, đặc biệt là Venture Builder - mô hình hướng đến việc đồng hành sâu hơn cùng startup AI từ giai đoạn hình thành ý tưởng, xây dựng đội ngũ, phát triển sản phẩm đến kết nối thị trường và nguồn lực đầu tư toàn cầu.