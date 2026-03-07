Sân khấu hóa sân chơi tiếng Anh dành cho học sinh THPT

TPO - Cuộc thi Vũ Đài Trí Tuệ – Hưng Yên’s High School Battle” năm 2026 dành cho học sinh THPT được thiết kế theo hình thức thi đấu sân khấu hóa; kết hợp tiếng Anh với nhiều lĩnh vực như kiến thức xã hội, khoa học, tư duy logic, trí nhớ và kỹ năng làm việc nhóm.

Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên phối hợp Công ty CPTT Giang Sơn và nền tảng giáo dục Edutalk phát động cuộc thi "Vũ Đài Trí Tuệ – Hưng Yên’s High School Battle” năm 2026 dành cho học sinh khối 10 và 11 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Cuộc thi thuộc Đề án “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022–2030” theo Quyết định số 1477/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời nằm trong chuỗi chương trình nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh niên Hưng Yên.

Anh Thiệu Minh Quỳnh phát biểu phát động cuộc thi. Ảnh: BTC

Anh Thiệu Minh Quỳnh – Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên nhấn mạnh, Tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng. Vì vậy, việc nâng cao năng lực ngoại ngữ không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là chìa khóa để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên trong thời kỳ mới.

Cuộc thi dành cho học sinh THPT. Ảnh: BTC

Theo Ban Tổ chức, cách tiếp cận này không chỉ giúp thí sinh sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên trong các tình huống thực tiễn, mà còn tạo môi trường rèn luyện tư duy phản biện, khả năng phân tích – tổng hợp và phối hợp nhóm hiệu quả. Qua đó, cuộc thi góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ theo hướng ứng dụng, đồng thời phát triển toàn diện kỹ năng học thuật và kỹ năng mềm cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi được thiết kế theo hình thức sân khấu hoá. Ảnh: BTC

Trước đó, cuộc thi Vũ đài trí tuệ đã triển khai thành công tại TP.Hải Phòng và tỉnh Thái Nguyên, thu hút hơn 16.000 thí sinh từ hơn 60 trường THPT, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực và phong trào học tiếng Anh sôi nổi trong nhà trường.