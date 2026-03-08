Xúc động hoàn cảnh bé 'hạt tiêu' được Trung ương Đoàn tiếp sức

TPO - Là 1 trong 70 em học sinh hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai tới nhận học bổng của Trung ương Đoàn, em Siu H'Huế (lớp 2, Trường Tiểu học Anh hùng Núp) bé như "hạt tiêu" ngồi nép mình ở một góc, ánh mắt hồn nhiên, trong trẻo khiến ai cũng xúc động.

Trong khuôn khổ Tháng Thanh niên, các hoạt động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chiều 7/3, Đoàn xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai tổ chức hoạt động tuyên truyền nhận diện, phòng chống lừa đảo trên mạng.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã tới dự, tặng quà cho 70 em học sinh hoàn cảnh khó khăn, vượt khó ở xã Ia Hrú. Mỗi suất 1 triệu đồng.

Các em nhỏ học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có mặt ở hội trường của xã Ia Hrú từ sớm. Mỗi em là một hoàn cảnh, thiệt thòi khác nhau.

Các em học sinh người dân tộc thiểu số được cha mẹ đưa tới Hội trường xã Ia Hrú từ sớm.

Đến hội trường xã từ sớm, em Siu H'Huế (lớp 2, Trường Tiểu học Anh hùng Núp) ngồi nép mình ở một góc, ánh mắt hồn nhiên, trong trẻo khiến ai cũng xúc động. Cuộc sống khó khăn nên H'Huế bé như "hạt tiêu”, nặng bằng nửa các bạn cùng trang lứa.

“H'Huế là con thứ tư trong gia đình bảy anh chị em. Bé rất chăm chỉ, ngoan ngoãn. Học bổng này với người dân nơi đây ý nghĩa vô cùng, là động lực để họ tạo điều kiện cho các em bước tiếp trên con đường học hành”, chị Trần Thị Bích Phương – Bí thư Đoàn xã Ia Hrú chia sẻ.

Anh Bùi Quang Huy﻿ gửi tặng học bổng cho các em học sinh.

Em H'Huế vui vẻ khi nhận học bổng của Trung ương Đoàn.

Theo chị Phương, bố mẹ em H'Huế rất chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Ngoài làm rẫy, thời gian rảnh đi làm thuê nhưng mảnh đất vùng sâu, vùng xa này cằn cỗi, thiệt thòi về môi trường sống nên đông con, dẫn tới cái nghèo vẫn đeo bám. Hiện bố của H'Huế là lao động chính trong gia đình, mẹ phải ở nhà chăm các em nhỏ nên các anh chị của bạn này cũng gặp nhiều vất vả trong việc học, phải đi thuê từ sớm đỡ đần cha mẹ.

Các suất học bổng nhằm động viên, chia sẻ phần nào khó khăn với gia đình các học sinh nghèo vượt khó.

Ngoài ra, cũng trong dịp này, Trung ương Đoàn trao tặng 60 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) trên địa bàn xã.

Trung ương Đoàn và lãnh đạo xã Ia Hrú gửi tặng các phần quà tới các hộ dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao tặng 1 tủ sách Kim Đồng (trị giá 26 triệu đồng), 1 dàn máy vi tính (trị giá 12 triệu đồng) cho Đoàn xã Ia Hrú.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội thầy thuốc trẻ tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân khu vực xã Ia Hrú.

Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai chia sẻ, hoạt động này nhận được sự đồng hành của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cùng sở ngành, đoàn thể, khi tạo các điều kiện tốt nhất. Bởi theo anh Thanh, với bà con vùng sâu, vùng xa, không phải lúc nào cũng đến bệnh viện và được bác sĩ giỏi thăm khám. Mọi người cũng được tiếp cận nguồn thuốc tốt, các máy móc hiện đại để sớm nắm được tình hình sức khỏe.

“Việc này đáng quý vô cùng, vì người dân tộc thiểu số họ rất ngại đi xa, tiếp cận các thủ tục về giấy tờ nên việc thăm khám tại chỗ này rất thiết thực. Các y bác sĩ trẻ cũng được gặp gỡ, chia sẻ, thấu hiểu sự khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, tạo tinh thần xung kích cho tinh thần tuổi trẻ”, anh Đỗ Đức Thanh bày tỏ.

Anh Thanh thông tin, nguồn thuốc trong các chương trình khám sức khoẻ cho các xã dịp này của Trung ương hội Thầy thuốc trẻ. Qua đó khám bệnh, tư vấn sức khoẻ cho hơn 1.500 bệnh nhân ở 4 xã (Phú Thiện, Chư Sê, Ia Hrú, Chư Pưh) với sự tham gia của 3 bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai với nhân sự, máy móc hiện đại.

﻿ Là người chú trọng hoạt động thể dục, thể thao, anh Bùi Quang Huy kiểm tra sức khỏe của mình.

Cảnh giác, tỉnh táo trước những thông tin bịa đặt, xuyên tạc

Tại hoạt động tuyên truyền nhận diện, phòng chống lừa đảo trên mạng, cán bộ Công an xã Ia Hrú giải thích cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa ở xã Ia Hrú về tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi. Chỉ một cuộc gọi, một tin nhắn hoặc một cú nhấp chuột tưởng như vô hại cũng có thể khiến người dân mất số tiền lớn, đó là mồ hôi, nước mắt bao năm tích cóp. Các đối tượng thường giả danh công an, kiểm sát viên, thẩm phán, mạo danh nhân viên ngân hàng, mời gọi làm “cộng tác viên online việc nhẹ lương cao”, tuyển mẫu ảnh nhí… để “sập bẫy” lừa đảo.

Từ nhận diện trên, cán bộ Công an xã Ia Hrú khuyến cáo người dân hãy tự bảo vệ mình bằng cách không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội; khi nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất. Đặc biệt, trong dịp bầu cử, người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước những thông tin bịa đặt, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đồng thời nên theo dõi, tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống để tránh bị lợi dụng, lôi kéo…

Ông Rah Lan Lân - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Ia Hrú gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh Trung ương Đoàn, anh Bùi Quang Huy đã trao học bổng, gửi những món quà ý nghĩa, thiết thực cho học sinh, người dân, thanh niên trên địa bàn.

Ông Lân chia sẻ, là xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn nên các món quà, trang thiết bị mà Trung ương Đoàn gửi tặng vô cùng ý nghĩa, ấm áp cho gia đình chính sách, hộ nghèo, thương binh.