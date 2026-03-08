Xếp hàng dài chờ hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ

TPO - Những hàng dài sinh viên kiên nhẫn chờ đến lượt hiến máu, những lá cờ đỏ cùng băng rôn cổ động rực rỡ khắp khuôn viên sáng 8/3 trong chương trình Chủ Nhật Đỏ đã tạo nên bức tranh giàu cảm xúc về tinh thần sẻ chia và nghĩa cử cao đẹp của tuổi trẻ.

Sáng 8/3, khuôn viên Trường Đại học Văn Hiến (TPHCM) đã trở nên sôi động khi hơn 5.000 sinh viên và bạn trẻ tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026.

Ngày hội không chỉ là hoạt động hiến máu thường niên mà còn trở thành điểm hẹn của những tấm lòng nhân ái, lan tỏa thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” tới cộng đồng.

﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿﻿﻿﻿ ﻿﻿ ﻿﻿﻿ ﻿﻿ Không khí Chủ Nhật Đỏ sôi động từ hơn 6h sáng với sự tham gia của khoảng 5.000 sinh viên.

Hàng nghìn sinh viên lan tỏa nghĩa cử cao đẹp

Từ sáng sớm, các khối sinh viên, tình nguyện viên và đại diện các đơn vị đồng hành đã có mặt tại khu vực tổ chức, mang theo cờ phướn, băng rôn cổ động. Các đoàn diễu hành đi qua nhiều tuyến đường xung quanh trường, nhuộm đỏ không gian bằng sắc áo và khẩu hiệu kêu gọi hiến máu tình nguyện.

Khi lễ khai mạc chính thức diễn ra, hàng nghìn sinh viên háo hức chờ đợi khoảnh khắc được góp phần nhỏ bé của mình cho cộng đồng. Tại khu vực đăng ký, từng nhóm sinh viên lần lượt hoàn tất các bước khai thông tin, kiểm tra sức khỏe trước khi bước vào phòng hiến máu.

﻿﻿ ﻿ Hàng dài sinh viên xếp hàng chờ hiến máu.

Những hàng dài bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi đã tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng của thế hệ trẻ.

Sau lần hiến máu gần nhất vào tháng 12/2025 trong một hoạt động của nhà trường, Trần Lê Phương Thảo, sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Văn Hiến, tiếp tục đăng ký hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ năm nay.

“Tôi được biết kho máu của các ngân hàng máu còn thiếu nên muốn góp sức nhỏ giúp ích thêm cho cộng đồng xã hội”, Phương Thảo chia sẻ.

Nhiều cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Văn Hiến tham gia hiến máu.

Nhân viên Vietcombank cùng các lực lượng khác tham gia hiến máu.

Không chỉ sinh viên, nhiều cán bộ, giảng viên cũng có mặt từ sớm để tham gia hiến máu, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong môi trường giáo dục.

Ngày hội quy mô lớn với sự chung tay của nhiều lực lượng

Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tại TPHCM do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Bệnh viện Quân y 175 cùng nhiều đơn vị đồng hành, trong đó có Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Tập đoàn Gelex.

Chương trình năm nay được tổ chức với quy mô lớn, hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết Chủ Nhật Đỏ mang sứ mệnh huy động lượng máu lớn cần thiết để cứu chữa bệnh nhân và góp phần xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lớn mạnh trong cả nước.

Theo ban tổ chức, riêng tại TPHCM, ngày hội thu hút hơn 5.000 sinh viên và bạn trẻ đến từ khoảng 20 trường đại học trên địa bàn thành phố tham gia hiến máu và các hoạt động đồng hành.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ năm thứ XVIII - cho biết bên cạnh nỗ lực truyền thông góp phần xây dựng một xã hội văn minh và nhân ái, Ban Biên tập Báo Tiền Phong mong muốn Chủ Nhật Đỏ mang sứ mệnh huy động lượng máu lớn cần thiết để cứu chữa bệnh nhân và góp phần xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lớn mạnh trong cả nước.

Chủ Nhật Đỏ ngày 8/3 tại Đại học Văn Hiến thu hút hơn 5.000 sinh viên và bạn trẻ đến từ khoảng 20 trường đại học trên địa bàn thành phố tham gia hiến máu và các hoạt động đồng hành.

“Đến nay, Chủ Nhật Đỏ đã bước sang năm thứ 18 đồng hành cùng hoạt động hiến máu tình nguyện trên cả nước, vận động hàng trăm nghìn đơn vị máu giúp kịp thời cứu chữa người bệnh. Những cánh tay giơ cao sẵn sàng, những nụ cười hạnh phúc đã tạo nên khí thế mạnh mẽ của Chủ Nhật Đỏ”, nhà báo Phùng Công Sưởng cho hay.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện, trao 100 suất học bổng cho sinh viên hiến máu nhiều lần và 20 bộ máy tính cho Hội Sinh viên các trường đại học tại TPHCM nhằm khuyến khích các hoạt động xã hội và phong trào sinh viên.

Nghệ sĩ, hoa hậu tiếp lửa cho người trẻ

Một trong những điểm nhấn tạo nên sức hút của Chủ Nhật Đỏ là sự đồng hành của đông đảo nghệ sĩ, hoa hậu và người nổi tiếng. Năm nay, chương trình quy tụ hơn 20 nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu, diễn viên và người mẫu tham gia giao lưu và kêu gọi hiến máu.

Sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ không chỉ mang đến không khí sôi động mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân ái đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

﻿ ﻿ Các nghệ sĩ tham gia sự kiện Chủ Nhật Đỏ.

Diễn viên Khôi Trần cũng chia sẻ niềm vui khi nhận lời tham gia sự kiện tại Đại học Văn Hiến. Anh cho rằng Chủ Nhật Đỏ thể hiện rõ tinh thần nhân đạo, đoàn kết và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Từng nhiều lần tham gia hiến máu và được tặng bằng khen, Khôi Trần xem đó là đóng góp khiêm tốn của bản thân cho xã hội. “Một giọt máu có thể rất nhỏ với chúng ta nhưng lại vô cùng quý giá với người đang cần”, anh nói.

Trong chương trình giao lưu âm nhạc, ca sĩ Duyên Quỳnh mang đến nhiều tiết mục truyền cảm hứng, trong đó có ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Nữ ca sĩ bày tỏ xúc động khi lần đầu tham gia ngày hội hiến máu giàu ý nghĩa nhân văn.

“Một giọt máu cho đi có thể giữ lại một sinh mệnh. Hiến máu không chỉ là nghĩa cử đẹp mà còn là cách để tuổi trẻ của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn. Một sự sẻ chia nhỏ hôm nay có thể mang lại hy vọng sống cho ai đó vào ngày mai”, cô chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cho rằng giá trị lớn nhất của hoạt động hiến máu chính là khả năng lan tỏa thông điệp yêu thương trong xã hội.

“Nếu những giọt máu mình trao đi có thể giúp những người gặp tai nạn hoặc đang chống chọi với bệnh tật có thêm cơ hội sống thì đó là điều vô cùng ý nghĩa”, nam nhạc sĩ nói.