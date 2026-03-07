Phương Anh Đào, Tuấn Trần có thêm 100 tỷ đồng

TPO - Bộ phim tiếp theo có sự tham gia của Tuấn Trần và Phương Anh Đào đạt doanh thu 100 tỷ đồng, cũng là dự án thứ ba trong năm 2026 chạm cột mốc này.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, sáng 7/3, Báu vật trời cho chạm mốc 100 tỷ đồng doanh thu. Riêng trong buổi sáng cùng ngày, phim có 473 suất chiếu, bán 3.219 vé, thu về khoảng 282 triệu đồng.

Cuối tuần trước đó, tác phẩm bất ngờ vươn lên vị trí thứ hai bảng tổng sắp doanh thu cuối tuần, thu về 20 tỷ đồng, bán 218.010 vé trên tổng số 3.751 suất chiếu. Thành tích này cho thấy bộ phim vẫn duy trì sức hút nhất định dù đã ra rạp gần ba tuần.

Ở thời điểm hiện tại, Báu vật trời cho vẫn nằm trong nhóm phim có doanh thu ngày tốt tại rạp, đứng sau các tác phẩm như Tài, Thỏ ơi, Cảm ơn người đã thức cùng tôi và Cú nhảy kỳ diệu.

Sự kết hợp của Phương Anh Đào và Tuấn Trần trong Báu vật trời cho được nhiều khán giả kỳ vọng.

Thị trường phòng vé thời gian gần đây khá sôi động khi nhiều dự án mới liên tục ra mắt, khiến thứ hạng doanh thu ngày thay đổi. Tuy nhiên, Báu vật trời cho vẫn giữ được phong độ khi thường xuyên trụ trong top 5.

So với một số phim ra rạp cùng thời điểm, tác phẩm của Phương Anh Đào và Tuấn Trần vẫn có lợi thế rõ rệt. Chẳng hạn, Nhà ba tôi một phòng hiện chỉ đạt doanh thu ngày khoảng 79 triệu đồng, Mùi phở ở mức khoảng 30 triệu đồng. Trong khi đó, Báu vật trời cho vẫn duy trì doanh thu cao hơn đáng kể.

Mùa phim Tết năm nay chứng kiến cuộc cạnh tranh của bốn dự án ra rạp cùng thời điểm gồm Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho và Mùi phở. Sau gần ba tuần, cục diện phòng vé dần ngã ngũ khi Thỏ ơi dẫn đầu với khoảng 422 tỷ đồng, Nhà ba tôi một phòng (110 tỷ đồng), Báu vật trời cho (100 tỷ đồng), Mùi phở (38 tỷ đồng).

Với đà tăng trưởng hiện tại, Báu vật trời cho vẫn có khả năng thu hẹp khoảng cách với Nhà ba tôi một phòng, thậm chí vượt qua nếu tiếp tục giữ được lượng khán giả ổn định trong những tuần tới.

Một trong những yếu tố thu hút sự chú ý của khán giả là màn tái hợp của Phương Anh Đào và Tuấn Trần. Đây là lần đầu hai diễn viên cùng xuất hiện trong một dự án điện ảnh kể từ thành công vang dội của Mai do Trấn Thành đạo diễn.

Trước đó, Mai từng tạo nên cơn sốt phòng vé khi đạt doanh thu hơn 551 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất lịch sử. Vì vậy, sự kết hợp trở lại của cặp đôi khiến khán giả đặt nhiều kỳ vọng.

Tuy nhiên, trong mùa phim Tết năm nay, Báu vật trời cho phải đối đầu trực tiếp với các dự án của những tên tuổi lớn như Trấn Thành, Thu Trang và Trường Giang. Chính vì vậy, bộ phim không tạo được “cú nổ” doanh thu ngay từ những ngày đầu ra rạp.

Theo nhiều quan sát từ thị trường, Báu vật trời cho đi theo quỹ đạo tăng trưởng khá khác so với nhiều phim Tết. Trong khi một số dự án đạt doanh thu lớn ngay tuần đầu rồi nhanh chóng giảm nhiệt, tác phẩm này lại tăng trưởng từ từ nhưng ổn định.

Ở giai đoạn đầu phát hành, phim lép vế về truyền thông so với những dự án có chiến dịch quảng bá rầm rộ. Tuy nhiên, sau khi khán giả bắt đầu chia sẻ cảm nhận tích cực trên mạng xã hội, hiệu ứng truyền miệng dần phát huy tác dụng. Lượng khán giả đến rạp vì thế tăng lên theo từng tuần, kéo theo số suất chiếu cũng được cải thiện.

Bên cạnh đó, nội dung của phim được đánh giá là dễ tiếp cận với nhiều nhóm khán giả, đặc biệt là khán giả gia đình và người trẻ. Nhịp phim nhẹ nhàng, yếu tố giải trí rõ ràng khiến tác phẩm trở thành lựa chọn phù hợp trong giai đoạn hậu Tết.

Việc Báu vật trời cho chạm mốc 100 tỷ đồng sau gần ba tuần ra rạp được xem là thành tích đáng chú ý trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt. Đây cũng là bộ phim thứ ba của điện ảnh Việt trong năm nay vượt mốc trăm tỷ.