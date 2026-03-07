Dàn nghệ sĩ nữ khuấy động 5.000 sinh viên hiến máu ở Chủ Nhật Đỏ

TPO - Sáng 8/3 - ngày lễ chính của chương trình Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TPHCM - đón nhiều nghệ sĩ, hoa hậu, người đẹp tham dự hiến máu và giao lưu với khán giả. Dàn nghệ sĩ nữ gồm Duyên Quỳnh, Ngọc Ánh, Hera Ngọc Hằng và Lưu Hiền Trinh đem đến những màn trình diễn trẻ trung, ấn tượng, truyền đi lời kêu gọi hiến máu cứu người.

Nghệ sĩ truyền thông điệp hiến máu cứu người

Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TPHCM do Báo Tiền Phong, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức, phối hợp cùng Trường Đại học Văn Hiến, Công ty CP Phát triển Hùng Hậu, Bệnh viện Quân 175 cùng các đơn vị đồng hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam và Tập đoàn Gelex.

Chương trình diễn ra ngày 7-8/3 tại Đại học Văn Hiến, Khu đô thị Nam Thành Phố, TPHCM, với quy mô khoảng 5.000 người tham gia trực tiếp, bao gồm sinh viên từ khoảng 20 đại học trên địa bàn.

Sáng 8/3 - ngày lễ chính của chương trình - đón nhiều nghệ sĩ, hoa hậu, người đẹp tham dự hiến máu và giao lưu với khán giả như Hoa hậu Việt Nam 2022 - Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Thạc sĩ, Giảng viên - Á hậu Việt Nam 2020 Phương Anh, MC Nguyên Khang, diễn viên Khôi Trần.



Ca sĩ Duyên Quỳnh hát bản hit tỷ view ở Chủ Nhật Đỏ.

Đặc biệt, bốn nghệ sĩ nữ Duyên Quỳnh, Ngọc Ánh, Hera Ngọc Hằng và Lưu Hiền Trinh sẽ biểu diễn ở Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TPHCM, đem đến những màn trình diễn trẻ trung, ấn tượng.

Lần đầu tham dự Chủ Nhật Đỏ, ca sĩ Duyên Quỳnh bày tỏ choáng ngợp với quy mô của sự kiện. Thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi” thôi thúc Duyên Quỳnh đồng ý tham dự.

Ở Chủ Nhật Đỏ 2026, Duyên Quỳnh biểu diễn hai ca khúc, trong đó có bản hit tỷ view Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Bên cạnh yếu tố về độ phủ sóng của ca khúc, Duyên Quỳnh cho rằng Chủ Nhật Đỏ là sự kiện ý nghĩa, phù hợp với thông điệp mà bài hát gửi gắm đến thế hệ trẻ. Thể hiện ca khúc quen thuộc ở sân khấu lần đầu tham dự, Duyên Quỳnh mong muốn được hòa vào sức trẻ của ngày hội hiến máu, động viên hàng nghìn sinh viên chung sức, đồng lòng, sẵn sàng sẻ chia để nâng đỡ nhau trong những thời khắc mong manh nhất của sự sống.

Bài hát thứ hai mà Duyên Quỳnh lựa chọn là I got this fire (Niềm tin rực sáng). Cùng chung điểm chạm về sự máu lửa, nhiệt huyết, ca khúc cổ vũ người trẻ dám cống hiến, dấn thân vì nghĩa cử cao đẹp.

Quán quân The Voice 2018 lần đầu tham dự Chủ Nhật Đỏ.

Cũng tham dự Chủ Nhật Đỏ lần đầu, ca sĩ Ngọc Ánh - quán quân The Voice 2018 - sẽ trình diễn cả ca khúc nhạc Việt và nhạc quốc tế. Ngọc Ánh sinh năm 1996, được đào tạo bài bản về thanh nhạc ở Đại học Văn hóa - nghệ thuật quân đội.

Ngọc Ánh vừa có bàn đạp vững chãi là ngôi vị quán quân của hai cuộc thi lớn, vừa sở hữu giọng hát ngọt ngào, khác biệt. Nữ ca sĩ theo đuổi nhiều thể loại âm nhạc vì muốn thử sức với những phong cách khác biệt.

Âm nhạc trẻ trung, khuấy động hàng nghìn sinh viên

Sự xuất hiện của ca sĩ Lưu Hiền Trinh cùng Hera Ngọc Hằng mang đến không khí sôi động, khuấy động hàng nghìn sinh viên. Lưu Hiền Trinh tiết lộ trình diễn ba ca khúc, trong đó có Lắng nghe con tim - sản phẩm âm nhạc ra mắt năm 2024. Thông qua bài hát, Lưu Hiền Trinh mong muốn mang tới thông điệp dành cho những người trẻ, cô mong họ biết cách gạt bỏ đi hết những áp lực, ngừng việc so sánh bản thân với bất kỳ ai khác để tận hưởng niềm vui trong cuộc sống. Nữ ca sĩ cho rằng hạnh phúc không phải là kết quả mà là một hành trình trải nghiệm đầy quý giá.

Lưu Hiền Trinh cũng là khách mời quen thuộc của một số chương trình do báo Tiền Phong tổ chức. Gần nhất, nữ ca sĩ biểu diễn ở đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Hà Nội.

Lưu Hiền Trinh sở hữu giọng hát nội lực, có kỹ thuật bán cổ điển, thường chinh phục nhiều nốt cao ấn tượng.

Ca sĩ Hera Ngọc Hằng cũng tham gia với ca khúc khuấy động ngày hội hiến máu. Cùng những hoa, á hậu, người đẹp như Thanh Thủy, Phương Anh, Thanh Bình, Nhật Lệ, Ngọc Hằng mang theo khát vọng làm sâu sắc hơn nhận thức của xã hội về hiến máu tình nguyện khi đến với Chủ Nhật Đỏ.

Năm 2024, Ngọc Hằng tham dự lễ khai mạc ngày hội hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ lần thứ 16 tại Phú Thọ. Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 luôn dành tình cảm đặc biệt cho sự kiện bởi thông điệp ý nghĩa, nhân văn và những hành động thiết thực mà Chủ Nhật Đỏ lan tỏa suốt gần hai thập kỷ.

Hera Ngọc Hằng sẵn sàng khuấy động ngày hội hiến máu.

Vào những ngày cuối năm 2008, đầu năm 2009, trong các cuộc giao ban thường nhật tại báo Tiền Phong, một thực tế khiến những người làm báo không thể yên lòng: Nhiều cơ sở y tế rơi vào tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, nhất là dịp Tết đến, xuân về.

Trước những ca cấp cứu chờ máu, trước ánh mắt lo lắng của người bệnh và người thân, một câu hỏi được đặt ra: Báo chí chỉ phản ánh hay cần hành động?

Từ trăn trở ấy, ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ ra đời năm 2009. Ngày đầu tiên, chỉ 96 đơn vị máu được tiếp nhận. Một con số khiêm tốn, một điểm hiến máu duy nhất tại Hà Nội. Nhưng đó là điểm khởi đầu của một hành trình không quay đầu.

Ngọn lửa nhỏ của tinh thần sẻ chia đã được thắp lên, và duy trì suốt 18 năm. Chủ Nhật Đỏ lan tỏa không chỉ bằng số lượng đơn vị máu, mà bằng tinh thần “trăm trứng trong một bọc”, bằng sự đồng lòng của cộng đồng.