Cô học trò nghèo trở thành bác sĩ nhờ tấm lòng của những người lính

TPO - Từ cô học trò nghèo nơi bản Lòa (xã Quang Hán, tỉnh Cao Bằng) từng đứng trước nguy cơ phải gác lại ước mơ học tập, Đàm Thị Thu đã trở thành bác sĩ và trở về quê hương chăm lo sức khỏe cho đồng bào mình. Hành trình ấy được nâng bước bởi các đơn vị Quân đội và sự đồng hành bền bỉ của những tấm lòng hảo tâm.

Như nhiều học sinh vùng biên khác, con đường đến trường của Đàm Thị Thu không chỉ dài bởi những con dốc núi mà còn gập ghềnh bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Có thời điểm, ước mơ học tập của cô gái nhỏ tưởng chừng phải dừng lại khi cái nghèo bủa vây. Nhưng may mắn đã mỉm cười khi Thu nhận được sự giúp đỡ từ các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và những chương trình hỗ trợ học sinh vùng khó.

Nữ bác sĩ trẻ Đàm Thị Thu (người cầm hoa) được tiếp nhận về công tác tại Cao Bằng vào đầu tháng 3/2026.

Từ năm lớp 10, Thu được nhận hỗ trợ 500 nghìn đồng mỗi tháng từ chương trình “Nâng bước em tới trường” của BĐBP, do Trung tướng Đỗ Danh Vượng - nguyên Chính ủy BĐBP, trực tiếp đỡ đầu. Khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng đã giúp cô học trò nghèo có thêm điều kiện tiếp tục đến lớp.

Khi Thu thi đỗ đại học, Trung tướng Đỗ Danh Vượng tiếp tục hỗ trợ toàn bộ học phí cho em. Không dừng lại ở đó, Thu còn nhận được sự đồng hành từ chương trình “Tiếp bước tới tương lai” của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, với nguồn hỗ trợ sinh hoạt phí suốt 6 năm đại học do ông Phan Trường Sơn - thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty HUD tài trợ.

Những sự giúp đỡ bền bỉ ấy đã trở thành điểm tựa để cô gái vùng biên vững vàng theo đuổi con đường học tập.

Sau 9 năm kiên trì học tập tại Hà Nội, Thu đã cầm trên tay tấm bằng Bác sĩ Y học cổ truyền - thành quả của nỗ lực không ngừng nghỉ cùng sự đồng hành của những “người cha, người bác” đặc biệt.

Sau khi tốt nghiệp, bác sĩ trẻ Đàm Thị Thu đã được Sở Y tế tỉnh Cao Bằng tiếp nhận và phân công công tác tại Khoa Tim mạch và Hồi sức tích cực - Chống độc của Bệnh viện Đa khoa Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Cao Bằng.

Với nữ bác sĩ Đàm Thị Thu, việc trở về quê hương không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp mà còn là lời tri ân.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cao Bằng, việc tiếp nhận bác sĩ Thu không chỉ là bổ sung thêm nguồn nhân lực y tế cho địa phương, mà còn là minh chứng cho hiệu quả của những chương trình hỗ trợ học sinh vùng khó khăn do các đơn vị Quân đội thực hiện.

“Đây là một hoạt động hết sức thiết thực và đem lại hiệu quả rất lớn để thu hút được nguồn nhân lực trình độ, đặc biệt là nhân lực trình độ cao về với địa bàn khó khăn như tỉnh Cao Bằng. Chúng tôi mong có nhiều chương trình ý nghĩa như vậy hơn nữa”, ông Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng, chia sẻ.

Theo Trung tướng Đỗ Danh Vượng - nguyên Chính ủy BĐBP, các chương trình nhân văn do BĐBP và các đơn vị Quân đội miệt mài thực hiện trong nhiều năm qua đã minh chứng cho sức mạnh của sự đồng hành, của lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội.

“Mong rằng các em học sinh được nhận hỗ trợ sẽ trở thành lực lượng góp sức cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; đồng thời cùng lực lượng Biên phòng tham gia xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”, Trung tướng Đỗ Danh Vượng nói.

Với riêng Đàm Thị Thu, việc trở về quê hương không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp mà còn là lời tri ân. Nữ bác sĩ trẻ chia sẻ rằng bản thân cảm thấy mình là đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng tình thương của Quân đội và sự kỳ vọng của quê hương. Vì vậy, trở về Cao Bằng không chỉ là mong muốn cá nhân mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim” để trả ơn những người đã nâng bước mình suốt chặng đường học tập.