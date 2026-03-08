Những người trẻ mang khát vọng Việt Nam vươn xa: Gặp lại người hùng Mùa A Thi trong nhiều cương vị mới

TPO - Anh Mùa A Thi, 27 tuổi, người từng cứu 90 người thoát nạn trong vụ sạt lở rạng sáng 1/8/2025 tại bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) là trưởng bản gần gũi, được người dân quý mến. Lần này, anh ứng cử đại biểu HĐND xã Xa Dung với nhiều đề xuất tâm huyết nhằm cải thiện sinh kế cho bà con. Anh cũng lọt top 19 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Anh Mùa A Thi ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 của xã Xa Dung, gồm các bản Cồ Dề, Háng Trợ, Pó Sinh A, Pó Sinh B và Háng Sông Dưới. Là người địa phương, anh Thi hiểu rõ những khó khăn mà bà con đang gặp phải. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, anh khẳng định dù trúng cử hay không vẫn sẽ cố gắng cùng chính quyền tháo gỡ những vướng mắc của người dân.

"Bà con trong bản còn nhiều khó khăn. Sau vụ sạt lở, các hộ dân đã được Nhà nước hỗ trợ xây dựng khu tái định cư trên đồi cao, cách điểm sạt lở hơn 1 km. Tuy nhiên, sạt lở để lại nhiều hệ lụy khi nhiều diện tích ruộng nương trồng lúa, hoa màu bị sạt trôi, người dân mất đất sản xuất. Nhiều thanh niên trong bản cũng phải rời quê đi làm ăn xa", anh Thi chia sẻ.

Anh Mùa A Thi phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri của xã Xa Dung.

Trước những thách thức đó, tại các buổi tiếp xúc cử tri, anh Mùa A Thi cho rằng diện tích bị sạt lở quá lớn, nếu khôi phục ruộng nương sẽ tốn kém và khó khả thi. Vì vậy, anh đã trao đổi với bà con về việc chuyển đổi cây trồng, tận dụng nguồn giống cà phê, chanh leo do tỉnh hỗ trợ.

Với mô hình trồng cà phê, anh Thi cho biết bản thân cùng 10 hộ trong bản đã đi đầu thử nghiệm và đến nay đã bước sang năm thứ 3. "Tôi trồng theo kiểu đan xen, bắt đầu từ diện tích nhỏ rồi dần mở rộng, đến nay đã có khoảng 6ha. Tuy vậy, do thiếu thuốc bảo vệ thực vật, thiếu kỹ thuật và kinh nghiệm nên cây chưa cho năng suất cao. Hiện bà con vẫn duy trì trồng sắn, các hộ có thu nhập chỉ khoảng 13 triệu đồng/năm, nhưng sẽ chuyển đổi dần sang các loại cây trồng khác để tăng thu nhập", anh Thi nói.

Anh Mùa A Thi cùng Huân chương Lao động hạng Nhất, bức ảnh chụp cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và nhiều bằng khen, giấy khen.

Theo anh, việc lựa chọn giống cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng và thời vụ của bản là hướng đi cần tính toán lâu dài. Bên cạnh đó, trưởng bản Mùa A Thi cũng quan tâm đến các vấn đề hạ tầng, như đường giao thông liên bản, tu sửa kênh mương phục vụ tưới tiêu,... để bà con đi lại và sản xuất thuận lợi hơn.

"Tôi cảm thấy rất vinh dự, nhưng đó không chỉ là của riêng mình mà còn của anh em, họ hàng và bà con trong bản. Khi xảy ra sự việc, tôi chỉ nghĩ làm sao để mọi người được an toàn, không nghĩ gì khác. Tôi rất vui khi được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương, nhưng vui nhất là đã cứu được bà con của mình. Tôi nghĩ đơn giản, không có dân thì không có mình. Dân đã tin thì mình phải đặt dân lên hàng đầu, phải cứu dân, giúp dân", anh Thi chia sẻ.

Anh Thi cũng thể hiện sự quyết đoán khi mạnh dạn tuyên truyền với bà con về việc rà soát các hộ nghèo, cận nghèo được hưởng trợ cấp. "Cả bản Háng Pu Xi có 72 hộ, với hơn 400 đồng bào dân tộc Mông, khoảng 40% là hộ nghèo. Tuy vậy, vẫn còn một số hộ có tâm lý trông chờ, chưa chủ động làm ăn. Vì thế, tôi đề xuất việc hỗ trợ cần ưu tiên những hộ thực sự cố gắng, có mong muốn thoát nghèo, để nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn", anh Thi nói.

Từ sau khi được trao Huân chương Lao động hạng Nhất và nhận thư khen của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cuộc sống của anh Thi không có nhiều thay đổi. Trong căn nhà sàn đơn sơ giữa bản, một gian phòng gỗ được quây kín, bên trong chỉ có hai chiếc giường và nền đất.

Trên bức tường ở góc nhà treo kín các giấy khen, bằng khen của anh. Giữa nhà, Huân chương Lao động hạng Nhất và bức ảnh anh Thi chụp cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính được treo trang trọng. Theo Thi, đó là những vật quý giá nhất đối với anh.

Nhớ lại thời điểm xảy ra sạt lở, anh Thi cho biết, rạng sáng 1/8, anh cùng người dân trong bản kịp thời sơ tán 21 hộ với 90 nhân khẩu đến nơi an toàn trước khi đất đá đổ ập xuống.

Nhờ cảnh báo kịp thời và sự quyết đoán của trưởng bản, người dân Háng Pu Xi đã thoát khỏi thảm họa trong gang tấc. "Cũng phải nhắc đến sự hỗ trợ của thanh niên và bà con trong bản thì mới có thể xử lý nhanh như vậy", anh Thi nói.

Sau đó, Mùa A Thi đã phối hợp với lực lượng chức năng hỗ trợ di dời nhà cửa cho các hộ bị thiệt hại, đồng thời kết nối các nhà hảo tâm để đảm bảo lương thực cho bà con.

Trưởng bản Mùa A Thi được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Mùa A Thi học hết lớp 12 rồi nghỉ, không tiếp tục học lên do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Anh là con trai thứ hai trong gia đình có 8 anh chị em. Chị cả và em trai mất sớm sau khi lập gia đình, nên phần lớn công việc và gánh nặng kinh tế dồn lên vai anh.

Đến nay, anh Thi vẫn duy trì thói quen giúp đỡ bà con trong bản. Anh thường đi vòng quanh bản, thấy nhà nào còn dang dở mùa gặt thì vào phụ, không nhận công. Gia đình nào thiếu thóc gạo, anh sẵn sàng sẻ chia, nhiều khi cho luôn mà không đòi lại. Vì vậy, bà con trong bản đều quý mến và tin tưởng Thi. Nhờ sự tín nhiệm của bà con, anh được bầu làm trưởng bản khi mới 23 tuổi, bởi nhiều người tin rằng "giao bản cho Thi là yên tâm".

Trưởng bản Mùa A Thi trao đổi với người dân trong bản.

Tuy vậy, cuộc sống của Thi vẫn còn nhiều khó khăn. Gia đình anh có 11 miệng ăn, vợ chồng phải làm nương rẫy quanh năm để trang trải. Ngoài ra, anh nhận thêm phụ cấp trưởng bản hơn 2,9 triệu đồng mỗi tháng. "Nương lúa của tôi cũng bị sạt lở mất khoảng 2ha, nên khoản phụ cấp này giờ gần như là nguồn thu nhập chính của gia đình", Thi cho biết.

Anh Mùa Chứ Pó - người dân bản Háng Pu Xi chia sẻ: "Ngày trước bản nghèo lắm. Từ khi có trưởng bản Thi, bà con được hướng dẫn cách làm ăn mới nên cuộc sống khấm khá hơn. Gia đình tôi trước đây chỉ trồng lúa nương, năm nào cũng thiếu đói. Ba năm nay, nhờ trưởng bản Thi vận động khai hoang ruộng nước, nuôi trâu bò, trồng thêm mắc ca nên cuộc sống dần ổn định".

Anh Mùa A Thi cùng bằng khen, giấy khen.

Chỉ hơn 3 năm kể từ khi Mùa A Thi được bầu làm trưởng bản, Háng Pu Xi đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Diện tích lúa nước từ 5ha tăng lên gần 20ha, thêm 59ha sắn; đàn đại gia súc tăng lên gần 200 con. Nhiều hộ từng quanh năm thiếu ăn nay đã ổn định hơn, con cháu được đi học đầy đủ.

Mỗi năm bình quân có 5 - 6 hộ thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo từ trên 60% năm 2022 giảm còn gần 40%. Bản Háng Pu Xi đang dần thay đổi bằng chính sự nỗ lực vươn lên của người dân. Hiện nay, Thi đang cùng bà con tìm cách khắc phục diện tích nương lúa bị vùi lấp, đồng thời tính toán chuyển đổi sang những mô hình sinh kế mới.

Không chỉ phát triển kinh tế, Mùa A Thi còn chú trọng gắn kết cộng đồng. Anh thường xuyên lắng nghe ý kiến của già làng, người uy tín về việc giữ gìn phong tục, tập quán, đồng thời vận động thanh niên tham gia các hoạt động như làm đường nội bản, xây dựng nếp sống văn minh.

Nhờ cách làm khéo léo, nhiều việc trước đây khó thực hiện đã trở thành phong trào chung. Khi xã triển khai tuyến đường bê tông vào trung tâm bản, anh Thi tiên phong hiến đất, đóng góp ngày công, tạo sức lan tỏa để toàn bộ 72 hộ dân đồng thuận tham gia.

Ông Sùng A Măng - Chủ tịch UBND xã Xa Dung nhận xét, sau vụ sạt lở, trưởng bản Mùa A Thi vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với người dân. Thi tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, vận động bà con ổn định sản xuất, từng bước phát triển kinh tế. Trong đợt bầu cử HĐND xã nhiệm kỳ này, anh Thi cũng tham gia ứng cử với tinh thần trách nhiệm, được địa phương đánh giá là một trưởng bản năng động, gương mẫu. Năm nay, anh Mùa A Thi được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 - giải thưởng cao quý do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.