Hoa hậu Thanh Thủy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, hơn 5.000 sinh viên hội tụ tại Chủ Nhật Đỏ

Ngày hội Chủ Nhật Đỏ quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM

Phát biểu tại Ngày hội Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tổ chức tại Trường Đại học Văn Hiến (TPHCM), nhà báo Phùng Công Sưởng - Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức chương trình - cho biết sự kiện hôm nay diễn ra đúng dịp ngày 8/3, không chỉ là ngày để cả thế giới tôn vinh vẻ đẹp và sự hy sinh của người phụ nữ, mà với Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII, đây còn là ngày của sự sẻ chia, ngày mà những đóa hồng tình nguyện rạng rỡ nhất chính là những giọt máu đào góp phần hồi sinh sự sống.

“Chúng ta biết rằng máu là nguồn sống, là dòng chảy đặc biệt mà khoa học dù hiện đại đến đâu vẫn chưa thể tạo ra được. Nhưng chỉ có trái tim nhân ái mới có thể hiến dâng những giọt máu quý giá để giúp hồi sinh những sinh mệnh trong giờ phút nguy cấp”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu khai mạc Ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TPHCM.

Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII năm nay đánh dấu một cột mốc lịch sử khi được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM. Sự hiện diện của 5.000 sinh viên từ 20 trường đại học là minh chứng hùng hồn nhất cho tinh thần dấn thân, vì cộng đồng của thế hệ trẻ.

“Chủ Nhật Đỏ năm nay không chỉ dừng lại ở những giọt máu hồng. Chúng ta còn lan tỏa hơi ấm nhân văn thông qua chuỗi hoạt động an sinh thiết thực: Ban tổ chức đã trao tặng 6 căn nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh và gia đình có công với cách mạng tại xã Đông Thạnh và huyện Củ Chi, những vùng đất giàu truyền thống kháng chiến. Chúng tôi cũng sẽ trao tặng 20 bộ máy tính cho Hội sinh viên của 20 trường đại học, tiếp sức cho hành trình tri thức và chuyển đổi số của các bạn trẻ. Và đặc biệt, 100 suất học bổng sẽ được trao cho những sinh viên tiêu biểu đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện, những bạn trẻ không chỉ học giỏi mà còn giàu lòng nhân ái”, Trưởng ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 chia sẻ.

Theo nhà báo Phùng Công Sướng, những hành động này chính là sự tri ân sâu sắc, là trách nhiệm mà Báo Tiền Phong cùng các đơn vị đồng hành luôn nỗ lực thực hiện để xây dựng một xã hội văn minh và nhân ái hơn.

Cũng tại chương trình, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ rằng với hơn 73 năm hình thành và phát triển, Báo Tiền Phong không chỉ làm tốt sứ mệnh truyền thông, mà còn là một tờ báo luôn nỗ lực góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, văn minh và nhân ái hơn. Có thế kể đến rất nhiều hoạt động và Tiền Phong tổ chức và được giao thực hiện trong suốt thời gian qua: Giải chạy Vô địch marathon Quốc gia đã bước sang năm thứ 67; Hoa hậu Việt Nam- Cuộc thi nhan sắc uy tín nhất Việt Nam bước sang năm thứ 36 với 18 kỳ thi; Giải thưởng 10 Gương mặt trẻ Việt Nam Tiêu biểu- giải thưởng danh giá nhất của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Học bổng Nâng bước thủ khoa; Giải Golf vô địch Quốc gia; Siêu cup bóng đá Quốc gia; Ngày thẻ Việt Nam và nhiều hoạt động hướng tới đồng bào vùng lũ, người nghèo, thương bệnh binh, cựu TNXP… Và đặc biệt là ngày Chủ nhật Đỏ.

Trưởng ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 cũng gửi gắm thông điệp tới các bạn sinh viên tham gia chương trình: Thông điệp “Hiến máu cứu người- Sinh mệnh của bạn và tôi” không chỉ là một khẩu hiệu. Khi các bạn giơ cánh tay của mình lên, các bạn không chỉ trao đi một đơn vị máu mà đang trao đi một cơ hội sống, một niềm hy vọng cho những gia đình bệnh nhân đang chờ đợi phép màu. Đó chính là món quà ý nghĩa nhất, nhân văn nhất mà chúng ta dành tặng cho cuộc đời trong ngày 8/3 đặc biệt này.

Nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ tin tưởng rằng với sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội và đặc biệt là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Ngày Chủ Nhật Đỏ năm 2026 sẽ tiếp tục thành công, mang lại hy vọng sống cho hàng nghìn bệnh nhân trên cả nước. Đồng thời, ông cũng gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo bạn đọc đã đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua.