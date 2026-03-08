Hoa hậu Thanh Thủy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, hơn 5.000 sinh viên hội tụ tại Chủ Nhật Đỏ

Dự lễ khai mạc ngày hội Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tại TPHCM
Ban tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ 2025
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Ủy viên T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 - năm 2026
Bà Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Thường trực BTC Chủ nhật đỏ toàn quốc.
Ông Trần Minh Hậu - Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Văn Hiến - thành viên BTC
Nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM, Thường trực BTC
Ngày hội Chủ Nhật Đỏ quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM
Phát biểu tại Ngày hội Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tổ chức tại Trường Đại học Văn Hiến (TPHCM), nhà báo Phùng Công Sưởng - Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức chương trình - cho biết sự kiện hôm nay diễn ra đúng dịp ngày 8/3, không chỉ là ngày để cả thế giới tôn vinh vẻ đẹp và sự hy sinh của người phụ nữ, mà với Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII, đây còn là ngày của sự sẻ chia, ngày mà những đóa hồng tình nguyện rạng rỡ nhất chính là những giọt máu đào góp phần hồi sinh sự sống.
“Chúng ta biết rằng máu là nguồn sống, là dòng chảy đặc biệt mà khoa học dù hiện đại đến đâu vẫn chưa thể tạo ra được. Nhưng chỉ có trái tim nhân ái mới có thể hiến dâng những giọt máu quý giá để giúp hồi sinh những sinh mệnh trong giờ phút nguy cấp”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.
Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII năm nay đánh dấu một cột mốc lịch sử khi được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM. Sự hiện diện của 5.000 sinh viên từ 20 trường đại học là minh chứng hùng hồn nhất cho tinh thần dấn thân, vì cộng đồng của thế hệ trẻ.
“Chủ Nhật Đỏ năm nay không chỉ dừng lại ở những giọt máu hồng. Chúng ta còn lan tỏa hơi ấm nhân văn thông qua chuỗi hoạt động an sinh thiết thực: Ban tổ chức đã trao tặng 6 căn nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh và gia đình có công với cách mạng tại xã Đông Thạnh và huyện Củ Chi, những vùng đất giàu truyền thống kháng chiến. Chúng tôi cũng sẽ trao tặng 20 bộ máy tính cho Hội sinh viên của 20 trường đại học, tiếp sức cho hành trình tri thức và chuyển đổi số của các bạn trẻ. Và đặc biệt, 100 suất học bổng sẽ được trao cho những sinh viên tiêu biểu đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện, những bạn trẻ không chỉ học giỏi mà còn giàu lòng nhân ái”, Trưởng ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 chia sẻ.
Theo nhà báo Phùng Công Sướng, những hành động này chính là sự tri ân sâu sắc, là trách nhiệm mà Báo Tiền Phong cùng các đơn vị đồng hành luôn nỗ lực thực hiện để xây dựng một xã hội văn minh và nhân ái hơn.
Cũng tại chương trình, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ rằng với hơn 73 năm hình thành và phát triển, Báo Tiền Phong không chỉ làm tốt sứ mệnh truyền thông, mà còn là một tờ báo luôn nỗ lực góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, văn minh và nhân ái hơn. Có thế kể đến rất nhiều hoạt động và Tiền Phong tổ chức và được giao thực hiện trong suốt thời gian qua: Giải chạy Vô địch marathon Quốc gia đã bước sang năm thứ 67; Hoa hậu Việt Nam- Cuộc thi nhan sắc uy tín nhất Việt Nam bước sang năm thứ 36 với 18 kỳ thi; Giải thưởng 10 Gương mặt trẻ Việt Nam Tiêu biểu- giải thưởng danh giá nhất của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Học bổng Nâng bước thủ khoa; Giải Golf vô địch Quốc gia; Siêu cup bóng đá Quốc gia; Ngày thẻ Việt Nam và nhiều hoạt động hướng tới đồng bào vùng lũ, người nghèo, thương bệnh binh, cựu TNXP… Và đặc biệt là ngày Chủ nhật Đỏ.
Trưởng ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 cũng gửi gắm thông điệp tới các bạn sinh viên tham gia chương trình: Thông điệp “Hiến máu cứu người- Sinh mệnh của bạn và tôi” không chỉ là một khẩu hiệu. Khi các bạn giơ cánh tay của mình lên, các bạn không chỉ trao đi một đơn vị máu mà đang trao đi một cơ hội sống, một niềm hy vọng cho những gia đình bệnh nhân đang chờ đợi phép màu. Đó chính là món quà ý nghĩa nhất, nhân văn nhất mà chúng ta dành tặng cho cuộc đời trong ngày 8/3 đặc biệt này.
Nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ tin tưởng rằng với sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội và đặc biệt là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Ngày Chủ Nhật Đỏ năm 2026 sẽ tiếp tục thành công, mang lại hy vọng sống cho hàng nghìn bệnh nhân trên cả nước. Đồng thời, ông cũng gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo bạn đọc đã đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua.
Các đoàn diễu hành, khối check-in mang theo cờ, băng rôn và thông điệp nhân văn, tạo không khí sôi nổi. Khi lễ khai mạc chính thức diễn ra, hàng nghìn sinh viên háo hức chờ đợi khoảnh khắc được hiến máu.
Sau 18 năm, hàng trăm nghìn đơn vị máu đã được tiếp nhận thông qua các đợt tổ chức, góp phần giảm tình trạng thiếu máu điều trị dịp Tết. Thành tựu tăng trưởng qua từng năm cho thấy phong trào đã thực sự bén rễ trong cộng đồng.
Từ một điểm hiến máu nhỏ lẻ, Chủ Nhật Đỏ đã trở thành phong trào toàn quốc, nơi mỗi giọt máu cho đi là một hy vọng sống được hồi sinh.
Ngay trước thềm lễ khai mạc, các khối check-in của Báo Tiền Phong, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), khối sinh viên, văn nghệ sĩ xuất hiện đông đủ, tạo khoảnh khắc đẹp, truyền cảm hứng.
Sinh viên các trường đại học trên địa bàn TPHCM cũng hô vang thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".
Lần đầu tham dự Chủ Nhật Đỏ, ca sĩ Duyên Quỳnh bày tỏ choáng ngợp với quy mô của sự kiện. Thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi” thôi thúc Duyên Quỳnh đồng ý tham dự.
Theo nữ ca sĩ, thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi” tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về sự kết nối giữa con người với con người. “Một giọt máu cho đi có thể giữ lại một sinh mệnh. Hiến máu không chỉ là nghĩa cử đẹp mà còn là cách để tuổi trẻ của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn”, cô chia sẻ.
Có mặt từ sớm tại sự kiện, người đẹp Thanh Bình từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 cũng kêu gọi hàng nghìn sinh viên hiến máu.
Chia sẻ trước thềm khai mạc ngày hội, ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ năm 2026 - cho biết: Báo Tiền Phong đã tổ chức Chủ Nhật Đỏ đến nay được 18 lần. Năm nào cũng vậy, Chủ Nhật Đỏ đã trở thành ngày hội của những tấm lòng thiện nguyện, luôn biết sẻ chia với cộng đồng.
“Những bệnh nhân đang rất cần những giọt máu của chúng ta để chữa bệnh. Những giọt máu của mọi người có thể làm sống lại những cuộc đời”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. Trưởng ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ 2026 cũng gửi lời cám ơn và lời chúc tốt đẹp đến những bạn nữ đã cùng tham gia hoạt động ý nghĩa trong ngày lễ Quốc tế Phụ nữ.
Khuôn viên Đại học Văn Hiến (TPHCM) trở nên sôi động khi hơn 5.000 sinh viên và các bạn trẻ đổ về tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026.
Năng lượng của sinh viên, nhà tài trợ đồng hành cùng rất nhiều nghệ sĩ tiếp thêm sức mạnh cho ngày hội hiến máu quy mô lớn. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ là món quà vô giá, mà còn là cơ hội sống dành cho những bệnh nhân đang từng ngày giành giật sự sống.
Hoa hậu quốc tế 2024, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy có mặt ở Đại học Văn Hiến để giao lưu, truyền lửa cho hàng nghìn sinh viên tham gia Chủ Nhật Đỏ.
Theo Thanh Thủy, nghệ sĩ, người nổi tiếng có vai trò rất lớn trong việc lan tỏa chương trình thiện nguyện, đặc biệt là hiến máu nhân đạo. "Sứ mệnh của người có sức ảnh hưởng là chia sẻ những điều tốt đẹp, tích cực đến với cộng đồng, nhất là giới trẻ. Từ đó, người trẻ có thêm động lực, sức mạnh để cống hiến cho đất nước.
Tại Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ diễn ra sáng 8/3, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự xúc động khi lần đầu tham gia chương trình và chứng kiến đông đảo bạn trẻ hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này.
"Chúng ta đều cảm thấy chương trình này rất ý nghĩa, đúng như thông điệp Sinh mệnh của bạn và tôi" - nam nhạc sĩ chia sẻ.
Nếu những giọt máu của mình có thể mang lại cơ hội sống, một cuộc đời mới cho ai đó thì đó là điều vô cùng tuyệt vời”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ. Anh cũng bày tỏ mong muốn chương trình sẽ tiếp tục được nhân rộng đến nhiều địa phương, thu hút thêm nhiều người tham gia, để tinh thần sẻ chia và nghĩa cử hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
MC Nguyên Khang: “Trước hết, tôi xin gửi lời chúc đến các bạn nữ có mặt trong sự kiện hôm nay nhân ngày 8/3. Chúc các bạn luôn nhận được nhiều yêu thương từ gia đình và những người thân yêu. Đây là lần thứ hai tôi có mặt tại Trường Đại học Văn Hiến và thật sự ấn tượng khi thấy ngôi trường ngày càng phát triển, khang trang hơn”, MC Nguyên Khang chia sẻ.
Nam MC cho biết bản thân anh rất hào hứng khi tham gia ngày hội hiến máu cùng sinh viên, mong muốn góp phần lan tỏa những hoạt động ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng.
Tại khu vực đăng ký, từng nhóm các bạn sinh viên lần lượt hoàn tất các bước khai thông tin, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Những hàng dài bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt, tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
Sau lần hiến máu gần nhất hồi tháng 12/2025 ngay tại nơi mình ở trong một hoạt động của nhà trường, Trần Lê Phương Thảo (sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Văn Hiến) tiếp tục chia sẻ giọt máu của mình lần này tại Chủ Nhật Đỏ.
"Tôi được biết kho máu của các ngân hàng máu còn thiếu nên muốn góp sức nhỏ giúp ích thêm cho cộng đồng xã hội", Phương Thảo chia sẻ khi chờ hiến máu.
Nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Văn Hiến cũng tham gia sẻ chia giọt máu quý giá ngay từ đầu buổi sáng.
Sáng 8/3, tại Đại học Văn Hiến (TPHCM) diễn ra Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026, thu hút đông đảo sinh viên và các bạn trẻ tham gia.
Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tại TPHCM do Báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức, cùng sự tham gia phối hợp của Đại học Văn Hiến, Bệnh viện Quân y 175 và các đơn vị đồng hành như Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Tập đoàn Gelex.
Chủ Nhật Đỏ ra đời năm 2009. Đến năm 2013, với việc tổ chức tại Đại học Thái Nguyên, lần đầu tiên Chủ Nhật Đỏ mở rộng khỏi địa bàn Hà Nội, bắt đầu cho việc nhân rộng sự kiện ý nghĩa này tại các địa phương khác trong cả nước.
Bước sang năm thứ 18, Chủ Nhật Đỏ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những chương trình hiến máu tình nguyện có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Sự kiện diễn ra ngày 8/3 được đánh giá là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM, quy tụ hàng chục hoa hậu, á hậu, người đẹp, nghệ sĩ cùng đông đảo sinh viên tham gia.
Đặc biệt, chương trình năm nay có sự đồng hành của Vietcombank, góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức và mở rộng sức ảnh hưởng của hoạt động hiến máu tình nguyện trong cộng đồng.
Trải qua gần hai thập kỷ, Chủ Nhật Đỏ không chỉ đơn thuần là một ngày hội hiến máu mà đã trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái. Trong bối cảnh ngân hàng máu tại nhiều địa phương thường xuyên rơi vào tình trạng khan hiếm, nhất là vào các dịp lễ, Tết, sự chung tay của cộng đồng càng mang ý nghĩa thiết thực.
Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ là món quà vô giá, mà còn là cơ hội sống dành cho những bệnh nhân đang từng ngày giành giật sự sống.
Trước thềm Ngày hội Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tại TPHCM, chiều 7/3, Báo Tiền Phong phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cùng Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã tổ chức lễ trao kinh phí xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.
Trong đó, 4 căn nhà được hỗ trợ tại xã Đông Thạnh và 2 căn nhà tại xã Củ Chi. Hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người đã có nhiều đóng góp cho đất nước, đồng thời thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội mà chương trình Chủ Nhật Đỏ luôn hướng tới.
Việc trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa là một trong những hoạt động an sinh nằm trong khuôn khổ chương trình năm nay. Bên cạnh việc hưởng ứng hiến máu tình nguyện, Vietcombank cùng Báo Tiền Phong còn trao học bổng cho các sinh viên tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng và 20 bộ máy tính cho Hội Sinh viên các trường đại học tại TPHCM, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng.
Từ hơn 6 giờ sáng 8/3, hàng nghìn sinh viên đến từ 20 trường đại học trên địa bàn TPHCM đã có mặt tại khuôn viên Trường Đại học Văn Hiến để chuẩn bị tham gia Ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026.
Từ cổng trường đến khu vực tổ chức chương trình, không khí rộn ràng lan tỏa khắp nơi. Các tình nguyện viên tất bật hỗ trợ hướng dẫn, trong khi ban tổ chức triển khai công tác check-in, đón tiếp và hướng dẫn thủ tục hiến máu một cách chu đáo, khoa học.
Bạn Lê Bách Tùng (sinh viên trường Đại học Văn Hiến) cho biết: Bản thân em đã dậy từ rất sớm để có mặt tại chương trình, mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình để mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang cần máu.