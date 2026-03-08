Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Từ đêm nay, miền Bắc đón mưa kéo dài

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày hôm nay (8/3), miền Bắc nhiều mây, nhiệt độ giảm 2-3 độ so với hôm qua. Từ đêm nay, trời chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, từ ngày mai, không khí lạnh bắt đầu tràn xuống, nền nhiệt tiếp tục giảm. Thanh Hoá- Nghệ An hôm nay nhiều mây, ít mưa. Các khu vực khác ngày nắng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

mua-1405.jpg
Từ đêm nay đến ngày 10/3, miền Bắc có thể đón mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo ngày mai (9/3), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, từ chiều và đêm mai, ảnh hưởng mở rộng xuống khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, từ đêm mai, miền Bắc chuyển rét. Trong hai ngày 9-10/3, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, mưa xuất hiện theo đợt ở một số khu vực, cục bộ có mưa to.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nắng gián đoạn, ít mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Dự báo trong hai ngày 9-10/3, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, Thanh Hoá chuyển rét, Nghệ An – Hà Tĩnh chuyển lạnh. Từ ngày 9-11/3, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ngày nắng, ít mưa.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #gió mùa đông bắc #không khí lạnh #mưa dông

Xem thêm

Cùng chuyên mục