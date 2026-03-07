Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Không khí lạnh sẽ gây mưa rét ở miền Bắc

Nguyễn Hoài
TPO - Từ đêm 8/3, không khí lạnh nén rãnh áp thấp bắt đầu gây mưa cho miền Bắc, khoảng sáng 9/3, không khí lạnh yếu sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, chiều và đêm 9/3 ảnh hưởng mạnh hơn đến Đông Bắc Bộ. Từ đêm 9/3, trời chuyển rét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng sáng 9/3, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng yếu đến khu vực vùng núi phía Bắc nước ta.

Từ chiều và đêm ngày 9/3, không khí lạnh ảnh hưởng mạnh hơn đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm 8/3 đến ngày 10/3, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ tối và đêm 9/3 đến ngày 10/3, miền Bắc và Thanh Hóa trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Trong các ngày sau đó, miền Bắc duy trì thời tiết nhiều mây, trời rét về đêm và sáng sớm.

mua-0306-2.jpg
Miền Bắc sẽ đón mưa từ đêm 8/3.

Hà Nội từ đêm 8/3 đến sáng 10/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ tối và đêm 9 đến ngày 10/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-22 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 9-10/3, các địa phương Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ trưa và chiều tối 9/3, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Từ gần sáng 10/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đồng Tháp gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1-2m.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong tháng 3, miền Bắc tiếp tục đón các đợt không khí lạnh tràn xuống. Đây là các đợt không khí lạnh có cường độ yếu đến trung bình, thường gây rét ngắn ngày kèm theo mưa dông rải rác.

Các đợt không khí lạnh cuối mùa cũng thường có tính chất lệch đông, mang theo nhiều hơi ẩm, gây ra tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc.

Nguyễn Hoài
