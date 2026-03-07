Sà lan tông cầu Ghềnh: Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm tra khẩn

TPO - Sự cố sà lan va chạm cầu đường sắt Ghềnh trên sông Đồng Nai khiến nhiều bộ phận kết cấu công trình bị biến dạng và xê dịch. Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương đánh giá khả năng chịu lực của cầu để bảo đảm an toàn khai thác tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Báo cáo của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, trưa 6/3, một phương tiện vận tải đường thủy mang số hiệu NB-8437 va vào nhịp số 2, khoang 5 của cầu Đồng Nai Lớn tại Km1699+860 tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM.

Cú đâm va khiến một số cấu kiện của cầu bị biến dạng, gồm mạ hạ và bản nút bị cong vênh, nhiều bu lông bị đứt. Hệ dầm của cầu, gồm dầm dọc, dầm ngang và giằng gió bị xê dịch; gối cầu lệch khoảng 25 mm và hướng tuyến đường ray trên cầu lệch khoảng 320 mm.

Tai nạn cũng khiến một người đi xe máy trên lề bộ hành của cầu bị thương. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Hiện trường sà lan tông cầu Ghềnh. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, sà lan rời cảng Hùng Tài đi Vũng Tàu nhận hàng, với giấy phép rời cảng số 2632955 và thời hạn đăng kiểm đến ngày 16/10 năm nay.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương làm rõ nguyên nhân tai nạn, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có) và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 15/3. Đồng thời, cơ quan này phải tăng cường điều tiết, kiểm soát giao thông đường thủy trên sông Đồng Nai, nhằm bảo đảm an toàn tại khu vực cầu.

Cục Đường sắt Việt Nam được giao phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan phân tích nguyên nhân sự cố, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan này phải phối hợp với VNR đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu nhịp cầu bị va chạm để có phương án bảo đảm an toàn khai thác.

Bộ Xây dựng yêu cầu VNR và các đơn vị liên quan đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu nhịp cầu Ghềnh bị sà lan va chạm. Ảnh: VNR.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu VNR khẩn trương triển khai các biện pháp sửa chữa khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu và sớm khôi phục giao thông đường sắt qua cầu.