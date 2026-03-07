Nghệ An: Người đàn ông kiếm bộn tiền từ gà 'mặt quỷ'

TPO - Từ mô hình nhỏ, anh Trần Văn Quý mạnh dạn mở rộng trang trại, đầu tư trang thiết bị để nuôi nhiều loại gà như gà mặt quỷ, gà Hy Lạp, gà Mông Cổ. Với thành công bước đầu đã mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, giúp người dân địa phương có thêm sinh kế phát triển.

Sinh ra và lớn lên ở xã Chiêu Lưu, Nghệ An, anh Trần Văn Quý (43 tuổi) từng gắn bó với nghề chăn nuôi gà đen bản địa theo cách truyền thống. Tuy nhiên, việc nuôi nhỏ lẻ khiến hiệu quả kinh tế không cao, đầu ra bấp bênh, phụ thuộc vào thương lái.

Anh Trần Văn Quý bên những chú gà ngoại đặc sản.

Không chấp nhận cách làm cũ, năm 2018 anh quyết định thay đổi hướng đi. Sau nhiều lần tìm hiểu, anh lặn lội ra tận Hà Giang để mua giống gà H’Mông bản địa về nuôi thử nghiệm. Nhận thấy tiềm năng từ các giống gà đặc sản, anh tiếp tục đặt mua thêm nhiều giống gà ngoại như gà Mông Cổ, gà Hy Lạp và đặc biệt là giống gà mặt quỷ Ayam Cemani nổi tiếng.

Những lứa gà giống được vận chuyển từ Thái Lan bằng đường hàng không thông qua các đầu mối trung gian. Chi phí con giống, vận chuyển và kiểm dịch khá cao, nhưng theo anh Quý, đổi lại là nguồn giống chất lượng, khỏe mạnh và ổn định. “Đầu tư ban đầu lớn nhưng con giống tốt thì mới tạo được uy tín lâu dài với khách hàng”, anh Quý chia sẻ.

Chuồng trại được anh Quý đầu tư bài bản, thoáng mát, giúp gà phát triển tốt, nhanh lớn.

Khoảng 3 năm trở lại đây, anh Quý đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại rộng hơn 200m2. Chuồng được thiết kế thông thoáng, sử dụng đệm lót sinh học giúp giảm mùi, giữ vệ sinh và hạn chế dịch bệnh.

Nhận thấy nhu cầu mua gà giống của người dân địa phương cao, thay vì nuôi gà thương phẩm đại trà, anh Quý tập trung xây dựng đàn gà bố mẹ chất lượng để sản xuất gà giống.

Hiện anh Quý nuôi nhiều giống gà khác nhau từ gà mặt quỷ đến gà Mông Cổ, gà Hy Lạp.

Để nâng cao hiệu quả, anh Quý đầu tư máy ấp trứng bán công nghiệp. Trứng từ đàn gà bố mẹ được chọn lọc kỹ lưỡng, theo dõi chặt chẽ về nhiệt độ và độ ẩm trong suốt quá trình ấp nhằm nâng cao tỷ lệ nở. Nhờ vậy, mỗi năm trang trại của anh cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 con gà giống. Khách hàng chủ yếu là các hộ chăn nuôi ở địa phương và nhiều tỉnh phía Bắc.

Hiện trang trại của anh Quý có nhiều giống gà khác nhau, mỗi giống mang đặc điểm riêng. Gà Mông Cổ có thân hình lớn, gà trống trưởng thành có thể đạt trọng lượng 3,5-5kg. Giống gà này vừa phù hợp nuôi lấy thịt, vừa có giá trị làm giống. Với con giống một tháng tuổi sẽ có giá bán khoảng 300.000 đồng.

Gà "mặt quỷ" gây ấn tượng bởi màu đen tuyền từ lông, da đến mào và chân. Đây là giống gà đặc biệt được nhiều người chơi gà cảnh và các nhà hàng đặc sản săn tìm. Còn gà Hy Lạp lại nổi bật với khung xương to, khả năng sinh trưởng nhanh, thích hợp nuôi lấy thịt và trứng.

Anh Quý đầu tư máy ấp và nhân giống thành công các loại gà ngoại.

Theo anh Quý, yếu tố quan trọng nhất trong chăn nuôi là đảm bảo an toàn sinh học. Chuồng trại phải được vệ sinh thường xuyên, gà được tiêm phòng đầy đủ. Thức ăn chủ yếu là cám kết hợp ngô, thóc và các phụ phẩm nông nghiệp tại địa phương, phù hợp điều kiện vùng núi.

Ông Lô Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu - cho biết, từ niềm đam mê và sự nhạy bén, anh Quý đã mạnh dạn chuyển đổi sang nghề nuôi gà đặc sản và bước đầu đã có những thành công nhất định. Sau nhiều năm phát triển, mô hình của anh đã ổn định và mang lại lợi nhuận khoảng 100-150 triệu đồng mỗi năm.

Mô hình của anh Quý đang mang lại thu nhập ổn định, tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.

Không chỉ làm kinh tế cho gia đình, anh Quý còn thuê thêm đất để mở rộng quy mô chăn nuôi, đồng thời cung cấp con giống cho nhiều hộ dân trong và ngoài tỉnh. “Đây là mô hình sản xuất hiệu quả, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật và tận dụng lợi thế địa phương. Cách làm của anh Quý đang tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng”, ông Thái nhận định.