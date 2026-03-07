Giá vàng bất ngờ tăng đồng loạt

TPO - Sáng nay (7/3), giá vàng trong nước đồng loạt tăng, trở lại mốc 185 triệu đồng lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 182 - 185 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC về mốc 185 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 182 - 185 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết ở mức 182 - 185 triệu đồng/lượng…

Giá vàng sáng 7/3 bật tăng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới đóng cửa cuối tuần ở mức 5.174 USD/ounce, tăng 36 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua 5.138 USD/ounce.

Giá bạc cũng trong xu hướng tăng. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý ở mức 3,1 - 3,2 triệu đồng/lượng, tương đương 87 triệu đồng/kg, tăng khoảng 1,5 triệu đồng/kg so với cuối giờ chiều qua. Bạc Ancarat 84,4 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 84 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.057 đồng/USD, tăng 5 đồng so với sáng qua. Giá USD tại Vietcombank 25.999 - 26.309 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD tăng 13 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.747 - 26.867 đồng/USD.