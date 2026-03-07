Hà Nội: Thông tin về dừng chạy tàu hàng, giảm tàu khách qua cầu Long Biên

TPO - Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND TP. Hà Nội chốt phương án dừng chạy tàu hàng, giảm tàu khách qua cầu Long Biên trước ngày 1/7 tới, làm cơ sở bàn giao hạ tầng đường sắt lõi để phát triển mạng lưới đường sắt đô thị.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã có công văn gửi Bộ Xây dựng về việc bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn tuyến từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm để tổ chức cải tạo, chỉnh trang tái thiết khu vực phố cổ Hà Nội. Đáng nói là thành phố cũng kiến nghị không chạy tàu khách qua khu vực phố cà phê đường tàu.

Theo văn bản gửi UBND TP. Hà Nội của Bộ Xây dựng mới đây, cơ quan này đang đẩy nhanh tiến trình rà soát, lên phương án tổng thể để bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm về cho UBND TP. Hà Nội quản lý.

Mục tiêu của đợt bàn giao này là từng bước dừng toàn bộ hoạt động khai thác chạy tàu trên đoạn tuyến nội đô Hà Nội - Long Biên - Gia Lâm. Dự kiến, việc điều chỉnh phương án chạy tàu - bao gồm dừng hẳn tàu hàng và giảm tần suất tàu khách, tàu du lịch trên đoạn tuyến này - sẽ phải hoàn thành trước ngày 1/7.

Tàu khách chạy qua cầu Long Biên.

Việc dừng chạy tàu qua trung tâm đòi hỏi phải nâng cấp tuyến đường sắt vành đai phía Tây (Bắc Hồng - Văn Điển) để thay thế. Tuy nhiên, do tuyến vành đai này cũng dự kiến được bàn giao cho Hà Nội trước năm 2031, việc lập dự án đầu tư công quy mô lớn lúc này được đánh giá là không kịp tiến độ và kém hiệu quả.

Do đó, Bộ Xây dựng đã đề xuất phân chia trách nhiệm cụ thể trong giai đoạn chuyển tiếp nhằm đảm bảo cả hai mục tiêu là vừa tổ chức chạy tàu thông suốt, vừa bàn giao tài sản đúng hạn.

Cụ thể, Bộ Xây dựng sẽ dùng kinh phí chi thường xuyên để sửa chữa, cải tạo gần 39km kiến trúc tầng trên của tuyến Bắc Hồng - Văn Điển. Cơ quan này cũng sẽ nâng cấp hệ thống thông tin tín hiệu tại các ga Hà Đông, Phú Diễn, Kim Nỗ và các hạng mục phục vụ hành khách tại ga Gia Lâm.

Về phía địa phương, UBND TP. Hà Nội được đề nghị chủ trì hàng loạt phần việc quan trọng như: Xóa bỏ lối đi tự mở và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường sắt; giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ đất tạm thời để xây dựng bãi hàng tại ga Hà Đông; đầu tư điểm trung chuyển hành khách và hoàn thiện giao thông kết nối tại khu vực ga Gia Lâm và ga Hà Đông nhằm tăng năng lực tiếp nhận; đặc biệt, Hà Nội sẽ tổ chức trung chuyển hành khách miễn phí giữa ga Hà Nội và ga Gia Lâm.

Cả hai cơ quan đặt mục tiêu sẽ phối hợp hoàn thành đồng bộ các công việc trên trước tháng 7 năm nay.

Hà Nội sẽ tổ chức trung chuyển hành khách miễn phí giữa ga Hà Nội và ga Gia Lâm sau khi giảm tần suất tàu khách, tàu du lịch trên đoạn tuyến Hà Nội - Long Biên - Gia Lâm.

Việc bàn giao hạ tầng đường sắt quốc gia không chỉ nhằm chỉnh trang đô thị mà còn dọn đường cho quy hoạch đường sắt đô thị (metro) của Thủ đô. Theo kế hoạch, tuyến vành đai phía Tây (Bắc Hồng - Văn Điển) sau khi hoàn thành sứ mệnh "đóng thế" sẽ được bàn giao lại cho Hà Nội trong giai đoạn 2031-2035 để đầu tư tuyến metro số 6 (Nội Bài - Ngọc Hồi).