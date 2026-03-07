Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Ốc đảo cô đơn' hình cánh diều gây sốt ở Khánh Hòa

TPO - Nằm lọt thỏm giữa đầm Nha Phu, Khánh Hòa, làng Hà Liên hiện lên như một ốc đảo tách biệt với thế giới bên ngoài. Sau khi những thước phim flycam ghi lại hình ảnh ngôi làng giống một "chiếc diều" khổng lồ giữa sóng nước được lan truyền, địa danh 370 năm tuổi này trở thành điểm đến gây sốt trên bản đồ du lịch.

tp-lang-ha-lien-khanh-hoa-dji-20251102163737-0263-d.jpg

Với diện tích vỏn vẹn 2ha, Hà Liên được bao bọc bởi bốn bề là hồ nuôi thủy sản và rừng ngập mặn. Nhìn từ trên cao, cấu trúc ngôi làng tạo nên một hình ảnh ngoạn mục: khu dân cư tập trung trông như thân diều, còn con đường bê tông duy nhất nối từ bên ngoài vào làng chính là sợi dây diều thanh mảnh.

Ngôi làng hình "chiếc diều"

Chính vẻ đẹp độc bản này đã đưa Hà Liên vào danh sách "Top 7 cảnh đẹp bất ngờ từ không trung" năm 2024 do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn bình chọn. Ngoài con đường "độc đạo", muốn tiếp cận ốc đảo này, người dân và du khách chủ yếu vẫn sử dụng ghe, xuồng.

tp-lang-ha-lien16.jpg
Làng cổ Hà Liên với một lối vào duy nhất.
tp-ha-lien1dji-20251102162153-0244-djpg.jpg

Hình ảnh từ trên cao đã làm nổi bật màu đỏ đặc trưng của những mái ngói cổ tại Hà Liên, nơi các ngôi nhà được xây san sát nhau trong một khu dân cư có mật độ cao.

Sức sống của làng biển hơn 370 năm tuổi

Hình thành từ năm 1653 dưới thời chúa Nguyễn, Hà Liên là một trong những ngôi làng cổ xưa nhất của phường Ninh Hà (thị xã Ninh Hòa). Hiện nay, đây là nơi sinh sống của khoảng 330 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu, gắn bó mật thiết với nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.

tp-haliendji-20251102163630-0255-d.jpg
tp-lang-ha-lien21.jpg
tp-lang-ha-lien17.jpg
Làng Hà Liên hình thành từ năm 1653, dưới thời chúa Nguyễn.

Dù không gian sống khá chật hẹp với những ngôi nhà cấp 4 san sát và lối đi chỉ rộng 1-2 m, Hà Liên vẫn giữ được nét bình dị đặc trưng. Ngay cổng làng là khoảng sân rộng - "trái tim" sinh hoạt chung của cộng đồng. Giữa làng, một khu chợ nhỏ với những hàng rau, gánh bún cá, bánh canh, bánh xèo đậm đà vị biển luôn hấp dẫn du khách phương xa.

tp-lang-ha-lien5.jpg
tp-lang-ha-lien.jpg
duy04943.jpg
Cảnh sinh hoạt trong ngôi làng cổ Hà Liên.

Bao quanh làng là hệ thống rừng đước dày đặc. Đây không chỉ là "bức tường" tự nhiên chắn gió bão, ngăn xâm thực mặn mà còn giữ cho Hà Liên vẻ hoang sơ, yên bình.

Cơ hội từ du lịch cộng đồng

Người dân cho biết vào năm trở lại đây, lượng khách đến tham quan tăng đáng kể sau khi hình ảnh từ trên cao được chia sẻ rộng rãi. Một số hộ mở thêm dịch vụ bán đồ ăn, nước uống, chở khách tham quan rừng ngập mặn quanh làng để tăng thu nhập.

tp-lang-ha-lien9.jpg
tp-lang-ha-lien10.jpg
tp-lang-ha-lien3.jpg
Vẻ đẹp mộc mạc từ ngôi làng giữa biển.

Theo định hướng của địa phương, phường Hoà Thắng đang xây dựng kế hoạch phát triển du lịch khu vực đầm Nha Phu, trong đó có Hà Liên, nhằm khai thác lợi thế hệ sinh thái và cảnh quan đặc thù.

Tuy nhiên, với diện tích chỉ khoảng 2 ha và mật độ dân cư cao, việc phát triển du lịch tại Hà Liên đặt ra yêu cầu quy hoạch thận trọng để tránh ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

Giữa nhịp phát triển nhanh của vùng ven biển phía bắc Nha Trang, Hà Liên vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi của một làng biển lâu đời. Từ trên cao, “ốc đảo” giữa đầm Nha Phu không chỉ là điểm chụp ảnh lạ mắt, mà còn là "không gian sinh tồn" đặc biệt, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện suốt hơn ba thế kỷ qua.

tp-lang-ha-lien19.jpg
Bao quanh Hà Liên là hệ thống rừng đước dày đặc, tạo thành “bức tường” tự nhiên.
tp-halienduy-dji-20251102164234-0279-d.jpg
haliendji-20251102164645-0292-d.jpg
halienduy04946.jpg

