Giá xăng dầu tăng rất dữ dội, có loại tăng gần 8.500 đồng/lít

Dương Hưng
TPO - Từ 15h chiều nay (7/3), giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động dữ dội do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Theo thông tin điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5RON92 tăng 3.777 đồng/lít, lên mức 25.226 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 4.707 đồng/lít, lên 27.047 đồng/lít.

Nhóm dầu ghi nhận mức tăng mạnh hơn đáng kể. Giá dầu diesel tăng 7.207 đồng/lít, lên 30.239 đồng/lít; dầu hỏa tăng mạnh nhất với mức 8.490 đồng/lít, lên 35.091 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut tăng 3.831 đồng/kg, lên 21.327 đồng/kg.

Đáng chú ý, trong kỳ điều hành này cơ quan quản lý không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Đây là kỳ tăng giá liên tiếp của giá xăng dầu với mức tăng mạnh, phản ánh tác động của xung đột tại Trung Đông đối với các mặt hàng nhiên liệu.

Chỉ riêng 2 kỳ điều hành hai kỳ gần nhất (5/3 và 7/3), giá xăng E5RON92 đã tăng tổng cộng khoảng 5.703 đồng/lít, còn xăng RON95 tăng gần 6.900 đồng/lít.

x.jpg
Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh từ 15h chiều nay.

Theo cơ quan điều hành, giá xăng dầu thế giới những ngày gần đây tăng mạnh do hàng loạt yếu tố địa chính trị và nguồn cung. Căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang, trong khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Bên cạnh đó, một số nhà máy lọc dầu tại Trung Đông, Trung Quốc và Ấn Độ phải giảm công suất, còn nhiều quốc gia tạm hạn chế xuất khẩu nhiên liệu để ưu tiên nhu cầu trong nước.

Bình quân trong kỳ điều hành này, giá xăng RON92 trên thị trường thế giới tăng khoảng 23,4%, còn xăng RON95 tăng hơn 26%. Nhóm dầu tăng mạnh hơn khi dầu diesel tăng gần 36%, dầu hỏa tăng trên 36% và dầu mazut tăng hơn 27%.

Diễn biến này cho thấy thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu áp lực lớn từ rủi ro nguồn cung và tâm lý tích trữ nhiên liệu. Theo Bộ Công Thương, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo dõi sát biến động thị trường quốc tế để kịp thời điều hành giá trong nước, đồng thời kiểm tra việc đảm bảo nguồn cung của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Dương Hưng
