Cửa khẩu Móng Cái nhộn nhịp ngày đầu thí điểm thông quan hàng hóa cuối tuần

TPO - Sáng nay (7/3), những lô hàng xuất nhập khẩu đầu tiên tại khu vực cầu Bắc Luân II, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh đã chính thức làm thủ tục thông quan, đánh dấu việc cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Đông Hưng thí điểm hoạt động thông quan hàng hóa vào cuối tuần.

Video: Cửa khẩu Móng Cái nhộn nhịp ngày đầu thí điểm thông quan hàng hóa cuối tuần.

Ngay trong sáng nay, khu vực cầu Bắc Luân II đã có 36 phương tiện xuất khẩu khoảng 150 tấn hàng đông lạnh sang Trung Quốc, trị giá khoảng 70 tỷ đồng. Các mặt hàng chủ yếu gồm tôm hùm, ốc hương, sò lụa, lươn.

Ở chiều ngược lại, có 12 phương tiện nhập khẩu khoảng 300 tấn hàng hóa, tổng trị giá khoảng 35 tỷ đồng. Hàng nhập chủ yếu là linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, cấu kiện nhà xưởng, nguyên liệu gia công giày dép, may mặc.

Theo dự kiến, trong ngày 8/3 tiếp tục có hơn 150 tấn hàng nông sản được xuất khẩu với trị giá khoảng 80 tỷ đồng và lượng hàng nhập khẩu trị giá khoảng 47 tỷ đồng.

Để bảo đảm hoạt động thông quan thông suốt, không xảy ra ùn ứ, các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu đã duy trì 100% quân số để tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp.

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản về việc thực hiện thí điểm thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp ngày 5/3 giữa lãnh đạo tỉnh với các sở, ngành liên quan nhằm xem xét đề xuất từ phía Đông Hưng, Trung Quốc về việc duy trì hoạt động thông quan xuyên suốt trong tuần.

Lãnh đạo các ngành chức năng chào đón, tặng hoa chúc mừng doanh nghiệp có lô hàng xuất khẩu và nhập khẩu đầu tiên thông quan vào ngày cuối tuần.

Điểm đáng chú ý trong đợt thí điểm này là việc tỉnh xem xét điều chỉnh các chi phí liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và Sở Tài chính rà soát các khoản phí, lệ phí chuyên ngành, đồng thời nghiên cứu báo cáo HĐND tỉnh điều chỉnh mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng tại khu vực cửa khẩu theo hướng phù hợp thực tế, giảm áp lực cho doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp logistics cũng được khuyến khích rà soát các khoản thu, chủ động công bố chính sách miễn, giảm giá dịch vụ để thu hút doanh nghiệp đưa hàng về làm thủ tục qua cửa khẩu Móng Cái.