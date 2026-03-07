FLC thông báo giao dịch trở lại cổ phiếu

TPO - Tập đoàn FLC cho biết cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên hệ thống lưu ký tại CTCP Chứng khoán Artex kể từ ngày 6/3. Công ty chứng khoán này sẽ là đơn vị quản lý danh sách hoặc sổ cổ đông của FLC. Đây là giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết (OTC), do FLC đã bị hủy niêm yết, đồng thời không còn tư cách công ty đại chúng.

Cổ đông có thể nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo 2 cách. Thứ nhất, đến trực tiếp trụ sở của Chứng khoán Artex để làm thủ tục. Thứ hai, ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thay với điều kiện giấy ủy quyền phải được công chứng hợp lệ và nêu rõ nội dung ủy quyền thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cổ phần.

Về các giao dịch cổ phiếu FLC, kể từ ngày 6/3, các cổ đông sở hữu cổ phiếu có thể trực tiếp và tự do giao dịch toàn bộ cổ phiếu. Thủ tục chi tiết các giao dịch này sẽ thực hiện dựa trên hợp đồng giao dịch theo mẫu có xác nhận tại Chứng khoán Artex.

FLC được giao dịch trở lại trên hệ thống lưu ký tại CTCP Chứng khoán Artex.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2025, FLC đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy tư cách công ty đại chúng, không còn đủ điều kiện để tiếp tục giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM.

Tháng 2/2026, FLC phát đi thông báo về việc thay đổi đơn vị quản lý danh sách cổ đông của công ty. Theo đó, từ ngày 27/2, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu chứng khoán đối với toàn bộ cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC. Tổng số cổ phiếu bị hủy đăng ký gần 710 triệu đơn vị, với ngày hiệu lực hủy đăng ký là 6/3.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu FLC và các mã trong hệ sinh từng một thời khuynh đảo thị trường, góp phần đưa ông Trịnh Văn Quyết thành người giàu nhất sàn chứng khoán. Năm 2017, tài sản trên thị chứng khoán của ông Quyết đạt đỉnh hơn 2 tỷ USD (58.852 tỷ đồng). Ở thời đỉnh cao, ROS, GAB có giá hàng trăm nghìn đồng/cổ phiếu. FLC, ROS lọt rổ VN30, thuộc nhóm 30 công ty có quy mô và thanh khoản lớn nhất trên thị trường.

Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu này cũng từng vướng nhiều lùm xùm. "Họ" FLC có tổng cộng 7 mã là FLC, ROS, HAI, ART, KLF, GAB và AMD, đến nay không còn cổ phiếu nào giao dịch trên sàn.