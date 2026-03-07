Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

FLC thông báo giao dịch trở lại cổ phiếu

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tập đoàn FLC cho biết cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên hệ thống lưu ký tại CTCP Chứng khoán Artex kể từ ngày 6/3. Công ty chứng khoán này sẽ là đơn vị quản lý danh sách hoặc sổ cổ đông của FLC. Đây là giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết (OTC), do FLC đã bị hủy niêm yết, đồng thời không còn tư cách công ty đại chúng.

Cổ đông có thể nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo 2 cách. Thứ nhất, đến trực tiếp trụ sở của Chứng khoán Artex để làm thủ tục. Thứ hai, ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thay với điều kiện giấy ủy quyền phải được công chứng hợp lệ và nêu rõ nội dung ủy quyền thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cổ phần.

Về các giao dịch cổ phiếu FLC, kể từ ngày 6/3, các cổ đông sở hữu cổ phiếu có thể trực tiếp và tự do giao dịch toàn bộ cổ phiếu. Thủ tục chi tiết các giao dịch này sẽ thực hiện dựa trên hợp đồng giao dịch theo mẫu có xác nhận tại Chứng khoán Artex.

FLC.jpeg
FLC được giao dịch trở lại trên hệ thống lưu ký tại CTCP Chứng khoán Artex.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2025, FLC đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy tư cách công ty đại chúng, không còn đủ điều kiện để tiếp tục giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM.

Tháng 2/2026, FLC phát đi thông báo về việc thay đổi đơn vị quản lý danh sách cổ đông của công ty. Theo đó, từ ngày 27/2, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu chứng khoán đối với toàn bộ cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC. Tổng số cổ phiếu bị hủy đăng ký gần 710 triệu đơn vị, với ngày hiệu lực hủy đăng ký là 6/3.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu FLC và các mã trong hệ sinh từng một thời khuynh đảo thị trường, góp phần đưa ông Trịnh Văn Quyết thành người giàu nhất sàn chứng khoán. Năm 2017, tài sản trên thị chứng khoán của ông Quyết đạt đỉnh hơn 2 tỷ USD (58.852 tỷ đồng). Ở thời đỉnh cao, ROS, GAB có giá hàng trăm nghìn đồng/cổ phiếu. FLC, ROS lọt rổ VN30, thuộc nhóm 30 công ty có quy mô và thanh khoản lớn nhất trên thị trường.

Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu này cũng từng vướng nhiều lùm xùm. "Họ" FLC có tổng cộng 7 mã là FLC, ROS, HAI, ART, KLF, GAB và AMD, đến nay không còn cổ phiếu nào giao dịch trên sàn.

Việt Linh
#FLC #chứng khoán #cổ phiếu #Artex #Trịnh Văn Quyết

Xem thêm

Cùng chuyên mục