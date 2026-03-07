Ứng viên Lương Quốc Đoàn nêu 4 chương trình hành động trước cử tri

TPO - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 7/3, ứng cử viên đại biểu Quốc hội Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đã nêu 4 chương trình hành động, tập trung vào việc lắng nghe cử tri, hoàn thiện chính sách và thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Sáng 7/3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 2, tỉnh An Giang đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh Xương, với 5 ứng cử viên gồm: Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Trình Lam Sinh - Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc; anh Nguyễn Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang; ông Bùi Thanh Hồng - Phó Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Vĩnh Thắng; ông Nguyễn Nhựt Thắng - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Châu Đốc.

Ông Lương Quốc Đoàn trình bày chương trình hành động.

Trình bày chương trình hành động, ông Lương Quốc Đoàn cho biết, rất vinh dự khi được giới thiệu tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và được phân công về đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh An Giang.

Theo ông Đoàn, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, chịu sự giám sát và trách nhiệm trước cử tri; có trách nhiệm lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, đồng thời thực hiện việc tiếp công dân theo quy định.

Trong chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm, ông Lương Quốc Đoàn cho biết, sẽ tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, sẽ gắn bó chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nhằm thúc đẩy giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Bên cạnh đó, ông sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật và giám sát các vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt những nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.

Ông Lương Quốc Đoàn cũng cam kết, sẽ tăng cường đi cơ sở, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và chính quyền địa phương để nắm bắt thực trạng nông nghiệp, nông dân, nông thôn; từ đó kiến nghị các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nông dân.

Ngoài ra, ông Đoàn hứa, sẽ tham mưu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội khu vực nông thôn; tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách sát với điều kiện thực tế về kinh tế - xã hội, đặc biệt các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đời sống cư dân nông thôn.

Đại diện cử tri đặt câu hỏi cho các ứng cử viên. Ảnh: V.X

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ quan tâm đến các vấn đề hạ tầng nông thôn, sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Trao đổi với cử tri, ông Lương Quốc Đoàn cho biết sau khi sáp nhập, An Giang là địa phương có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất cả nước, có nhiều lợi thế về sản xuất lúa gạo, nuôi trồng thủy sản và cây ăn trái. Tuy nhiên, hạ tầng khu vực nông thôn của tỉnh vẫn chưa được đầu tư tương xứng so với tiềm năng.

Theo ông Đoàn, sản xuất nông nghiệp hiện còn nhiều khó khăn như hạn chế về khoa học kỹ thuật phục vụ chế biến sâu, nguồn vốn, việc kiểm soát giá vật tư đầu vào. Gần đây, giá phân bón tăng đã khiến chi phí sản xuất tăng, thu nhập của nông dân bị thu hẹp.

Ngoài ra, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, giống cây con không đảm bảo cũng cần được kiểm soát chặt chẽ hơn để người dân yên tâm sản xuất.

“Đây là những vấn đề chúng tôi sẽ tập trung kiến nghị để Chính phủ và các bộ, ngành liên quan có cơ chế, chính sách phù hợp hơn, đồng thời đầu tư hạ tầng kịp thời để người dân thuận tiện đi lại, vận chuyển hàng hóa”, ông Lương Quốc Đoàn nói.

Quang cảnh hội nghị.

Về sản xuất và tiêu thụ nông sản, ông Lương Quốc Đoàn cho biết, sẽ kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về đất đai, thúc đẩy hình thành các vùng sản xuất tập trung nhằm đáp ứng tiêu chuẩn và nhu cầu thị trường. Đồng thời, đề xuất các chương trình hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, tham gia thương mại điện tử, từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.