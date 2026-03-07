Đề xuất dùng trạm biên phòng làm 'thùng phiếu lưu động' cho ngư dân

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhật Huy
TPO - Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại An Giang, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị địa phương nghiên cứu sử dụng các trạm kiểm soát biên phòng làm “thùng phiếu lưu động”, tạo điều kiện để ngư dân đang đánh bắt xa bờ vẫn thực hiện đầy đủ quyền bầu cử của mình.

Ngày 7/3, Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử quốc gia do Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang.

z7595934332447-eadb67786893d434f7d617b39646ff4f-9471.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, địa phương đã quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, trọng tâm là Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 28 của Thủ tướng về tổ chức cuộc bầu cử. Công an tỉnh phối hợp các địa phương xác định 2.712 khu vực bỏ phiếu; hoàn tất rà soát, lập danh sách hơn 3,6 triệu cử tri. Quy trình hiệp thương, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được thực hiện đúng quy định.

Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang đã quán triệt nhiệm vụ đến 100% cán bộ, chiến sĩ; duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và thường xuyên luyện tập các phương án xử lý tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường nắm tình hình, giải quyết khiếu kiện từ cơ sở, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động chống phá bầu cử, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Ông Phương cũng lưu ý, tỉnh An Giang đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy tinh thần “Đảng cử, dân bầu”, giúp cử tri lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đúng cơ cấu tham gia Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lưu ý đặc thù An Giang là địa bàn biển đảo với hơn 3.600 tàu cá thường xuyên khai thác xa bờ, ông Phương đề nghị, tỉnh nghiên cứu phương án sử dụng các trạm kiểm soát biên phòng làm “thùng phiếu lưu động”, tạo điều kiện để ngư dân thực hiện quyền bầu cử ngay cả khi đang làm việc trên biển. Đối với người già yếu, đi lại khó khăn, các tổ bầu cử cần chủ động mang thùng phiếu đến tận nhà để cử tri tham gia bỏ phiếu.

z7595934332321-51e1c6d34d826861ff36e70162f8b740.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Tỉnh An Giang cũng được lưu ý, bố trí khu vực bỏ phiếu khoa học, hợp lý, sắp xếp lối vào, lối ra thuận tiện, tránh ùn tắc trong giờ cao điểm, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Nhật Huy
