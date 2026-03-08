Hơn 5.000 sinh viên đang đổ về Chủ Nhật Đỏ

Hoa hậu quốc tế 2024, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy có mặt ở Đại học Văn Hiến để giao lưu, truyền lửa cho hàng nghìn sinh viên tham gia Chủ Nhật Đỏ.
Theo Thanh Thủy, nghệ sĩ, người nổi tiếng có vai trò rất lớn trong việc lan tỏa chương trình thiện nguyện, đặc biệt là hiến máu nhân đạo. "Sứ mệnh của người có sức ảnh hưởng là chia sẻ những điều tốt đẹp, tích cực đến với cộng đồng, nhất là giới trẻ. Từ đó, người trẻ có thêm động lực, sức mạnh để cống hiến cho đất nước.
Tại Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ diễn ra sáng 8/3, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự xúc động khi lần đầu tham gia chương trình và chứng kiến đông đảo bạn trẻ hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này.
"Chúng ta đều cảm thấy chương trình này rất ý nghĩa, đúng như thông điệp Sinh mệnh của bạn và tôi" - nam nhạc sĩ chia sẻ.
Nếu những giọt máu của mình có thể mang lại cơ hội sống, một cuộc đời mới cho ai đó thì đó là điều vô cùng tuyệt vời”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ. Anh cũng bày tỏ mong muốn chương trình sẽ tiếp tục được nhân rộng đến nhiều địa phương, thu hút thêm nhiều người tham gia, để tinh thần sẻ chia và nghĩa cử hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
MC Nguyên Khang: “Trước hết, tôi xin gửi lời chúc đến các bạn nữ có mặt trong sự kiện hôm nay nhân ngày 8/3. Chúc các bạn luôn nhận được nhiều yêu thương từ gia đình và những người thân yêu. Đây là lần thứ hai tôi có mặt tại Trường Đại học Văn Hiến và thật sự ấn tượng khi thấy ngôi trường ngày càng phát triển, khang trang hơn”, MC Nguyên Khang chia sẻ.
Nam MC cho biết bản thân anh rất hào hứng khi tham gia ngày hội hiến máu cùng sinh viên, mong muốn góp phần lan tỏa những hoạt động ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng.
Tại khu vực đăng ký, từng nhóm các bạn sinh viên lần lượt hoàn tất các bước khai thông tin, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Những hàng dài bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt, tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
Sau lần hiến máu gần nhất hồi tháng 12/2025 ngay tại nơi mình ở trong một hoạt động của nhà trường, Trần Lê Phương Thảo (sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Văn Hiến) tiếp tục chia sẻ giọt máu của mình lần này tại Chủ Nhật Đỏ.
"Tôi được biết kho máu của các ngân hàng máu còn thiếu nên muốn góp sức nhỏ giúp ích thêm cho cộng đồng xã hội", Phương Thảo chia sẻ khi chờ hiến máu.
Nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Văn Hiến cũng tham gia sẻ chia giọt máu quý giá ngay từ đầu buổi sáng.
Sáng 8/3, tại Đại học Văn Hiến (TPHCM) diễn ra Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026, thu hút đông đảo sinh viên và các bạn trẻ tham gia.
Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tại TPHCM do Báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức, cùng sự tham gia phối hợp của Đại học Văn Hiến, Bệnh viện Quân y 175 và các đơn vị đồng hành như Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Tập đoàn Gelex.
Chủ Nhật Đỏ ra đời năm 2009. Đến năm 2013, với việc tổ chức tại Đại học Thái Nguyên, lần đầu tiên Chủ Nhật Đỏ mở rộng khỏi địa bàn Hà Nội, bắt đầu cho việc nhân rộng sự kiện ý nghĩa này tại các địa phương khác trong cả nước.
Bước sang năm thứ 18, Chủ Nhật Đỏ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những chương trình hiến máu tình nguyện có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Sự kiện diễn ra ngày 8/3 được đánh giá là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM, quy tụ hàng chục hoa hậu, á hậu, người đẹp, nghệ sĩ cùng đông đảo sinh viên tham gia.
Đặc biệt, chương trình năm nay có sự đồng hành của Vietcombank, góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức và mở rộng sức ảnh hưởng của hoạt động hiến máu tình nguyện trong cộng đồng.
Trải qua gần hai thập kỷ, Chủ Nhật Đỏ không chỉ đơn thuần là một ngày hội hiến máu mà đã trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái. Trong bối cảnh ngân hàng máu tại nhiều địa phương thường xuyên rơi vào tình trạng khan hiếm, nhất là vào các dịp lễ, Tết, sự chung tay của cộng đồng càng mang ý nghĩa thiết thực.
Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ là món quà vô giá, mà còn là cơ hội sống dành cho những bệnh nhân đang từng ngày giành giật sự sống.
Trước thềm Ngày hội Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tại TPHCM, chiều 7/3, Báo Tiền Phong phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cùng Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã tổ chức lễ trao kinh phí xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.
Trong đó, 4 căn nhà được hỗ trợ tại xã Đông Thạnh và 2 căn nhà tại xã Củ Chi. Hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người đã có nhiều đóng góp cho đất nước, đồng thời thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội mà chương trình Chủ Nhật Đỏ luôn hướng tới.
Việc trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa là một trong những hoạt động an sinh nằm trong khuôn khổ chương trình năm nay. Bên cạnh việc hưởng ứng hiến máu tình nguyện, Vietcombank cùng Báo Tiền Phong còn trao học bổng cho các sinh viên tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng và 20 bộ máy tính cho Hội Sinh viên các trường đại học tại TPHCM, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng.
Từ hơn 6 giờ sáng 8/3, hàng nghìn sinh viên đến từ 20 trường đại học trên địa bàn TPHCM đã có mặt tại khuôn viên Trường Đại học Văn Hiến để chuẩn bị tham gia Ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026.
Từ cổng trường đến khu vực tổ chức chương trình, không khí rộn ràng lan tỏa khắp nơi. Các tình nguyện viên tất bật hỗ trợ hướng dẫn, trong khi ban tổ chức triển khai công tác check-in, đón tiếp và hướng dẫn thủ tục hiến máu một cách chu đáo, khoa học.
Bạn Lê Bách Tùng (sinh viên trường Đại học Văn Hiến) cho biết: Bản thân em đã dậy từ rất sớm để có mặt tại chương trình, mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình để mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang cần máu.