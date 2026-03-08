Hơn 5.000 sinh viên đang đổ về Chủ Nhật Đỏ

report Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xúc động khi lần đầu có mặt ở Chủ Nhật Đỏ

Tại Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ diễn ra sáng 8/3, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự xúc động khi lần đầu tham gia chương trình và chứng kiến đông đảo bạn trẻ hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này.

"Chúng ta đều cảm thấy chương trình này rất ý nghĩa, đúng như thông điệp Sinh mệnh của bạn và tôi" - nam nhạc sĩ chia sẻ.

Nếu những giọt máu của mình có thể mang lại cơ hội sống, một cuộc đời mới cho ai đó thì đó là điều vô cùng tuyệt vời”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ. Anh cũng bày tỏ mong muốn chương trình sẽ tiếp tục được nhân rộng đến nhiều địa phương, thu hút thêm nhiều người tham gia, để tinh thần sẻ chia và nghĩa cử hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (bên phải) tham gia chương trình Chủ Nhật Đỏ.

MC Nguyên Khang: “Trước hết, tôi xin gửi lời chúc đến các bạn nữ có mặt trong sự kiện hôm nay nhân ngày 8/3. Chúc các bạn luôn nhận được nhiều yêu thương từ gia đình và những người thân yêu. Đây là lần thứ hai tôi có mặt tại Trường Đại học Văn Hiến và thật sự ấn tượng khi thấy ngôi trường ngày càng phát triển, khang trang hơn”, MC Nguyên Khang chia sẻ.

Nam MC cho biết bản thân anh rất hào hứng khi tham gia ngày hội hiến máu cùng sinh viên, mong muốn góp phần lan tỏa những hoạt động ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng.