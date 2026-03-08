Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Bắc Ninh

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Bắc Ninh đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh. Tại các hội nghị, các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, sẽ phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tích cực tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương.

Những ngày qua, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Bắc Ninh đã tham gia nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri tại các địa phương nhằm trình bày chương trình hành động, lắng nghe ý kiến và trao đổi trực tiếp với người dân về những vấn đề cử tri quan tâm.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở phường Hạp Lĩnh và phường Nhân Hòa, trong danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội có bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Nhiều cử tri đặc biệt quan tâm đến tiến độ triển khai các dự án hạ tầng giao thông quan trọng của tỉnh, trong đó có dự án đường sắt Lim – Phả Lại và tuyến đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các ứng cử viên tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

Thay mặt các ứng cử viên, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trực tiếp tiếp thu, trao đổi và giải đáp một số nội dung cử tri kiến nghị. Liên quan đến dự án đường sắt Lim – Phả Lại, bà cho biết đây là vấn đề đã được cử tri phản ánh nhiều lần trong các kỳ tiếp xúc trước đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cũng đã tổng hợp và phản ánh tới Quốc hội cùng các bộ, ngành liên quan.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời về tình hình triển khai dự án. Tuyến đường sắt Lim – Phả Lại được khởi động từ năm 2005, song trong giai đoạn 2008 – 2011 phải tạm hoãn, giãn tiến độ do một số nguyên nhân khách quan. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, lựa chọn đơn vị tư vấn để tiến hành đánh giá tổng thể dự án, đồng thời lập hồ sơ điều chỉnh nghiên cứu tiền khả thi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương và các ứng cử viên tiếp xúc cử tri

Đối với dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội, bà Lan cho biết theo kế hoạch chung dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Tuy nhiên, tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu phấn đấu hoàn thành ngay trong năm 2026. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối vùng.

Bên cạnh các vấn đề hạ tầng giao thông, nhiều cử tri cũng quan tâm tới lĩnh vực y tế, đặc biệt là chất lượng dịch vụ y tế cơ sở và điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và các ứng cử viên tiếp xúc cử tri

Trao đổi với cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết bộ đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Nghị quyết này đã thể chế hóa nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở.

Cùng với đó, Bộ Y tế cũng tham mưu xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đến năm 2035, trong đó đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể về đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp trạm y tế xã, phường, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế và mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở phường Việt Yên, trong các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI có bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh; ông Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Tại đây, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, nêu rõ mục tiêu, định hướng và các giải pháp nhằm thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử. Các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Các ứng cử viên cũng cam kết sẽ thường xuyên duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, bám sát cơ sở, gần dân, sát dân, đặc biệt tại địa bàn ứng cử; kịp thời nắm bắt, lắng nghe và phản ánh tâm tư, kiến nghị của người dân tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Thay mặt các ứng cử viên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri tại hội nghị. Đồng chí khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn, các ứng cử viên sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và kinh nghiệm công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Cũng trong đợt tiếp xúc cử tri này, tại đơn vị bầu cử số 5 gồm các xã Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương và Tam Tiến, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với cử tri địa phương. Trong số các ứng cử viên có ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Thịnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri. Theo ông, các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất nông nghiệp và đời sống Nhân dân đều rất thiết thực, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của người dân địa phương.

Ông Thịnh khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu dân cử, các ứng cử viên sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của mình, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân tới các cơ quan có thẩm quyền.