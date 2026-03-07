Giá xăng dầu tăng mạnh, công an khuyến cáo 'nóng'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TPHCM vừa khuyến cáo người dân không tích trữ xăng, dầu trong nhà vì tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao sau khi giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh chiều 7/3.

Từ 15h ngày 7/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng theo quyết định của liên Bộ Công Thương – Tài chính. Đây là kỳ điều hành ghi nhận mức tăng cao ở nhiều mặt hàng, trong đó dầu hỏa tăng gần 8.500 đồng/lít.

shutterstock-gia-xang-1050x700.jpg
Giá xăng dầu chiều 7/3 tăng dữ dội, có loại tăng gần 8.500 đồng/lít

Cơ quan điều hành cho biết việc điều chỉnh giá lần này nhằm bám sát diễn biến thị trường nhiên liệu thế giới trong thời gian qua khi giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu liên tục tăng cao. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Việc giá xăng dầu tăng mạnh được dự báo sẽ tác động trực tiếp đến chi phí vận tải, sản xuất và sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động khó lường, các doanh nghiệp cần chủ động phương án tiết giảm chi phí, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường để có kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Ngay sau khi giá xăng dầu tăng mạnh, chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TPHCM cũng đã ra khuyến cáo người dân không tích trữ xăng, dầu trong nhà vì tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao.

z7559893900114-079e9b2abf6277a8275b9028e856e79b.jpg
Công an TPHCM khuyến cáo nguy cơ cháy nổ nếu người dân tích trữ xăng dầu không an toàn.

Theo cơ quan chức năng, xăng, dầu là những chất dễ cháy. Chỉ một sơ suất nhỏ như rò rỉ, va đập, gặp nguồn nhiệt hoặc tia lửa điện cũng có thể dẫn đến cháy lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Thời gian gần đây, tại một số khu dân cư vẫn còn tình trạng người dân mua xăng bằng can lớn, chai lọ hoặc thùng chứa để mang về nhà tích trữ hoặc bán lẻ. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao, nhất là tại nhà ở liền kề, khu dân cư đông đúc hoặc nơi vừa ở vừa kinh doanh.

Để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ mua xăng, dầu vừa đủ nhu cầu sử dụng, không tích trữ số lượng lớn trong nhà. Tuyệt đối không chứa xăng, dầu tại khu vực sinh hoạt, tầng trệt, tầng hầm hoặc gần lối thoát nạn.

Trong trường hợp cần bảo quản, xăng dầu phải được đặt tại khu vực riêng biệt, thông thoáng, tránh nắng nóng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị điện. Người dân không nên sang chiết xăng, dầu vào chai nhựa, can hoặc vật chứa không bảo đảm an toàn; đồng thời cần để xa tầm tay trẻ em.

Nguyễn Dũng
