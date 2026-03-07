Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

QUẢNG NGÃI:

Xử phạt tài xế xe biển xanh chở người 'làm xiếc' trên Quốc lộ 14

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
TPO - Xe tải mang biển xanh chở người “làm xiếc” trên Quốc lộ 14 ở Quảng Ngãi khiến nhiều người thót tim, gây xôn xao dư luận đã bị lực lượng CSGT mời lên làm việc, xử lý.

Clip xe biển xanh chở người 'làm xiếc' trên Quốc lộ 14.

Ngày 7/3, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Duy Đại (55 tuổi, trú xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi điều khiển ô tô chở người trên thùng xe trái quy định.

Trước đó, khoảng 10h ngày 5/3, tổ công tác phụ trách địa bàn khu vực 2 thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 (Đội 6) phát hiện một đoạn video trên TikTok do người dân đăng tải.

Nội dung video phản ánh một ô tô biển số xanh 82A-000… lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua Km1532, xã Đắk Hà (tỉnh Quảng Ngãi), có hành vi chở người trên thùng xe.

kh.jpg
Tài xế xe biển xanh chở người "diễn xiếc" sau thùng xe.

Đáng chú ý, khi xe đang chạy có một người đứng trong thùng xe, một người khác "làm xiếc" đứng trên khung sắt bên hông xe khiến nhiều người thót tim. Trong quá trình lưu thông qua các gờ giảm tốc và đi cùng nhiều phương tiện khác, những người này vẫn đứng trên thùng xe mà không có biện pháp bảo đảm an toàn.

Theo CSGT, hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn. Nếu xe phanh gấp, xảy ra va chạm hoặc người đứng mất thăng bằng thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã xác minh phương tiện và người điều khiển. Qua kiểm tra, xe ô tô biển số xanh 82A-000… thuộc quản lý của Phòng Văn hóa - Thông tin xã Đắk Hà.

jh.jpg
Tài xế Nguyễn Duy Đại ký vào biên bản vi phạm.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Nguyễn Duy Đại cho biết thời điểm xảy ra vụ việc đang điều khiển xe phục vụ công việc treo, dán băng rôn tuyên truyền phục vụ bầu cử. Do muốn hoàn thành công việc nhanh nên đã chở người trên thùng xe để thuận tiện thực hiện.

Tại cơ quan công an, ông Đại thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với lỗi chở người trên thùng xe trái quy định. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
