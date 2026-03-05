Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Clip: Xe bán tải lật nhào sau cú tông đuôi SUV

Lê Tuấn
TPO - Xe bán tải màu xanh tiến tới giao lộ mà không giảm tốc từ sớm, dẫn tới xảy ra va chạm với một xe SUV đang dừng chờ đèn đỏ. Cú đâm khiến cả hai xe bị hất văng lên không trung và hư hỏng nặng.

Đoạn clip được chia sẻ trên TikTok và Reddit ghi lại cảnh chiếc Toyota Tacoma màu xanh tiến tới giao lộ với tốc độ rất nhanh dù phía trước rất đông xe.

Đèn phanh bật sáng chỉ ít giây trước va chạm, nhưng chiếc xe bán tải không thể dừng kịp và đâm mạnh vào đuôi một chiếc Hyundai Santa Fe đang dừng chờ đèn đỏ.

Cú va chạm với lực lớn khiến cả hai phương tiện bị hất văng lên khỏi mặt đường. Chiếc Tacoma lật nhào hoàn toàn trước khi đổ nghiêng sang một bên.

Theo người đăng tải video, tài xế và hành khách trên chiếc Santa Fe rơi vào trạng thái sốc nặng và bị thương khá nghiêm trọng sau tai nạn, song đã may mắn sống sót.

Yếu tố góp phần quan trọng giúp nạn nhân vẫn bảo toàn được tính mạng có thể đến từ việc họ ngồi trong một mẫu SUV đời mới, được trang bị nhiều tính năng an toàn hiện đại bên cạnh hệ thống khung xe cứng vững.

Chiếc Santa Fe được cho là hư hỏng nặng phần đuôi xe, đồng thời phần đầu cũng bị tác động khi chiếc Tacoma lật và lăn về phía trước sau va chạm. Trong quá trình lật, xe bán tải này còn va chạm với một sedan màu đen cỡ nhỏ dừng đỗ gần bên trái.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin chính thức về tình trạng chấn thương của tài xế Tacoma, và vẫn chưa rõ liệu có cáo buộc nào được đưa ra hay không.

#xe bán tải #lật nhào #lật xe ô tô #suv #va chạm #tai nạn #video giao thông

