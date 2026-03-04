Hilux thế hệ mới bất ngờ vươn lên dẫn đầu của Toyota Việt Nam

TPO - Ngay trong tháng đầu mở bán, mẫu bán tải Hilux thế hệ mới bất ngờ vươn lên dẫn đầu về doanh số của thương hiệu Toyota tại Việt Nam.

Cụ thể, Toyota Việt Nam mới đây công bố doanh số tháng 2/2026 đạt 3.935 xe (bao gồm Lexus). Riêng thương hiệu Toyota ghi nhận 3.890 xe, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, mẫu xe dẫn đầu về doanh số trong tháng vừa qua của Toyota không phải Yaris Cross hay Vios mà gọi tên Hilux với 871 xe được bàn giao tới tay khách hàng. Đây cũng là tháng đầu tiên mà Hilux mở bán phiên bản thế hệ mới sau khi ra mắt thị trường vào cuối tháng 1.

Trong tháng liền trước, mẫu bán tải này chỉ tiêu thụ 128 xe. Như vậy, doanh số của Hilux đã tăng hơn 6 lần chỉ sau một tháng, phản ứng sức hút của phiên bản mới.

Thực tế, doanh số 871 xe bán được trong tháng 2 của Hilux nếu so với mặt bằng chung thị trường thì không quá cao. Tuy nhiên, nếu đặt trong bối cảnh các chủ lực khác của Toyota như Yaris Cross, Vios và Veloz Cross đều suy giảm doanh số trong tháng Tết, lượng tiêu thụ của Hilux lại trở nên nổi bật hơn.

Đây là tín hiệu tích cực đối với Hilux khi bước sang thế hệ mới, mở ra triển vọng vươn lên trong phân khúc bán tải phổ thông tại Việt Nam. Nhóm này hiện được dẫn đầu bởi Ford Ranger với doanh số hàng tháng dao động khoảng 1.200-1.400 xe, vượt trội so với phần còn lại.

Nếu có thể duy trì được sức hút trong thời gian tới, Toyota Hilux hoàn toàn có thể gây áp lực lên Ford Ranger. Dẫu vậy, điều này vẫn còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác như chính sách khuyến mãi và nguồn cung.

Trong đó, tình trạng khan hàng tại đại lý có thể làm giảm đi lợi thế cạnh tranh của Hilux trước các đối thủ trong phân khúc bán tải.

Khảo sát tại một đại lý ở Hà Nội cho thấy nguồn cung Hilux 2026 hiện chưa thực sự dồi dào. Nhân viên tư vấn bán hàng cho biết đại lý chỉ sẵn hai phiên bản tiêu chuẩn gồm Standard 4x2 MT và Pro 4x2 AT, song không đầy đủ các tùy chọn màu ngoại thất. Riêng với biến thể cao cấp nhất Trailhunter, khách hàng phải ký hợp đồng đặt cọc và thời gian chờ nhận xe được tính bằng tháng.

Trong khi đó, một showroom khác cũng tại Hà Nội lại có sẵn phiên bản Trailhunter nhưng chỉ duy nhất màu đen. Đại lý này đang áp dụng chương trình tặng kèm bộ phụ kiện dã ngoại chính hãng cho khách chốt xe trong tháng. Đối với các phiên bản thấp, khách hàng có thể nhận ưu đãi như bảo hiểm thân vỏ hoặc một số quà tặng đi kèm khác.

Kể từ ra mắt bản mới, Toyota Hilux đã nhanh chóng thu hút được khách hàng nhờ thiết kế hiện đại, thêm nhiều công nghệ và giá bán hấp dẫn hơn đời trước. Mẫu xe bán tải này hiện có giá 632-903 triệu đồng, thấp hơn 36-96 triệu so với bản tiền nhiệm.