Thaco muốn làm xe xanh giá rẻ

TPO - Thaco Auto hé lộ dòng xe du lịch thương hiệu mới sẽ do doanh nghiệp tự thiết kế, là xe xanh và được định vị ở phân khúc phổ thông xếp dưới Kia.

Trong thông điệp gửi cán bộ công nhân viên đầu năm 2026, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco, đã hé lộ kế hoạch ra mắt xe du lịch mang thương hiệu Thaco được bán ra vào năm 2027.

Trong tập đoàn Thaco, "xe du lịch" được hiểu là "ô tô con". Đây là cụm từ để gọi chung các dòng xe ô tô thuộc các thương hiệu Mazda, Kia, Peugeot, BMW hay MINI trong các tài liệu truyền thông, website chính thức.

Mới đây nhất, ông Trần Bá Dương đã hé lộ với giới truyền thông định hướng sản phẩm xe du lịch của Thaco sẽ là các dòng xe xanh phổ thông. Theo đó, thương hiệu mới này được định vị ở phân khúc thấp hơn Kia với mức giá rẻ hơn nhằm hướng tới phổ cập ô tô tại Việt Nam và hưởng ứng lộ trình giao thông xanh của Nhà nước.

Dây chuyền sản xuất ô tô của Thaco Kia. Ảnh: Thaco Auto

Đáng chú ý, các mẫu xe hoàn toàn mới này không dựa trên việc chuyển giao nguyên mẫu từ đối tác nước ngoài mà sẽ do Thaco tự thiết kế và tập trung tối đa vào nội địa hóa.

Theo đánh giá giới chuyên gia, việc chọn phân khúc thấp hơn Kia là một nước đi hợp lý của Thaco, chạm đúng nhu cầu sở hữu ô tô lần đầu với giá phải chăng của nhiều người Việt. Với định hướng làm xe phổ thông giá thấp, xe du lịch của Thaco nhiều khả năng sẽ thuộc phân khúc cỡ A hoặc B.

Việc chọn làm xe xanh cũng phù hợp với xu hướng thị trường hiện nay, khi các tiêu chuẩn về khí thải ngày càng khắt khe. Tuy vậy, hiện chưa rõ Thaco muốn làm xe hybrid hay xe điện.

Nếu chọn xe điện, thương hiệu mới này sẽ cạnh tranh trực tiếp với VinFast - hãng xe du lịch nội địa đầu tiên của Việt Nam. Trong năm qua, hãng này đạt được những thành công lớn với các dòng xe cỡ nhỏ tầm giá 300-500 triệu đồng như VF 3 và VF 5, bên cạnh xe đa dụng Limo Green.

Còn nếu làm xe hybrid, thương hiệu mới của Thaco sẽ cạnh tranh với các hãng Nhật và Trung Quốc. Đây sẽ là phương án khả thi hơn khi xe hybrid không bị phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng trạm sạc.

Dòng xe Kia Sorento Hybrid được lắp ráp trong nước. Ảnh: Đại lý

Bên cạnh đó, Thaco Auto cũng đã có kinh nghiệm lắp ráp một số mẫu xe hybrid của hãng đối tác như Kia Sorento hay Kia Carnival. Ngoài ra, xe hybrid hiện còn được ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt, giúp tăng sức hút với khách hàng.

Kế hoạch ra mắt thương hiệu xe du lịch của Thaco không phải dự án mang tính thử nghiệm mà được xây dựng trên nền tảng năng lực sản xuất, kinh nghiệm phát triển thương hiệu riêng và hệ sinh thái kinh doanh được hoàn thiện suốt hơn hai thập kỷ.

Nếu kế hoạch phát triển thương hiệu ô tô con riêng và ra mắt sản phẩm vào năm 2027 của Thaco diễn ra đúng dự kiến, thị trường khi đó sẽ có hãng xe du lịch nội địa thứ hai sau VinFast.

Điều này đồng nghĩa người tiêu dùng trong nước sẽ có thêm lựa chọn xe con từ một thương hiệu thuần Việt có nền tảng sản xuất cơ khí tại chỗ. Đây hứa hẹn sẽ là yếu tố làm thay đổi cục diện thị trường xe phổ thông trong năm tới.