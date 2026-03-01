Xe máy điện Honda giảm giá chạm đáy tại đại lý

TPO - Mẫu xe máy điện Honda ICON e: lần thứ hai được ưu đãi mạnh để có mức ‘giá đáy’ nhằm tăng sức hút với khách hàng Việt.

Mới đây, Honda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi tiền mặt trị giá 5 triệu đồng dành cho khách mua mẫu xe máy điện ICON e:, áp dụng trong giai đoạn từ 17/2 đến 31/3. Theo đó, giá niêm yết 26,9 triệu đồng (chưa gồm pin) được điều chỉnh xuống còn 21,9 triệu đồng. Tuy nhiên, tại nhiều đại lý, mức giá thực tế còn được giảm sâu hơn.

Khảo sát tại một số đại lý ở Hà Nội, Honda ICON e: tiếp tục được ưu đãi thêm 5 triệu đồng, đưa giá bán xuống chỉ còn 16,9 triệu đồng. Đây cũng là mức ‘giá đáy’ từng được ghi nhận đối với mẫu xe điện này hồi cuối năm 2025, khi hãng và hệ thống đại lý áo dụng chương trình khuyến mãi tương tự.

Honda ICON e: có phạm vi hoạt động khoảng 70 km với mỗi lần sạc. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, tại một đại lý khác ở khu vực miền Bắc, nhân viên tư vấn cho biết ICON e: đang được chào bán với giá 26 triệu đồng, đã bao gồm pin trị giá 9,8 triệu đồng. Đối với những khách hàng không lựa chọn mua đứt mà chọn hình thức thuê pin, mức chi phí cần chi trả là 350.000 đồng mỗi tháng.

Với mức giá thực tế khởi điểm chỉ khoảng 17 triệu ở thời điểm hiện tại, mẫu xe máy điện của Honda hiện đang rẻ hơn mẫu xe máy số Wave Alpha (giá niêm yết từ 17,8 triệu đồng).

Ở nhóm xe hai bánh chạy điện, mức giá khoảng 17 triệu đồng sau ưu đãi của ICON e: đang ngang với các mẫu như VinFast Evo Grand Lite (18 triệu đồng), Evo Neo (17,8 triệu đồng) hay Yadea Ocean (16,99 triệu đồng) và Odora S2 (16,5 triệu đồng).

Mức giá dễ tiếp cận hơn nhờ ưu đãi hứa hẹn sẽ tạo động lực để giúp Honda ICON e: cạnh tranh tốt hơn trước các đối thủ. Nhưng mặt khác, mức giảm sâu cho thấy mẫu xe của Honda đang chịu áp lực lớn trong bối cảnh thị trường xe máy điện ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Honda ICON e: từ khi ra mắt dù được đánh giá cao ở chất lượng hoàn thiện và khả năng vận hành ổn định, song mẫu xe này vẫn chịu sức ép về chi phí sở hữu cao hơn so với những mẫu xe cùng mức động cơ và dung lượng pin.

Ví dụ như trong cùng phân khúc xe máy điện dành cho học sinh, sinh viên, những thương hiệu xe máy điện như VinFast hay Yadea đều có những sản phẩm với mức giá chỉ khoảng 15 triệu đồng và đã kèm pin/ắc quy.