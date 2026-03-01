Những mẫu xe 7 chỗ đáng mong chờ ở thị trường Việt năm 2026

TPO - Phân khúc xe 7 chỗ tại Việt Nam được dự báo sẽ sôi động hơn trong năm 2026 với sự xuất hiện của loạt xe mới thuộc phân khúc SUV và MPV từ phổ thông tới cao cấp.

Mazda CX-90

Thaco Auto mới đây chính chốt giá mẫu Mazda CX-90 tại thị trường Việt Nam ở mức 2,479 tỷ đồng. Mẫu SUV 7 chỗ này chỉ có một phiên bản được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, được định vị là sản phẩm cao cấp nhất của Mazda đang phân phối chính hãng trong nước.

Đáng chú ý, CX-90 cùng CX-60 sẽ là hai mẫu xe hybrid đầu tiên của thương hiệu Mazda tại Việt Nam. Trong đó, CX-90 sở hữu hệ truyền động plug-in hybrid, sử dụng kết hợp máy xăng 2.5L với mô-tơ điện và pin 17,8 kWh. Hộp số tự động 8 cấp đi kèm hệ dẫn động AWD thiên về cầu sau.

Mazda CX-90 có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.100 x 1.994 x 1.736 mm. Với kích thước này, Mazda CX-90 xếp vào hạng cỡ lớn. Xe có cấu hình 3 hàng ghế với hai ghế giữa phong cách thương gia.

Là mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng cao cấp, CX-90 sở hữu khoang nội thất hiện đại với ghế da Nappa, ghế lái chỉnh điện có nhớ vị trí. Hàng ghế trước có làm mát và sưởi, hàng ghế sau có cửa gió riêng. Xe sở hữu 2 màn hình 12,3 inch, HUD và điều hòa tự động 3 vùng độc lập.

Dự kiến, Mazda CX-90 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt vào tháng 4/2026. Với giá bán khoảng 2,5 tỷ đồng, mẫu SUV Nhật này sẽ cạnh tranh với Volkswagen Teramont President (2,488 tỷ đồng) hoặc Volkswagen Teramont Pro/Pro Max (2,799-2,888 tỷ đồng).

Volkswagen Teramont Pro và Pro Max

Bộ đôi SUV thương hiệu Đức hiện đã được mở đặt cọc và dự kiến có thể giao xe sớm nhất trong tháng 3. Giá bán của Volkswagen Terarmont Pro là 2,799 tỷ đồng còn bản cao cấp hơn là Teramont Pro Max có giá 2,888 tỷ đồng.

Volkswagen Teramont Pro sở hữu chiều dài tổng thể hơn 5,1 mét thuộc hàng lớn nhất phân khúc. Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi với ghế phụ phía trước dạng thương gia được hãng gọi là Queen Seat.

Đây là chi tiết tạo khác biệt cho Teramont Pro trong phân khúc khi các dòng xe cao cấp thường đặt ghế thương gia ở hàng giữa. Ghế Queen Seat trên Volkswagen Teramont Pro được bọc da, có chỉnh điện 14 hướng, thông gió, làm mát, sưởi, massage, đệm đỡ chân và nhớ vị trí.

Bên cạnh sự tiện nghi, hãng xe Đức còn nhấn mạnh rằng Teramont Pro có không gian nội thất rộng rãi nhờ việc bố trí ghế tối ưu cùng khả năng gập linh hoạt hàng ghế sau, riêng hàng ghế thứ ba có thể gập điện.

Hyundai Palisade thế hệ mới

Hyundai Palisade hiện vẫn đang bán bản cũ ở nước ta nhưng gần đây liên tục được giảm giá mạnh. Động thái này được cho là nhằm xả hàng để chuẩn bị đón thế hệ mới trong thời gian tới.

Ở thế hệ thứ 2, Palisade có sự thay đổi toàn diện về ngoại thất với kiểu dáng xe được làm vuông vức và bệ vệ hơn. Mặt trước nổi bật với cụm lưới tản nhiệt to bản và đèn xếp tầng.

Kích thước của bản mới cũng tăng, đem lại không gian nội thất rộng rãi hơn. Xe có cấu hình 8 chỗ tiêu chuẩn, nhưng hàng hai có thể bố trí ghế cơ trưởng. Hàng ghế thứ ba có gập điện.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Palisade đời mới là lần đầu xuất hiện động cơ hybrid. Hệ thống sử dụng kết hợp động cơ xăng 2.5L tăng và mô-tơ điện cùng pin 1,65 kWh, cho tổng công suất đạt 329 mã lực và mô-men xoắn 460 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp cùng tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu.

Khi về Việt Nam trong tương lai, Hyundai Palisade sẽ cạnh tranh với Volkswagen Teramont Pro cùng các mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn khác.

Ở thế hệ cũ, Palisade có giá khởi điểm khoảng 1,47 tỷ đồng, nhưng thường xuyên được khuyến mãi nên dễ tiếp cận hơn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Với việc được trang bị động cơ hybrid và nâng cấp toàn diện, giá bán của thế hệ mới được dự đoán có thể tăng nhẹ so với đời hiện hành.

Hyundai Stargazer facelift

Trong khi Palisade là SUV đầu bảng của Hyundai thì Stargazer là dòng MPV 7 chỗ cỡ nhỏ hướng tới nhóm khách hàng phổ thông. Từ cuối tháng 1, Hyundai Stargazer phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) được bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải tại Hà Nội.

Sau đó, một số đại lý cũng bắt đầu nhận đặt cọc mẫu MPV này, với thời gian giao xe dự kiến từ khoảng tháng 3/2026, dù phía nhà phân phối chưa công bố thông tin chính thức.

Ở bản facelift, Hyundai Stargazer được tinh chỉnh thiết kế theo hướng vuông vức, cứng cáp và hài hòa hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Không gian nội thất cũng được nâng cấp đáng kể với bảng táp-lô mới, tích hợp cụm màn hình kép kích thước 10,25 inch, mang lại diện mạo hiện đại và cao cấp hơn.

Về vận hành, Hyundai Stargazer 2026 vẫn sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L, cho công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Giá bán của xe được kỳ vọng vẫn sẽ ở mức cạnh tranh như bản cũ (489-599 triệu đồng).