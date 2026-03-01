Toyota Fortuner đời mới lộ diện hình hài

TPO - Thế hệ mới của Toyota Fortuner dự kiến sẽ có diện mạo hiện đại và hầm hố hơn, dựa trên Hilux 2026 đi kèm nhiều nâng cấp về công nghệ.

Sau khi Hilux thế hệ mới chính thức ra mắt với thiết kế hiện đại, sự chú ý nhanh chóng đổ dồn về mẫu Fortuner. Đây là mẫu SUV chung nền tảng với dòng xe bán tải đình đám đến từ Nhật.

Gần đây, nguyên mẫu chạy thử của Fortuner thế hệ mới liên tục xuất hiện tại Thái Lan. Động thái này cho thấy Toyota đang đẩy tranh quá trình phát triển hướng tới màn ra mắt của thế hệ Fortuner tiếp theo.

Toyota Fortuner đời mới chạy thử tại Thái Lan. Ảnh: KAB

Những hình ảnh chạy thử cho thấy kiểu dáng tổng thể của Fortuner vẫn giữ nhiều nét quen thuộc, đặc biệt là phần khung kính và đường nét thân xe, tạo cảm giác như một bản nâng cấp lớn thay vì “lột xác” toàn diện.

Ở phía trước, xe được trang bị cụm đèn LED mảnh hơn, cản trước vuông vức và dựng đứng. Lưới tản nhiệt dạng tổ ong được hạ thấp, mang phong cách mạnh mẽ gợi liên tưởng đến Hilux mới. Nhiều khả năng, Fortuner thế hệ mới sẽ sử dụng cụm đèn pha LED tách tầng thay cho thiết kế liền khối hiện tại.

Nhìn từ bên hông, Fortuner vẫn dễ dàng nhận diện với các mảng thân quen thuộc. Trong khi đó, phần đuôi xe có nhiều thay đổi đáng kể, nổi bật với dải đèn hậu LED kéo dài toàn chiều ngang, cửa hậu tái thiết kế và cản sau mới, tạo cảm giác hiện đại và cao cấp hơn.

Cũng dựa trên thiết kế của Hilux thế hệ mới, studio nổi tiếng Theottle đã dựng nên bản xem trước của Fortuner đời mới khá sát với nguyên mẫu chạy thử. Tuy vậy, nhiều khả năng mẫu xe SUV này sẽ có một số chi tiết để tạo sự khác biệt với mẫu bán tải anh em.

Bản thiết kế đồ họa xem trước của Toyota Fortuner thế hệ mới. Video: Theottle

Nội thất của xe chưa được hé lộ, song nhiều khả năng Fortuner thế hệ mới sẽ kế thừa bố cục và công nghệ từ Hilux và Land Cruiser Prado. Xe tiếp tục duy trì cấu hình 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi – yếu tố then chốt giúp Fortuner giữ vững vị thế tại nhiều thị trường.

Phiên bản cao cấp có thể trang bị hai màn hình kỹ thuật số 12,3 inch cho bảng đồng hồ và trung tâm giải trí, kết hợp hệ thống nút bấm vật lý và vô-lăng thiết kế thể thao. Các tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) cũng sẽ được nâng cấp đáng kể.

Về khung gầm, Fortuner thế hệ mới dự kiến sử dụng phiên bản gia cường của nền tảng IMV, với tinh chỉnh hệ thống treo nhằm cải thiện độ êm ái nhưng vẫn đảm bảo khả năng off-road đặc trưng.

Động cơ chủ lực nhiều khả năng vẫn là máy xăng 2.7L và máy dầu 2.8L, nhưng sẽ được bổ sung hệ thống mild-hybrid 48V, đi kèm các tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh, tùy thị trường.

Dù Hilux đã có phiên bản thuần điện, khả năng Fortuner EV xuất hiện trong tương lai gần được đánh giá là thấp, do nhóm khách hàng mục tiêu của mẫu SUV này vẫn ưu tiên tầm hoạt động và độ bền bỉ hơn là công nghệ điện hóa.

Toyota Fortuner thế hệ mới được dự đoán sẽ ra mắt toàn cầu trong năm nay, nhiều khả năng bắt đầu từ Thái Lan trước khi mở rộng sang Đông Nam Á và Ấn Độ. Các đối thủ chính của Fortuner thế hệ mới tiếp tục bao gồm Ford Everest, Isuzu MU-X và Mitsubishi Pajero Sport.