Nhiều mẫu xe thương hiệu Mỹ bị triệu hồi tại Việt Nam

TPO - JVA vừa thông báo hai đợt triệu hồi xe tại Việt Nam liên quan tới một số mẫu mã ô tô thương hiệu Jeep, RAM, Dodge và Chrysler.

Nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng Jeep và RAM tại Việt Nam (JVA) vừa thông báo triển khai chương trình triệu hồi đối với hai dòng xe Jeep Wrangler đời 2018-2022 (mã JL) và Jeep Gladiator đời 2020-2022 (mã JT), theo khuyến cáo từ nhà sản xuất FCA US LLC.

Mẫu SUV Jeep Wrangler. Ảnh: Jeep Việt Nam

Nguyên nhân của đợt triệu hồi liên quan đến đèn cảnh báo trên cụm đồng hồ táp-lô. Cụ thể, trên dòng Jeep Wrangler, đèn cảnh báo lỗi động cơ CEL/MIL có thể không sáng khi hệ thống cần phát tín hiệu cảnh báo.

Trong khi đó, trên Jeep Gladiator, đèn CEL/MIL có nguy cơ bị hoán đổi vị trí với đèn báo khoang hành lý. Tình trạng này có thể khiến người lái không kịp thời nhận biết các cảnh báo kỹ thuật trong quá trình vận hành.

Theo JVA, đội ngũ kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động của đèn CEL/MIL trên từng xe thuộc diện ảnh hưởng. Nếu hệ thống hoạt động bình thường, xe sẽ được xác nhận không gặp lỗi.

Trường hợp phát hiện đèn không sáng hoặc hiển thị sai vị trí, JVA sẽ cập nhật phần mềm hệ thống theo hướng dẫn từ nhà sản xuất để khắc phục triệt để.

Đại diện JVA khuyến cáo khách hàng sở hữu xe trong danh sách triệu hồi chủ động liên hệ hệ thống đại lý ủy quyền để được kiểm tra và xử lý sớm nhất.

Song song với đợt triệu hồi trên, JVA cũng đang triển khai chương trình triệu hồi an toàn liên quan đến bộ bơm túi khí hành khách phía trước trên các mẫu xe Jeep, RAM, Dodge và Chrysler, sản xuất trong giai đoạn 2008-2010, theo khuyến cáo từ FCA US LLC.

Trên những xe bị triệu hồi, bộ phận bơm khí trong túi khí có nguy cơ bị vỡ khi kích hoạt trong va chạm do áp suất tăng cao, đặc biệt đối với những xe đã sử dụng lâu trong môi trường có độ ẩm lớn. Trong trường hợp xảy ra sự cố, các mảnh kim loại có thể bắn vào khoang cabin, tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng cho người ngồi phía trước.

Đáng chú ý, các xe nằm trong diện ảnh hưởng đã được nhập khẩu về Việt Nam trước thời điểm JVA trở thành nhà phân phối chính thức. Đây là những phương tiện thuộc diện triệu hồi nhưng chưa được xử lý triệt để trong các chiến dịch trước đây.

Hiện JVA đang phối hợp với nhà sản xuất hoàn tất thủ tục đăng ký chương trình triệu hồi với Cục Đăng kiểm Việt Nam, làm cơ sở triển khai sửa chữa theo đúng quy định. Trong thời gian chờ phương án khắc phục chính thức, hãng khuyến nghị chủ xe thuộc diện ảnh hưởng tạm thời ngừng sử dụng phương tiện để đảm bảo an toàn.

Đại diện JVA cho biết, đến thời điểm hiện tại, tại thị trường Việt Nam chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp thiệt hại hay thương vong nào liên quan đến lỗi kỹ thuật này.