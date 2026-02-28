Porsche điều chỉnh chiến lược với mẫu SUV 7 chỗ

TPO - Mẫu SUV đầu bảng K1 sắp ra mắt của Porsche từng được kỳ vọng sẽ ra mắt dưới dạng xe thuần điện nhưng kế hoạch này đã thay đổi.

Cụ thể, thay vì chỉ sử dụng hệ truyền động điện, Porsche xác nhận K1 sẽ ra mắt với cả động cơ đốt trong và các phiên bản hybrid. Động thái này cũng phản ánh rằng chiến lược xe điện của hãng đang gặp nhiều thách thức hơn dự kiến.

Theo một báo cáo mới, mẫu SUV 7 chỗ của Porsche với tên mã K1 ban đầu được phát triển thuần điện trên nền tảng SSP của Tập đoàn Volkswagen.

Tuy nhiên, Porsche đã quyết định chuyển sang nền tảng PPC với động cơ đốt trong, vốn sẽ được dùng chung với Audi Q9 thế hệ mới.

Nguyên mẫu Porsche K1 chạy thử nghiệm. Ảnh: Carscoops

Điều này đồng nghĩa với việc K1 sẽ được trang bị các tùy chọn động cơ V6 và V8, kèm hệ thống hybrid, thay vì chỉ thuần điện như kế hoạch ban đầu.

Nguyên nhân chính đến từ nhu cầu xe điện trong phân khúc xe sang toàn cầu đang chững lại, trong khi doanh số Porsche Taycan sụt giảm đáng kể.

Thực tế này buộc hãng phải thừa nhận thị trường chưa sẵn sàng cho một mẫu SUV cỡ lớn thuần điện với logo Porsche. Bên cạnh đó, những chậm trễ trong quá trình phát triển nền tảng SSP, đặc biệt ở mảng phần mềm, cũng góp phần khiến Porsche phải điều chỉnh chiến lược.

Quyết định quay lại động cơ đốt trong được đánh giá là hợp lý về mặt tài chính.Việc dùng chung khung gầm với Audi Q9 sẽ giúp giảm đáng kể chi phí phát triển, bù đắp cho khoản đầu tư ngày càng lớn vào các dự án xe điện của Porsche.

Về mẫu K1, xe được định vị cao hơn Cayenne và dự kiến ra mắt vào năm 2028, khoảng một năm sau khi Audi Q9 trình làng. Nếu đúng lộ trình, mẫu xe này có thể được giới thiệu dưới dạng trưng bày tĩnh vào cuối năm 2027.

Khi ra mắt, K1 sẽ cạnh tranh trực tiếp với BMW X7 và Mercedes-Benz GLS. Mẫu xe mới của Porsche dự kiến được cung cấp các cấu hình 4, 5 và 7 chỗ, đồng thời trang bị nội thất tiện nghi hiện đại và sang trọng, hướng tới nhóm khách hàng cao cấp.

Dù vậy, Porsche vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn tham vọng điện hóa K1. Hãng xe Đức được cho là vẫn giữ kế hoạch ra mắt phiên bản thuần điện trong tương lai, khi thị trường đã sẵn sàng hơn cho một mẫu SUV cỡ lớn, không phát thải mang thương hiệu Porsche.