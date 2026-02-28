Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Google News

Hai mẫu xe máy điện Honda mới được đăng ký tại Việt Nam

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ đôi xe hai bánh mới được Honda Motor đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Việt Nam là Zoomer e: và Dax e: - phiên bản thuần điện của hai dòng xe đã có tiếng trên thị trường.

Theo Công báo sở hữu công nghiệp số 454, tập B, hãng xe Honda vừa đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho hai mẫu xe máy điện hoàn toàn mới.

Hình ảnh trong hồ sơ cho thấy đây là các mẫu Honda Zoomer e: và Honda Dax e:. Bộ đôi này được Honda cùng đối tác liên doanh tại Trung Quốc sản xuất, tung ra thị trường từ đầu năm 2023.

﻿xe-may-dien-honda-1.jpg
xe-may-dien-honda-2.jpg
Honda Zoomer e: và Honda Dax e: được đăng ký bản quyền kiểu dáng tại Việt Nam.

Được phát triển dựa trên 2 mẫu xe máy xăng Dax và Zoomer, bộ đôi xe điện Dax e: và Zoomer e: kế thừa ngôn ngữ thiết kế cá tính của các dòng xe này.

Tuy nhiên, hệ thống mô-tơ và pin trên các phiên bản điện đã được tinh chỉnh theo hướng tối giản và gọn gàng hơn đáng kể so với cấu tạo của các nguyên mẫu sử dụng động cơ đốt trong. Đáng chú ý, dù được công bố với hạng mục “xe máy” và “xe scutơ” nhưng cả Zoomer e: và Dax e: đều có gắn bàn đạp.

honda-e2-8796.jpg

Tại Trung Quốc, cả 2 mẫu xe Dax e: và Zoomer e: đều được trang bị pin lithium 48 V 24 Ah, cho phạm vi di chuyển từ 80-100 km mỗi lần sạc.

Bộ pin của xe có thể được tháo lắp và sạc riêng trong vòng 6 giờ, hoặc sạc đầy khoảng 80% pin với cụm sạc nhanh. Tốc độ tối đa của xe chỉ khoảng 25 km/h.

honda-e3-7133.jpg

Dù đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng, nhưng khả năng Dax e: và Zoomer e: được Honda Việt Nam đưa nước về phân phối vẫn bỏ ngỏ.

Tuy nhiên, Honda Việt Nam từng tuyên bố sẽ ra mắt nhiều mẫu xe máy điện tại Việt Nam vào năm 2027. Vì vậy, việc hai mẫu xe này được bán chính hãng tại Việt Nam trong tương lai là điều hoàn toàn có thể.

Tham khảo tại thị trường Trung Quốc, Honda Zoomer e: có giá 6.299 nhân dân tệ (khoảng 23 triệu đồng), trong khi Honda Dax e: có giá 5.999 nhân dân tệ (khoảng 22 triệu đồng).

Nếu được bán tại Việt Nam với khoảng giá trên, Honda Zoomer e:Dax e: sẽ hướng tới phân khúc xe máy điện phổ thông giá rẻ, cạnh tranh với nhiều cái tên đến từ Trung Quốc như Pega, Yadea hay cả VinFast. Đây sẽ là động thái phù hợp với định hướng tiếp cận mọi tệp khách hàng của Honda Việt Nam, qua đó kỳ vọng mở rộng thị phần xe máy điện.

Lê Tuấn
#xe máy điện #honda #honda Zoomer e: #honda Dax e: #xe máy honda

