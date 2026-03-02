Cận cảnh mẫu xe máy điện đầu bảng mới của Yadea

TPO - Mẫu Osta được sản xuất tại nhà máy mới của Yadea, sở hữu thiết kế và khả năng vận hành được tối ưu theo thói quen sử dụng của người Việt.

Mới đây, hãng xe Yadea chính thức khánh thành nhà máy mới tại Bắc Ninh, đồng thời ra mắt mẫu xe máy điện đầu bảng mới mang tên Osta.

Xe được phân phối với hai phiên bản H+ và P. Khác biệt giữa hai phiên bản chủ yếu nằm ở dung lượng pin và quãng đường di chuyển tối đa.

Yadea Osta sở hữu thiết kế pha trộn giữa nét cổ điển và hiện đại. Tổng thể dáng xe được làm gọn gàng với các bề mặt liền lạc. Hãng nhấn mạnh rằng Osta sở hữu lớp sơn phủ kháng tia UV theo tiêu chuẩn ô tô.

Phía trước có đèn pha LED thấu kính tự động bật/tắt, với độ sáng cao và tầm chiếu xa. Đèn xi-nhan đặt tách rời ở hai bên yếm xe.

Xe sử dụng vành thép đúc 12 inch kết hợp lốp không săm 90/90-12, đi kèm phanh đĩa cả hai bánh nhưng chưa có ABS. Hệ thống giảm chấn thủy lực ở cả trước và sau.

Về kích thước, Yadea Osta dài 1.910 mm, rộng 710 mm, cao 1.140 mm, chiều cao yên 770 mm và khối lượng 92 kg. Yadea cho biết hãng đã nghiên cứu thói quen sử dụng của người Việt để tối ưu thiết kế.

Trang bị nổi bật trên Yadea Osta gồm có màn hình kỹ thuật số, hỗ trợ hiển thị dữ liệu dẫn đường thông qua kết nối với điện thoại. Ngoài ra, xe còn có hệ thống Bluetooth tích hợp hỗ trợ nghe nhạc và đàm thoại rảnh tay thông qua các nút điều khiển trên tay lái.

Cốp dưới yên để vừa một mũ bảo hiểm 3/4 và một số vật dụng nhỏ khác, với phiên bản cố định pin. Còn với phiên bản đổi pin, dung tích chứa đồ sẽ hạn chế hơn.

Ngoài ra, xe có móc treo đồ phía trước, hộc đựng găng tay, tay dắt sau bản rộng, gác chân gập gọn và hai cổng sạc USB.

Về vận hành, Yadea Osta sử dụng động cơ hub TTFAR do hãng tự phát triển, có công suất định mức 1.500W và công suất tối đa 2.750W.

Phiên bản Osta H+ sử dụng pin 72V30Ah, cho phạm vi hoạt động tối đa 120 km mỗi lần sạc và tốc độ tối đa 65 km/h.

Trong khi đó, phiên bản Osta P được trang bị pin dung lượng lớn hơn 72V45Ah, giúp quãng đường di chuyển tăng lên 181 km mỗi lần sạc. Xe có nhiều tính năng hỗ trợ lái như: hệ thống kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, đèn cảnh báo (hazard) tự động bật khi phanh gấp…

Về giá bán, Yadea Osta được niêm yết lần lượt ở mức 27,49 triệu và 31,99 triệu đồng cho bản H+ và P.

Với khoảng giá này, mẫu xe máy điện Trung Quốc sẽ cạnh tranh với VinFast Feliz II (30,5 triệu đồng), VinFast Vero X (34,9 triệu đồng) hay cả những mẫu xe tay ga chạy xăng như Honda Vision (từ 31,3 triệu đồng), Yamaha Janus (từ 29,1 triệu đồng) và Freego (từ 30,6 triệu đồng).