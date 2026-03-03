Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sắp có Land Rover Defender cỡ nhỏ

Lê Tuấn
TPO - Sau thời gian dài gần như im hơi lặng tiếng, dự án Defender cỡ nhỏ của Land Rover đã chính thức được xác nhận và đang phát triển tích cực.

Chia sẻ với tạp chí Autocar, ông Mark Cameron – Giám đốc thương hiệu Land Rover, cho biết mẫu Defender cỡ nhỏ hiện đang ở giai đoạn phát triển nâng cao. Vị này đồng thời khẳng định mẫu xe này sẽ sở hữu năng lực off-road gần tương đương với Defender cỡ lớn.

Theo kế hoạch, mẫu Defender cỡ nhỏ sẽ là sản phẩm thứ hai thuộc dòng xe thương hiệu con Defender - được định hướng phát triển thành một dải sản phẩm SUV tập trung vào khả năng off-road.

Giống như cách làm với thương hiệu Range Rover, mỗi mẫu Defender sẽ có ngôn ngữ thiết kế và nền tảng kỹ thuật khác biệt, song vẫn giữ trọn DNA đặc trưng của dòng xe địa hình biểu tượng.

land-rover-defender-sport-render.jpg
Mẫu Land Rover Defender cỡ nhỏ được dự đoán sẽ ra mắt vào năm tới. Ảnh: Autocar

Ông Cameron cho biết mục tiêu dài hạn là đưa Defender trở thành một “thương hiệu phong cách sống cao cấp”, với chiến lược phát triển danh mục sản phẩm kéo dài trong 7–10 năm tới. Hiện tại, Defender mới chỉ có một mẫu xe chủ lực với nhiều biến thể, nhưng kế hoạch mở rộng đội hình đã được định hình rõ ràng.

Dù thông tin chi tiết chưa được công bố, Defender cỡ nhỏ được cho là sẽ sử dụng nền tảng EMA (Electric Modular Architecture) của Jaguar Land Rover, chuyên dành cho các dòng SUV thuần điện thế hệ mới.

Điều này đồng nghĩa mẫu xe mới sẽ là một chiếc SUV chạy điện hoàn toàn, nhiều khả năng trang bị hệ dẫn động 4 bánh với hai mô-tơ điện.

Về kích thước, mẫu Defender mới dự kiến dài khoảng 4.500 mm, nhỉnh hơn Ford Bronco Sport và tương đương với Mercedes-Benz G-Class cỡ nhỏ sắp ra mắt. Dù sở hữu thân xe nhỏ gọn và nền tảng thuần điện, Land Rover khẳng định mẫu xe vẫn sẽ đảm bảo khả năng vượt địa hình thực thụ.

“Điều quan trọng nhất là phải giữ được DNA của Defender. Nếu không, chúng tôi sẽ chỉ trở thành một thương hiệu SUV bình thường – và thị trường đã có quá nhiều cái tên như vậy”, ông Cameron nhấn mạnh.

defender-2026-vn.jpg

Mặc dù xác nhận dự án đang tiến triển tốt nhưng ông Cameron không tiết lộ thời gian ra mắt, cũng như tên gọi dự kiến của xe. Theo Autocar, mẫu xe mới có thể được gọi là Defender Sport.

Hiện tại, Land Rover Defender được cung cấp với các kiểu thân xe 90, 110 và 130, cùng với phiên bản Octa mạnh mẽ và phiên bản chuyên chở Hardtop.

Tại Việt Nam, mẫu Defender mới ra mắt phiên bản facelift từ cuối năm 2025. Giá khởi điểm cho các phiên bản cá nhân hóa, chưa bao gồm cấu hình dao động từ 5,099-6,799 tỷ đồng.

Lê Tuấn
#Land Rover #Defender #suv #xe sang #defender cỡ nhỏ

