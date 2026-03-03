Mazda hé lộ bí quyết giúp CX-5 đời mới có cảm giác lái 'thật' hơn

TPO - Mazda CX-5 từ lâu được xem là mẫu SUV có khả năng vận hành tốt hàng đầu phân khúc. Ở phiên bản 2026, dù kích thước gia tăng, mẫu xe này được đánh giá còn chắc chắn và ổn định hơn thế hệ tiền nhiệm.

Theo Mazda, để duy trì trải nghiệm lái tốt trên CX-5 đời mới, hãng đã đầu tư cải tiến hệ thống giảm chấn hoàn toàn mới, chi phí cao hơn, kết hợp cùng cấu trúc treo được tinh chỉnh với cảm hứng từ MX-5 Miata.

Ông Ruben Archilla, Giám đốc cấp cao phụ trách Nghiên cứu & Phát triển của Mazda, cho biết: “Chúng tôi không thay đổi bản chất của CX-5, mà đơn giản là làm cho nó tốt hơn”.

Chia sẻ với Motor1, ông nhấn mạnh những nâng cấp khung gầm trên mẫu xe bán chạy nhất của hãng tập trung vào độ chính xác và kiểm soát thân xe.

Hệ thống giảm chấn mới sử dụng piston đường kính lớn hơn và cụm van cải tiến, giúp giảm ma sát và tăng độ nhạy, đặc biệt ở dải tốc độ thấp. Hãng cho biết đã có tinh chỉnh để tăng lực giảm chấn ở giai đoạn đầu chuyển động và giảm ở tốc độ piston cao.

Mazda đồng thời thay đổi mối quan hệ giữa lò xo và giảm chấn. CX-5 mới sử dụng lò xo mềm hơn kết hợp giảm chấn cứng hơn – triết lý vay mượn từ MX-5 Miata, mẫu xe có tần số dao động thân xe thấp nhất trong dải sản phẩm Mazda.

Theo ông Archilla, độ cứng lò xo đã giảm đáng kể so với trước, giúp xe hấp thụ tốt hơn các dao động mặt đường và mang lại cảm giác êm ái hơn. Trong khi đó, lực giảm chấn – đặc biệt ở chuyển động ban đầu với biên độ nhỏ – được tăng cường để kiểm soát thân xe hiệu quả, hạn chế hiện tượng bồng bềnh.

Bên cạnh hệ thống treo, Mazda cũng cải thiện cảm giác lái thông qua việc tăng phản hồi cơ học từ vô-lăng. Hệ thống G-Vectoring Control tiếp tục được tinh chỉnh, với cơ chế giảm mô-men xoắn động cơ khi bắt đầu vào cua nhằm dồn tải trọng lên bánh trước, tăng độ bám và cải thiện phản hồi lái.

Ở phiên bản dẫn động 4 bánh, CX-5 2026 còn áp dụng phương pháp tiền nạp nhẹ bộ ly hợp phân bổ mô-men xoắn, giúp đồng bộ tốc độ quay giữa trục trước và sau, tạo xu hướng giữ xe đi thẳng và tăng lực tự cân bằng qua trục lái.

Kết hợp cùng việc giảm mức can thiệp của hệ thống trợ lực lái điện, những thay đổi này mang lại phản hồi xúc giác rõ ràng hơn và cảm giác lái tự nhiên hơn.

“Xe cho phản hồi chân thực hơn, đậm tính cơ học và nhẹ nhàng hơn khi điều khiển, giúp việc lái xe trở nên dễ dàng hơn”, ông Archilla nhận định.

Mazda CX-5 thế hệ mới là một trong những mẫu xe được mong chờ nhất trong năm 2026, cả trên thế giới lẫn ở thị trường Việt Nam.

Tại nước ta, mẫu Mazda CX-5 vẫn đang bán bản cũ nhưng bản thế hệ mới đã xuất hiện và dự kiến sẽ mở bán vào tháng 11. Hiện chưa có thông tin về giá bán nhưng con số dự kiến sẽ tăng so với mức 749-979 triệu đồng của đời cũ.