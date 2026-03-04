Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Toyota Hilux chứng minh sức hút với 871 xe bán ra chỉ sau 1 tháng ra mắt

P.V

Sau 1 tháng ra mắt, Hilux ghi nhận doanh số nổi bật, vươn lên trở thành mẫu xe Toyota bán chạy nhất tháng 2 - điều chưa từng có ở những năm trước đó.

Tháng 2 nằm trong giai đoạn kinh doanh thấp điểm nhất năm của ngành ô tô và trùng với thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán. Nhưng thương hiệu nước ngoài hàng đầu Việt Nam Toyota vẫn ghi nhận doanh số ấn tượng với 3.935 xe bán ra thị trường (bao gồm Lexus). Điểm sáng của Toyota trong tháng 2 là mẫu bán tải hoàn toàn mới Toyota Hilux khi ghi nhận doanh số ấn tượng 871 xe bán ra thị trường. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy triển vọng phát triển của mẫu xe này tại Việt Nam.

image001-1934.jpg
Hilux hoàn toàn mới. Ảnh: TMV

Hilux thế hệ thứ 9 thay đổi toàn diện về thiết kế theo phong cách “Cyber Sumo” - biểu trưng cho sức mạnh truyền thống của dòng bán tải, nhưng được tái hiện theo phong cách hiện đại với ngôn ngữ thiết kế công nghệ cao và định hướng tương lai. Thiết kế nội thất theo phong cách những mẫu SUV hạng sang cùng hàng loạt tiện ích mới như phanh tay điện tử, sạc không dây, hệ thống lọc không khí PM2.5, màn hình giải trí cỡ lớn kết nối điện thoại thông minh. Phiên bản cao cấp nhất Trailhunter được trang bị vô lăng lái trợ lực điện và hệ thống lựa chọn đa địa hình MTS (Multi-Terrain Select) giúp tối ưu hóa lực kéo, hỗ trợ di chuyển offroad.

Bên cạnh đó, Hilux còn được trang bị hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) thế hệ thứ 3 với nhiều tính năng tiên tiến: Cảnh báo tiền va chạm, có khả năng nhận diện phương tiện, người đi bộ và xe đạp; Điều khiển hành trình chủ động, với dải hoạt động rộng hơn, duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước; Hỗ trợ giữ làn đường có chức năng hỗ trợ đánh lái; Đèn chiếu xa tự động.

Hilux hoàn toàn mới có 3 phiên bản Standard, Pro và Trailhunter với mức giá lần lượt là 632 triệu đồng, 706 triệu đồng và 903 triệu đồng (bao gồm thuế VAT).

P.V
#Toyota Hilux #bán tải #doanh số #Việt Nam #xe ô tô #Toyota #Hilux mới

