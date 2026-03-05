Những mẫu xe điện hạng sang tốt nhất hiện nay

TPO - Dưới đây là top 10 mẫu xe điện hạng sang tốt nhất năm 2026 theo bình chọn của tạp chí Autocar. Tại đây có sự góp mặt của một số mẫu mã đang bán tại Việt Nam như BMW i7, Porsche Taycan, Mercedes-Benz EQS hay Audi E-tron GT.

1. BMW i7

Theo Autocar, BMW i7 dù sở hữu thiết kế có phần kén người dùng nhưng mẫu sedan điện này sở hữu vóc dáng đồ sộ, tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Không gian nội thất là điểm nhấn, với chất lượng hoàn thiện tinh xảo, công nghệ hiện đại và vật liệu cao cấp. Đáng chú ý là tùy chọn màn hình giải trí 31 inch gập xuống cho hàng ghế sau, kết hợp cùng hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins, mang lại trải nghiệm như rạp phim di động.

Về vận hành, i7 cho khả năng xử lý chính xác, linh hoạt khi vào cua nhờ hệ thống lái 4 bánh của BMW. Đồng thời, mẫu xe này vẫn mang lại đủ sự êm ái, sang trọng như những mẫu limousine hàng đầu. Tầm hoạt động tối đa theo công bố đạt 608 km, song công suất sạc 195kW không quá ấn tượng.

2. BMW iX

Mẫu SUV điện đầu bảng của BMW ngày càng hoàn thiện hơn sau đợt nâng cấp toàn diện vào năm ngoái. Nhờ bộ pin dung lượng lớn hơn trên toàn bộ dải sản phẩm, iX cải thiện đáng kể hiệu suất sử dụng năng lượng.

Ở phiên bản xDrive60, xe có thể di chuyển tối đa 685 km sau mỗi lần sạc, dù công suất sạc nhanh vẫn ở mức 195kW. Với kích thước tương đương BMW X5 bản động cơ đốt trong, iX mang lại không gian rộng rãi, linh hoạt cùng độ hoàn thiện và vật liệu cao cấp thuộc hàng đầu phân khúc.

Dải công suất từ 402 mã lực đến 659 mã lực giúp mẫu SUV nặng khoảng 2,5 tấn này vận hành mạnh mẽ. Dù thiết kế có thể chưa phù hợp với số đông nhưng iX vẫn được đánh giá là lựa chọn toàn diện ở phân khúc SUV điện hạng sang.

3. Porsche Taycan

Porsche Taycan là mẫu xe vận hành tốt dù với dáng sedan hay bản Cross Turismo dáng wagon. Khả năng kiểm soát thân xe ấn tượng, hệ thống lái phản hồi chính xác và công suất dư dả cho nhu cầu vận hành hàng ngày là những ưu điểm của mẫu xe này.

Với bản facelift, tầm hoạt động thực tế của Taycan được cải thiện đáng kể. Bản Turbo S hai mô-tơ có thể di chuyển khoảng 515 km mỗi lần sạc, trong khi biến thể dẫn động cầu sau đạt khoảng 579 km trong điều kiện thực tế.

Khoang cabin cao cấp cùng khoang hành lý đủ dùng giúp Taycan trở thành một trong những mẫu xe điện toàn diện nhất thị trường.

4. Mercedes-Benz EQS

EQS từng là một trong những mẫu xe điện đầu tiên tiệm cận mốc 644 km theo chuẩn WLTP, nhanh chóng thu hút nhóm khách hàng limousine muốn chuyển sang “xe xanh”.

Sau nhiều đợt nâng cấp, mẫu sedan điện này cải thiện rõ rệt về độ tinh tế, khả năng vận hành và hiệu suất. Trên cao tốc, xe có thể đi được hơn 483 km mỗi lần sạc, ngay cả khi điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Dù S-Class động cơ đốt trong vẫn là “ông vua” phân khúc limousine của Mercedes, EQS cho thấy sức hấp dẫn riêng nhờ tiện nghi số hóa, sự êm ái và tính thân thiện với môi trường.

5. Audi E-tron GT

Audi E-tron GT được nâng cấp trong năm qua với diện mạo sắc sảo hơn, nội thất tinh chỉnh và tầm hoạt động cải thiện.

Phiên bản RS Performance sở hữu công suất lên tới 912 mã lực, song biến thể S được xem là phù hợp với nhiều người dùng hơn. Hệ dẫn động 4 bánh với công suất 676 mã lực, giúp xe tăng tốc 0-96 km/h dưới 4 giây.

Bộ pin mới 105kWh cho tầm hoạt động tối đa 602 km phục vụ tốt các chuyến đi dài, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh lên tới 320kW.

6. Lotus Emeya

Sự xuất hiện của Emeya đánh dấu sự nâng tầm thương hiệu của Lotus. Xe có khoang cabin được bọc da Alcantara cao cấp, kết hợp kim loại thật và sợi carbon, tạo nên không gian sang trọng.

Dù chưa thể sánh ngang Porsche Taycan, Emeya vẫn giữ được bản sắc vận hành đặc trưng của Lotus. Phiên bản Emeya 600 sở hữu 603 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây và đạt tầm hoạt động tối đa 610 km. Biến thể Emeya 900 mạnh mẽ hơn, chỉ mất 2,7 giây để đạt vận tốc 96 km/h.

7. Rolls-Royce Spectre

Spectre là mẫu xe thuần điện sản xuất hàng loạt đầu tiên của Rolls-Royce. Dù không còn động cơ V12 trứ danh, mẫu coupe này vẫn duy trì phong thái đặc trưng với khả năng tăng tốc mượt mà, độ êm ái vượt trội và sự xa hoa đẳng cấp thế giới.

Nội thất sang trọng đúng chuẩn Rolls-Royce, kết hợp với những công nghệ hiện đại của kỷ nguyên điện hóa. Tuy nhiên, hàng ghế sau hạn chế không gian, nhưng nhìn chung vẫn rất thoải mái.

Tầm hoạt động thực tế khoảng 402 km – con số không quá ấn tượng so với mức giá khởi điểm 332.000 bảng Anh, nhưng cần lưu ý đây là mẫu xe điện nặng tới 2,8 tấn.

8. Lucid Air

Được sản xuất tại Mỹ và phát triển bởi kỹ sư đứng sau Tesla Model S, Lucid Air sở hữu những thông số thuộc hàng siêu xe.

Bản Sapphire mạnh tới 1.217 mã lực và 1.939 Nm mô-men xoắn, tăng tốc 0-96 km/h chỉ trong 1,9 giây. Phiên bản Grand Touring có thể di chuyển tối đa 959 km mỗi lần sạc. Công suất sạc nhanh 300kW cho phép bổ sung khoảng 483 km chỉ trong 20 phút.

Mẫu sedan này được thiết kế tinh tế, trang bị cao cấp và chất lượng hoàn thiện vượt trội so với Tesla Model S, dù vẫn chưa thể sánh kịp với các đối thủ đến từ châu Âu.

9. Genesis Electrified G80

So với bản động cơ đốt trong, Electrified G80 khắc phục được hạn chế về hệ truyền động. Xe sử dụng nền tảng E-GMP với hai mô-tơ điện cho tổng công suất 365 mã lực và pin 94,5kWh, cho tầm hoạt động công bố 570 km.

Kiến trúc điện 800V cho phép sạc nhanh tới 350kW, rút ngắn đáng kể thời gian nạp từ 10-80%. Dù chất lượng vận hành chưa thể vượt qua một số đối thủ như BMW i5, khả năng tăng tốc mượt mà và nội thất hoàn thiện cao cấp giúp Electrified G80 giữ vị thế đáng chú ý trong phân khúc.

10. Mercedes-Benz G580 EQ

Mercedes-Benz G580 EQ không chỉ là một trong số ít SUV địa hình thuần điện, mà còn vượt trội hơn cả G-Class bản động cơ đốt trong về khả năng off-road.

Xe sử dụng 4 mô-tơ điện, cho tổng công suất 579 mã lực và 1.164 Nm mô-men xoắn, đủ sức chinh phục hầu như mọi địa hình. Trong khi đó, khoang cabin vẫn duy trì độ sang trọng và tiện nghi đúng chuẩn SUV hạng sang.

Điểm trừ nằm ở phạm vi hoạt động chưa cao. Trong điều kiện thực tế, xe chỉ đi được khoảng 322 km mỗi lần sạc – con số khá khiêm tốn so với mức giá gần 155.000 bảng Anh.