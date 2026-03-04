Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Google News

Những thương hiệu ô tô tiết kiệm nhiên liệu nhất

Trường Vũ
TPO - Honda là thương hiệu dẫn đầu về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vượt qua hàng loạt đối thủ đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) vừa công bố Báo cáo Xu hướng Ô tô mới nhất. Theo đó, Honda là hãng xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình tốt nhất tại Mỹ.

Cụ thể, mức tiêu thụ trung bình toàn dải sản phẩm của Honda tương đương xấp xỉ 7,6 lít/100 km. Xếp thứ hai là Hyundai với 7,9 lít/100 km, tiếp theo là Kia – thương hiệu “anh em” của Hyundai – 8,0 lít/100 km.

2023-Honda-CR-V-Hybrid-14.jpg
Honda là thương hiệu ô tô tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Mỹ.

Toyota, Nissan và BMW cùng đạt mức 8,1 lít/100 km. Subaru đạt 8,2 lít/100 km, trong khi Mazda ghi nhận 8,4 lít/100 km. Mức trung bình toàn ngành tại Mỹ dựa trên dữ liệu của năm 2024 ước tính là 8,65 lít/100 km.

Đáng chú ý, Volkswagen và Ford không đạt được mức trung bình toàn ngành nói trên. General Motors (GM) còn có kết quả thấp hơn Ford.

Hãng có mức tiêu thụ nhiên liệu kém nhất là Stellantis, với 10,3 lít/100 km. Tuy nhiên, điều này phần nào được lý giải khi Ford, GM và Stellantis đều bán ra thị trường số lượng lớn xe bán tải cỡ lớn mỗi năm.

Các mẫu bán tải này vốn rất ngốn nhiên liệu, đặc biệt là những phiên bản sử dụng động cơ dung tích lớn như loại V8 6.2L trên Chevrolet Silverado 1500. Ram 1500 với động cơ HEMI cũng không phải ngoại lệ, trong khi bản V8 DOHC trên Ford F-150 tiêu thụ 12,4 lít/100 km ở chu trình hỗn hợp.

2026ram1500hemiv-8engineoption9.jpg
Xe bán tải cỡ lớn thường tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn so với xe con thông thường.

Trở lại với Honda, bước sang năm 2026, hãng xe này sẽ tiếp tục mở rộng danh mục hybrid. Điều này sẽ giúp tiếp tục cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của toàn dải sản phẩm.

Theo EPA, trong khoảng thời gian 5 năm từ 2019 đến 2024, Honda đã cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu từ 8,13 lít/100 km. Nếu không tính xe thuần điện và xe PHEV (plug-in hybrid), mức tiêu thụ đã giảm từ 8,17 lít/100 km xuống còn 7,81 lít/100 km cho năm 2024. Toyota cũng ghi nhận mức cải thiện đáng kể, từ mức 9,11 lít/100 km xuống còn 8,11 lít/100 km.

Trường Vũ
