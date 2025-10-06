Chắp cánh ước mơ tri thức cho học trò nghèo hiếu học vùng cao

TPO - Nữ sinh sư phạm người Mông Thò Thị Pà (xã Lùng Tám, Tuyên Quang) vượt qua hoàn cảnh khó khăn, mồ côi mẹ, quyết tâm thực hiện giấc mơ con chữ và trở về quê dạy học, là một trong số hàng trăm học trò nghèo hiếu học ở vùng cao được "chắp cánh".

Thò Thị Pà hiện là sinh viên năm 2 ngành Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đến từ bản nghèo của xứ sở đá mèo tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang). Gia đình Pà có 6 anh chị em, mẹ mất khi sinh em út, bố làm tự do, công việc bấp bênh. Giữa bộn bề thiếu thốn, Pà vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ con chữ.

May mắn, hành trình con chữ của Pà được chắp cánh khi nhận học bổng LOAN Stiftung (CHLB Đức). Pà cho biết, học bổng đã giảm bớt gánh nặng tài chính trang trải sinh hoạt, mua giáo trình… và có thêm điều kiện học các khóa tiếng Anh, kỹ năng cần thiết. Cô dự định sau tốt nghiệp, sẽ trở về quê hương để dạy học, truyền cảm hứng cho những học sinh nghèo khác.

“Tôi muốn giúp các em có thêm niềm tin rằng dù ở vùng núi xa xôi, chúng ta vẫn có thể vươn tới ước mơ nếu không ngừng cố gắng", Pà nói.

Thò Thị Pà hiện là sinh viên năm 2 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Thò Thị Pà là một trong những câu chuyện được chia sẻ tại chương trình gặp mặt giữa bà Isabelle Müller- đại diện LOAN Stiftung (CHLB Đức) với cựu học sinh, sinh viên từng được nhận học bổng và trao học bổng năm 2025 – 2026 được tổ chức mới đây.

Tại chương trình, đại diện quỹ đã trao học bổng cho 18 học sinh, sinh viên, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng. Các bạn là những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi của tỉnh Tuyên Quang, có tinh thần vượt khó, có ý chí và nghị lực vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.

Bà Isabelle Müller và các học sinh, sinh viên nhận học bổng năm học 2025-2026.

Theo Ban Tổ chức, từ năm 2016 đến nay, Quỹ LOAN Stiftung đã triển khai 48 dự án tại 8 tỉnh miền núi (cũ) phía Bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái và Hà Tĩnh.

Tổng giá trị các dự án đạt 1,77 triệu USD, gồm 28 nhà nội trú, thư viện, điểm trường được xây dựng mới; 5.000 trẻ em được hưởng lợi trực tiếp; 401 học sinh, sinh viên được trao học bổng; 44 trẻ mồ côi đã tìm được người bảo trợ tại Đức.