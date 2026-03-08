Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thông tin mới về Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần 2

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là đơn vị đồng tổ chức "Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần 2" cùng báo Tiền Phong.

21d12318-4dca-4767-9331-b79dd7ad4b91-2480-5617.jpg
Chương trình “Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ nhất” được tổ chức vào ngày 18/5/2025 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn trả lời báo Tiền Phong đồng ý tham gia phối hợp tổ chức “Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần 2”.

Theo nội dung công văn số 776/SGDĐT-GDTXNNĐH, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cử ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tham gia Ban tổ chức ngày hội, đồng thời gửi danh sách 25 trường THPT tham gia chương trình, trong đó có nhiều trường có đông học sinh quan tâm đến các ngành khoa học và công nghệ: THPT Yên Hoà, THPT Nhân Chính, THPT Cầu Giấy, THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lê Quý Đôn (Đống Đa), THPT Phạm Hồng Thái, THPT Đoàn Thị Điểm, THPT Phan Huy Chú...

“Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần 2 năm 2026” do báo Tiền Phong, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đồng tổ chức, hưởng ứng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5)… Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) là đơn vị phối hợp thực hiện.

Chương trình sẽ diễn ra từ 7h00 - 12h00 Chủ nhật, ngày 17/5/2026, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội). Dự kiến hơn 5.000 học sinh THPT quan tâm đến các ngành kỹ thuật, khoa học và công nghệ sẽ tham gia chương trình, hơn 30 trường Đại học, Học viện có chuyên ngành khoa học và công nghệ sẽ trực tiếp tư vấn cho học sinh.

Nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam cũng tham gia triển lãm giới thiệu cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Các chương trình toạ đàm hỏi đáp về kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2026, hướng nghiệp, truyền cảm hứng với tình yêu khoa học và công nghệ được tổ chức song song.

“Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ nhất” do báo Tiền Phong, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đồng tổ chức vào ngày 18/5/2025 đã thu hút gần 5.000 học sinh và 30 trường Đại học, Học viện có khối ngành Khoa học và Công nghệ tham gia. Ngoài việc được tư vấn tuyển sinh, học sinh còn được nhiều nhân vật nổi tiếng truyền cảm hứng với khoa học và công nghệ, trực tiếp trải nghiệm tại các phòng thí nghiệm hiện đại, tham quan Viện Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam…

Để tham gia chương trình “Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần 2 năm 2026”, các trường Đại học, Học viện và doanh nghiệp xin mời liên hệ số điện thoại: 0969023732 (Mr. Cường).

PV
#Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội #Ngày hội tuyển sinh #Khối các ngành khoa học và công nghệ #Tuyển sinh #Khoa học #Công nghệ #Hà Nội

