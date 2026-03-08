Nhiều điểm mới về tuyển sinh của các trường đại học top đầu

TPO - Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Ngoại thương vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học năm 2026 với những điểm mới cần đặc biệt lưu ý.

Năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân có 15 mã tuyển sinh gồm 3 ngành đào tạo mới (dự kiến) đón đầu xu thế, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế gồm có: Công nghệ tài chính (Fintech), Kinh tế số (Digital Economics), Toán ứng dụng (Applied Mathematics); 12 chương trình đào tạo khác: Công nghệ Marketing, Công nghệ môi trường và phát triển bền vững, Công nghệ Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, Kiểm toán nội bộ, Kinh tế quốc tế (tiếng Anh), Phát triển quốc tế, Quản trị rủi ro định lượng, Thẩm định giá, Thống kê và Kinh doanh thông minh, Quản trị công nghiệp sáng tạo, Quản trị nhân lực quốc tế, và Kinh tế Y tế. Trong 15 ngành mới chỉ có một ngành dạy bằng tiếng Việt là Công nghệ tài chính.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026. Ảnh: NTCC

Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân xét tuyển ổn định 3 phương thức giống năm 2025 như xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét tuyển kết hợp, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT. Đối với chứng chỉ ngoại ngữ, năm nay, điểm mới là Đại học Kinh tế Quốc dân bỏ cộng điểm khuyến khích đối với chứng chỉ ngoại ngữ. Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ khi xét tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ quy đổi điểm. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường là 9.000 gồm đại học chính quy là 8.780 chỉ tiêu, còn lại là liên thông.

Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay, giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh, nhưng trong phương thức xét tuyển tài năng, từng nhóm đối tượng có sự điều chỉnh, thí sinh cần đặc biệt lưu ý.

Đối với nhóm thí sinh xét tuyển theo chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế, thí sinh xét tuyển chứng chỉ ACT phải có điểm phần thi khoa học; công thức quy đổi điểm SAT cũng thay đổi.

Đối với nhóm thí sinh xét hồ sơ năng lực, năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức nói không với điểm học bạ đối với học sinh trường THPT chuyên, đầu điểm này được thay bằng điểm thi đánh giá tư duy. Do đó, thí sinh tham gia xét tuyển đánh giá tài năng nằm trong nhóm xét hồ sơ năng lực phải tham gia kì thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm 2026, Học viện Ngoại giao dự kiến tuyển sinh hệ đại học chính quy theo 4 phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả học tập trung học phổ thông và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đối với các thí sinh học chương trình trung học phổ thông của Việt Nam; xét tuyển kết hợp dựa trên chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế SAT/ACT/A-level/Bằng IB Diploma và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; xét tuyển dựa trên kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đối với phương thức xét học bạ kết hợp IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác, nhà trường yêu cầu thí sinh phải đáp ứng đồng thời bốn điều kiện: có điểm trung bình 6 học kì THPT đạt mức Tốt (6 môn đạt 8 điểm trở lên, không môn nào dưới 6,5, hạnh kiểm Tốt...); điểm trung bình ba năm của 2/3 môn trong tổ hợp (không phải Ngoại ngữ) tối thiểu 8,5; điểm thi tốt nghiệp với ba môn theo tổ hợp tương ứng từ 22; IELTS từ 6.0 và tương đương.

Trong đó, điều kiện về điểm thi tốt nghiệp mới được bổ sung năm nay, yêu cầu về điểm học bạ cũng tăng, bởi năm ngoái, Học viện Ngoại giao chỉ yêu cầu thí sinh có điểm trung bình của tất cả môn học đạt tối thiểu 8.

Năm 2026, các phương thức xét tuyển của Trường Đại học Ngoại thương gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển học bạ kèm điều kiện, xét tuyển chứng chỉ đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, đánh giá năng lực quốc tế và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Trường đại học Ngoại thương lưu ý, thí sinh đã dùng giải học sinh giỏi quốc gia môn ngoại ngữ để quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thì không được cộng thêm điểm ưu tiên cho giải này.

Với phương thức xét kết quả học bạ, nhóm thí sinh tham gia xét tuyển là học sinh hệ chuyên, trường trọng điểm quốc gia hoặc học sinh hệ không chuyên đạt từ giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.

Ngoài điều kiện về học lực và hạnh kiểm, thí sinh đủ điều kiện xét học bạ phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển của trường (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) đạt từ 24 điểm trở lên (ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng của trường có thể điều chỉnh trên cơ sở phổ điểm thi tốt nghiệp THPT thực tế năm 2026), cao hơn quy định của Bộ GD&ĐT 9 điểm.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể xét kết quả thi tốt nghiệp độc lập hoặc xét kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo các tổ hợp môn xét tuyển của trường.

Điều kiện nộp hồ sơ chung với phương thức này, thí sinh phải có kết quả học tập và rèn luyện toàn khóa học THPT đạt mức khá trở lên (học chương trình 2018); đạt từ 7 điểm trở lên và hạnh kiểm từ khá trở lên (chương trình 2006).

Đồng thời, tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển của trường, hoặc tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết hợp với điểm chứng chỉ ngoại ngữ quy đổi đạt từ 24 điểm trở lên (bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng). Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào có thể điều chỉnh theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.