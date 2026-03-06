Tiến sĩ 63 lần hiến máu

TPO - Suốt hơn 25 năm, TS Võ Tiến Lộc - giảng viên ĐH Văn Hiến - đã 63 lần hiến máu, lặng lẽ góp những giọt máu của mình để cứu người. Hành trình ấy truyền cảm hứng cho nhiều sinh viên tiếp nối tinh thần sẻ chia với cộng đồng.

3 tháng/lần

Suốt hơn 25 năm qua, TS Võ Tiến Lộc - Phó trưởng Khoa Kế toán - Tài chính Trường ĐH Văn Hiến đã hiến máu 63 lần. Với vị giảng viên này, việc hiến máu chưa bao giờ là một thành tích để đếm hay một điều gì đó cần được nhắc đến nhiều. Đó đơn giản chỉ là một cách sẻ chia khi bản thân vẫn còn đủ sức khỏe để cho đi.

TS Võ Tiến Lộc cho hay khoảng cách giữa các lần hiến máu của ông thường vào khoảng ba tháng theo khuyến nghị của ngành y tế.

“Điều khiến tôi bất ngờ là sau mỗi lần hiến máu, cơ thể lại cảm thấy nhẹ nhàng và khỏe khoắn hơn. Ngoài những đợt hiến máu định kỳ, mỗi khi nhận được cuộc gọi cần hỗ trợ khẩn cấp, tôi đều sẵn sàng tham gia nếu điều kiện sức khỏe cho phép”, TS Lộc bày tỏ.

Trong suốt hành trình hiến máu của mình, có một sự việc khiến vị giảng viên này nhớ rõ đến tận bây giờ. Đó là vào khoảng năm 2018, khi ông nhận được một cuộc gọi khẩn vào lúc 22h30 từ Bệnh viện Chợ Rẫy. Ở đầu dây bên kia là thông tin về một trường hợp cấp cứu đang cần máu gấp. Một bé gái bị tai nạn giao thông ở Tiền Giang, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ca phẫu thuật cần truyền máu ngay lập tức nhưng gia đình bệnh nhân lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm người hiến máu phù hợp.

TS Võ Tiến Lộc - Phó trưởng Khoa Kế toán - Tài chính Trường ĐH Văn Hiến đã hiến máu 63 lần. Ảnh: NVCC.

Nhận được cuộc gọi, TS Võ Tiến Lộc không do dự. Ông nhanh chóng đến bệnh viện ngay trong đêm để hiến máu trực tiếp cho bệnh nhi.

“Sau khi ca cấp cứu ổn định, gia đình bé gái đã tìm đến để bày tỏ sự biết ơn. Họ ngỏ ý gửi một khoản tiền nhỏ như lời cảm ơn đối với người đã giúp con mình vượt qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, nhìn thấy hoàn cảnh vất vả của gia đình bệnh nhân, tôi đã nhẹ nhàng từ chối”, TS Lộc nhớ lại.

Để có thể duy trì việc hiến máu trong thời gian dài, TS Lộc luôn chú ý rèn luyện sức khỏe và giữ nhịp sinh hoạt điều độ. Những hoạt động rất giản dị như đi bộ mỗi ngày hay tham gia vận động nhẹ cùng đồng nghiệp cũng giúp ông duy trì thể trạng ổn định. Bên cạnh đó, công việc giảng dạy tại đại học cũng khiến ông thường xuyên di chuyển giữa các dãy nhà trong khuôn viên trường. Chính sự vận động đều đặn trong công việc và sinh hoạt đã giúp tiến sĩ giữ được sức khỏe tốt để tiếp tục tham gia các hoạt động hiến máu.

Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, TS. Võ Tiến Lộc còn thường xuyên khuyến khích sinh viên của mình tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện. Theo ông, khi giảng viên chủ động tham gia những hoạt động ý nghĩa, sinh viên sẽ dễ dàng được truyền cảm hứng và mạnh dạn tham gia hơn.

Một trong những chương trình mà ông tích cực hưởng ứng là Chủ Nhật Đỏ do Báo Tiền Phong tổ chức. Đây là một trong những chiến dịch hiến máu tình nguyện lớn tại Việt Nam, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên và người dân.

Những đóng góp bền bỉ của TS Võ Tiến Lộc đã được ghi nhận. Ông được nhận bằng khen của Bệnh viện Quân y 175 trong Ngày hội Chủ Nhật Đỏ năm 2026.

Tiếp nối tinh thần sẻ chia

Không chỉ giảng viên, tinh thần hiến máu tình nguyện cũng lan tỏa đến nhiều sinh viên ĐH Văn Hiến. Đến nay, Phạm Dương Thành Tâm - sinh viên ngành Quan hệ Công chúng Trường ĐH Văn Hiến đã có 11 lần hiến máu.

Với Tâm, mỗi lần hiến máu đều mang một ý nghĩa riêng nhưng đáng nhớ nhất là lần hiến máu trùng với ngày sinh nhật của mình. Tâm kể hôm đó bạn đến hiến máu như những lần trước. Trong lúc ngồi chờ đến lượt, bạn trẻ này chợt nhớ ra hôm đó chính là ngày sinh nhật của mình. Khoảnh khắc ấy khiến chàng trai trẻ cảm thấy ngày hôm đó dường như trôi chậm hơn...

Phạm Dương Thành Tâm lưu giữ giấy chứng nhận hiến máu như một kỷ vật quý báu. Ảnh: NVCC

Quan sát xung quanh, Tâm thấy nhiều người lần đầu đi hiến máu vẫn còn tâm trạng lo lắng, hồi hộp. Có người liên tục hỏi nhân viên y tế việc hiến máu có đau hay không. Hình ảnh ấy khiến bạn trẻ này nhớ lại chính mình trong những lần đầu cũng từng hồi hộp và băn khoăn như vậy.

“Thay vì nhận quà hay những lời chúc, mình đã tự tạo cho mình một kỷ niệm ý nghĩa bằng việc hiến máu. Không phải điều gì quá lớn lao nhưng việc làm đó khiến mình cảm thấy vui và có thêm động lực để tiếp tục cho đi, sẻ chia những giọt máu khi còn có thể”, Tâm chia sẻ.